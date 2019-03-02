FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1068

Новый комментарий
 
lactone:
че за чтиво, хоть скажи название. Делать нех мне все равно, вечерком бы почитал
Так то к Айдлеру, я уже не помню ссылки.
[Удален]  
chepikds:
Бросай пить, плачевно кончишь...
в этом году я пил всего один раз - в начале февраля и луня плотно не продавал и евру не покупал(на реале), а ты?
[Удален]  
stranger:
Так то к Айдлеру, я уже не помню ссылки.
я подозреваю, что Айдлер почитал нобелевских лауреатов в области форекса. Если это так, то я им не поверил.
 
stranger:
Так то к Айдлеру, я уже не помню ссылки.
Так он после написал, что все фигня))
 
Сегодня интересно вёл себя: eurgbp! 3 раза обновил максимум перед разворотом, и это происходит , всё чаще и чаще...
 
_new-rena:
я подозреваю, что Айдлер почитал нобелевских лауреатов в области форекса. Если это так, то я им не поверил.

привет!

что там с арбитражем?  

 
_new-rena:
в этом году я пил всего один раз - в начале февраля и луня плотно не продавал и евру не покупал(на реале), а ты?
Чего только не было, всего и не упомнишь... Ну, будь здоров, чего и всем желаю!
[Удален]  
lactone:

привет!

что там с арбитражем?  

жду когда забудут, тогда и вспомнишь.
[Удален]  
chepikds:
Чего только не было, всего и не упомнишь... Ну, будь здоров, чего и всем желаю!

ок


 
_new-rena:
жду когда забудут, тогда и вспомнишь.
не понял
1...106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075...2119
Новый комментарий