FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1062
Пипов 50-80 по фунту вниз осталось...
приехал:
ну вот и прпёрлись к границе первой зоны=)
Миф, вместо аватора вставь эту картинку! Уже 3-й раз показываешь!
тааак, начнутся скора крутые разборки и за лунь и за евру и за фунт....
)))
Мысли должны быть свои. )))
В продажах сижу, какие мысли? С отскока долить, 4970-5070, цели пока около 46, я уже говорить одно и тоже замудохался, или там что то изменилось?
На сегодня почти приехали, пп 30.
Илья, вот тебе за полторы недели пять с половиной фиг по фунту только в одно сделке, не считая закрытого, вот теперь и скажи мне что лучше, по полю бегать или в носу ковыряться?)
твои победы случайны. просто фунт вверх пошел. следующий раз просто не будет халявы.
поход фунта кверху вовсе не связан с твоими опционщиками. обыкновенные трэйдуны обосрались от счастья, да позакрывали позы. не горюй, откроют.
Вот это я хотел услышать ))) Этого вы нигде не писали