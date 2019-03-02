FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1064
Не знаю что сказать иногда казалось что тут сливаторы сидят подкупленные ...
тут сидят те кому есть о чём между собой поговорить в часности торговле.. а те кто не понимает о чём речи то это его проблемы..
мы не такие жадные, делимся уровнями точнее зонами..
У нас своё понимание рынка... свои системы...
и коллектив образовался давным давно...
Мы не кого не гоним, новым людям рады... но хоть раз попытайтесь доказать свою провату..
Я помню как я в 12 году причапал сюда =) или раньше=) не помню =)
Конечно же я никогда такого не смогу сказать, что "допёр" до чего-то сам. Я окутан покрывалом опыта всех предыдущих и нынешних поколений. )))
вся эта опционная хренотень анализировалась. не поверишь, толку нет. ну, впрочем, и снег вам в подмогу, если были, уже наследили..
вся эта опционная хренотень анализировалась. не поверишь, толку нет. ну, впрочем, и снег вам в подмогу, если были, уже наследили..
я конечно понимаю тебя=) каждый раз когда я начинаю спорить с тобой, ты оказываешся в бане =)
выпий за меня лучше рюмашку другую...
ну не пробовал и не знаю =)
Важно не то, что она анализировалась, а то, кем? где? когда? и как? Но впрочем, если будешь распространять подобную мысль, возможно даже будет и лучше. ;))
в банке. выпускниками ЛГУ. год назад. круто.
я вы сталял руисунки и показывал мысль , а вы ка то странно только линии ( я не говорю что увас не верно) ,но вы мысль свою не договариваете или тут экстрасенсы собрались?
сегодня скринчик просил. хоть бы показали чтоль?
а я лично сказал, причем до начала движения, евру, ауди и фунт солим или не так?