FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1069

Новый комментарий
[Удален]  

вот смотрю я и у меня мысли.... возможная сопля пипок 150-  и откат 52+

[Удален]  
lactone:
не понял
в личку же писал когда то, там и читай, ничего не меняется)
[Удален]  
идлеррррррр ты за меня выпил ?????????
 
chepikds:
Сегодня интересно вёл себя: eurgbp! 3 раза обновил максимум перед разворотом, и это происходит , всё чаще и чаще...
ща вот начитается Куколь про колопуты и пойдет вас иметь направо и налево. Все чаще и чаще :-D
 
_new-rena:
в этом году я пил всего один раз - в начале февраля и луня плотно не продавал и евру не покупал(на реале), а ты?

вот это зря...

он на седня припутоколил:


 
_new-rena:
я подозреваю, что Айдлер почитал нобелевских лауреатов в области форекса. Если это так, то я им не поверил.
А я где то им верю, поэтому и торгую то что вижу.
[Удален]  
Lesorub:
вот это зря...

пока новую прогу не доделаю, в бан метить не буду)))

а тебе по луню ответил, что нет сигнала) кстати, зарождается, но не родился пока. вот такие они индексы, недоверчивые)

[Удален]  
stranger:
А я где то им верю, поэтому и торгую то что вижу.
если образно заценить их труд, то получается что нужно открыться небольшим риском по месячишкам "на глаз" и посматривать на итог раз в недельку-две-три)
 
_new-rena:
если образно заценить их труд, то получается что нужно открыться небольшим риском по месячишкам "на глаз" и посматривать на итог раз в недельку-две-три)
Они сделали вывод что цену на будущее спрогнозировать нельзя, куда и как кому открываться ничего не говорили)
[Удален]  
stranger:
Они сделали вывод что цену на будущее спрогнозировать нельзя, куда и как кому открываться ничего не говорили)

значит о разных вещах говорим. уравнение цены у них было.

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2003/

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003
  • www.nobelprize.org
Robert F. Engle III, Clive W.J. Granger The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2003 was divided equally between Robert F. Engle III "for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility (ARCH)" and Clive...
1...106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076...2119
Новый комментарий