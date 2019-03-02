FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1061

Новый комментарий
 
смотри, не перетарься.
[Удален]  
lactone:
Айдлер, скажи что это за чудо-дивер юзаешь?)))
дак он выше уже намекнул, что нелин дифур. размышляй...
 
_new-rena:
дак он выше уже намекнул, что нелинейный дифур. размышляй...
Он вам тут как то раз пачку литературы вывалил, но никто ее не читал, гадать интереснее)))
[Удален]  
iIDLERr:
смотри, не перетарься.

меня пока всё устраивает =) 

[Удален]  
stranger:
Он вам тут как то раз пачку литературы вывалил, но никто ее не читал, гадать интереснее)))

я не видел, меня наверно не было.

 
Стрэнж, ты может помнишь, на РБК Немцова на пару с Борисовой торговали? результат один, достоин обезьяны. жаль, что месяц - слили бы обе. мы тут тусуемся, но правду никто не скажет. потомучто работа и корпаративная тайна. а все ваши учебники - в топку. кто может бабла сделать - трындеть не будет. я один, дурак, расписал когда продавать евро и фунт.
 
iIDLERr:
Стрэнж, ты может помнишь, на РБК Немцова на пару с Борисовой торговали? результат один, достоин обезьяны. жаль, что месяц - слили бы обе. мы тут тусуемся, но правду никто не скажет. потомучто работа и корпаративная тайна. а все ваши учебники - в топку. кто может бабла сделать - трындеть не будет. я один, дурак, расписал когда продавать евро и фунт.
Сколько бы ты не расписывал, всё равно каждый будет делать по своему. )))
 
Пипов 50-80 по фунту вниз осталось...
[Удален]  

ну вот и прпёрлись к границе первой зоны=) 

 
Илья, по канадцу плотный СЕЛЛ!
1...105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068...2119
Новый комментарий