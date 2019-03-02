FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1062

Новый комментарий
 
chepikds:
Пипов 50-80 по фунту вниз осталось...

приехал:


[Удален]  
Myth63:

ну вот и прпёрлись к границе первой зоны=) 

И что дальше будет?
 
Myth63:

ну вот и прпёрлись к границе первой зоны=) 

Миф, вместо аватара вставь эту картинку! Уже 3-й раз показываешь!
[Удален]  
Myth63:

ну вот и прпёрлись к границе первой зоны=) 

И что дальше будет?
[Удален]  
chepikds:
Миф, вместо аватора вставь эту картинку! Уже 3-й раз показываешь!
как говорил препод в институте, когда учился... До нормального студента всё доходитт с третьего раза =)
[Удален]  

тааак, начнутся скора крутые разборки и за лунь и за евру и за фунт....

)))

 
tol64:
Мысли должны быть свои. )))
Толь, ты сам до всего допёр? ни книжек никаких не читал? ни чужих мыслей? никто не помогал? только сам! с первого класса! Ты божий посланник! Преклоняюсь перед тобой!
[Удален]  
stranger:
В продажах сижу, какие мысли? С отскока долить, 4970-5070, цели пока около 46, я уже говорить одно и тоже замудохался, или там что то изменилось? 
Вот это  я хотел услышать ))) Этого вы нигде не писали 
 
stranger:

На сегодня почти приехали, пп 30.

Илья, вот тебе за полторы недели пять с половиной фиг по фунту только в одно сделке, не считая закрытого, вот теперь и скажи мне что лучше, по полю бегать или в носу ковыряться?) 

 

твои победы случайны. просто фунт вверх пошел. следующий раз просто не будет халявы. 

поход фунта кверху вовсе не связан с твоими опционщиками. обыкновенные трэйдуны обосрались от счастья, да позакрывали позы. не горюй, откроют.

 
azfaraon:
Вот это  я хотел услышать ))) Этого вы нигде не писали 
Писал он. Только на всех не напишешься. )))
1...105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069...2119
Новый комментарий