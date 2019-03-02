FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1069
вот смотрю я и у меня мысли.... возможная сопля пипок 150- и откат 52+
не понял
Сегодня интересно вёл себя: eurgbp! 3 раза обновил максимум перед разворотом, и это происходит , всё чаще и чаще...
в этом году я пил всего один раз - в начале февраля и луня плотно не продавал и евру не покупал(на реале), а ты?
вот это зря...
он на седня припутоколил:
я подозреваю, что Айдлер почитал нобелевских лауреатов в области форекса. Если это так, то я им не поверил.
вот это зря...
пока новую прогу не доделаю, в бан метить не буду)))
а тебе по луню ответил, что нет сигнала) кстати, зарождается, но не родился пока. вот такие они индексы, недоверчивые)
А я где то им верю, поэтому и торгую то что вижу.
если образно заценить их труд, то получается что нужно открыться небольшим риском по месячишкам "на глаз" и посматривать на итог раз в недельку-две-три)
Они сделали вывод что цену на будущее спрогнозировать нельзя, куда и как кому открываться ничего не говорили)
значит о разных вещах говорим. уравнение цены у них было.
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2003/