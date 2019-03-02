FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1068
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
че за чтиво, хоть скажи название. Делать нех мне все равно, вечерком бы почитал
Бросай пить, плачевно кончишь...
Так то к Айдлеру, я уже не помню ссылки.
Так то к Айдлеру, я уже не помню ссылки.
я подозреваю, что Айдлер почитал нобелевских лауреатов в области форекса. Если это так, то я им не поверил.
привет!
что там с арбитражем?
в этом году я пил всего один раз - в начале февраля и луня плотно не продавал и евру не покупал(на реале), а ты?
привет!
что там с арбитражем?
Чего только не было, всего и не упомнишь... Ну, будь здоров, чего и всем желаю!
ок
жду когда забудут, тогда и вспомнишь.