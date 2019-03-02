FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1061
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Айдлер, скажи что это за чудо-дивер юзаешь?)))
дак он выше уже намекнул, что нелинейный дифур. размышляй...
смотри, не перетарься.
меня пока всё устраивает =)
Он вам тут как то раз пачку литературы вывалил, но никто ее не читал, гадать интереснее)))
я не видел, меня наверно не было.
Стрэнж, ты может помнишь, на РБК Немцова на пару с Борисовой торговали? результат один, достоин обезьяны. жаль, что месяц - слили бы обе. мы тут тусуемся, но правду никто не скажет. потомучто работа и корпаративная тайна. а все ваши учебники - в топку. кто может бабла сделать - трындеть не будет. я один, дурак, расписал когда продавать евро и фунт.
ну вот и прпёрлись к границе первой зоны=)