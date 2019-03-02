FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1067
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я может скоро опять покупать буду, так что тоже сильно не удивляйтесь))))
Уважаемые участники форума. Прошу воздерживаться от употребления нецензурной лексики. Даже если Вы просто цитировали собеседники.
Я не понимаю Ваше определение нецензурной лексики. Я не понял, за что был забанен на месец? хоть распечатку....
Могу порекомендовать словарь Ожегова.
Я ввел слово из 3-х букв, ничего он мне не ответил
Плохой словарь....
Я ввел слово из 3-х букв, ничего он мне не ответил
Плохой словарь....
Могу порекомендовать словарь Ожегова.
я готов на дисскусию. я за запрещение четырех матерных корней. но, ПАРДОН, как не использовать слова "ж..а", "г.....н" и "п....с"? я, блин,живу в культурной столице мира. я получил самое охренетительное образование. и чо? нахальные модераторы будут надо мной глумиться?
дык дивер на недельках - повод задумться. вон фунтяра отрисовал и опнулся. обычный макд, перенастраивть мне лень, как ты понимаешь.
iIDLERr:
вааще, глобально гнобление рэнда непонятно. они папуасы, конечно, но через рэнд выход на всю черную Африку.
Так то все доллар крепчает)А не рэнд гнется..
не переживай, раговор касаемо azfaraon