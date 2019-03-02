FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1065
сегодня скринчик просил. хоть бы показали чтоль?
а я лично сказал, причем до движения, евру, ауди и фунт солим или не так?
Если они ничего не "наанализировали" из торгов деривативов, то я не знаю чему их там учили. Мож им с картошки начать заново?)))
я три раза картинку тоже давал =)
ты, дядьку, чиво э.... про диривативы? там, вроде, как объем, в 2.5 того, что следует за триллионом. и питюкать без подготовки не надо.
Ну, скажи мне какой объем торгов по опционам сейчас от базового актива по тому же фунту?)
Однозначно это отвечает только на вопросы "Где?", "Кем?" и "Когда?". Но "круто" это не ответ. Не отвечает на вопрос "Как?". )))
Дык доклад был внутреннего пользования. я ж не все говорить могу.
Тогда мы не можем верить просто на слово. Будем опираться исключительно на результат своих исследований и опыт.