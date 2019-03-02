FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1065

_new-rena:

сегодня скринчик просил. хоть бы показали чтоль?

а я лично сказал, причем до движения, евру, ауди и фунт солим или не так?

я три раза картинку тоже давал =)
 
stranger:
Если они ничего не "наанализировали" из торгов деривативов, то я не знаю чему их там учили. Мож им с картошки начать заново?)))
ты, дядьку, чиво э.... про диривативы? там, вроде, как объем, в 2.5 того, что следует за триллионом. и питюкать без подготовки не надо.
Myth63:
дак им надо хотя бы с годик с нами поболтаться, тогда и картинки просить не будут и понимать начнут.
 
iIDLERr:
ты, дядьку, чиво э.... про диривативы? там, вроде, как объем, в 2.5 того, что следует за триллионом. и питюкать без подготовки не надо.
Ну, скажи мне какой объем торгов по опционам сейчас от базового актива по тому же фунту?)
 
stranger:
А ещё есть что покурить?
 
tol64:
Однозначно это отвечает только на вопросы "Где?", "Кем?" и "Когда?". Но "круто" это не ответ. Не отвечает на вопрос "Как?". )))
Дык доклад был внутреннего пользования. я ж не все говорить могу.
 
stranger:
Присоединяюсь к вопросу. Можно запросить помощь из зала у выпускников ЛГУ. )))
 
stranger:
Ну, скажи мне какой объем торгов по опционам сейчас от базового актива по тому же фунту?)
5-10%
 
iIDLERr:
Дык доклад был внутреннего пользования. я ж не все говорить могу.
Тогда мы не можем верить просто на слово. Будем опираться исключительно на результат своих исследований и опыт.
tol64:
Тогда мы не можем верить просто на слово. Будем опираться исключительно на результат своих исследований и опыт.
вот это правильно=)
