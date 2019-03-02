FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1064

azfaraon:
Не знаю что сказать иногда казалось что тут сливаторы сидят подкупленные ...

тут сидят те кому есть о чём между собой поговорить в часности  торговле.. а те кто не понимает о чём речи то это его проблемы.. 

мы не такие жадные, делимся уровнями точнее зонами.. 

У нас своё понимание рынка... свои системы...

и коллектив образовался давным давно...

Мы не кого не гоним, новым людям рады... но хоть раз попытайтесь доказать свою провату..

Я помню как я в 12 году причапал сюда =) или раньше=) не помню =)

 
tol64:
Конечно же я никогда такого не смогу сказать, что "допёр" до чего-то сам. Я окутан покрывалом опыта всех предыдущих и нынешних поколений. )))
Трезво мыслишь, рад за тебя!
 
iIDLERr:
вся эта опционная хренотень анализировалась. не поверишь, толку нет. ну, впрочем, и снег вам в подмогу, если были, уже наследили..
Важно не то, что она анализировалась, а то, кем? где? когда? и как? Но впрочем, если будешь распространять подобную мысль, возможно даже так будет и лучше. ;))
iIDLERr:
вся эта опционная хренотень анализировалась. не поверишь, толку нет. ну, впрочем, и снег вам в подмогу, если были, уже наследили..

я конечно понимаю тебя=) каждый раз когда я начинаю спорить с тобой, ты оказываешся в бане =) 

выпий за меня лучше рюмашку другую... 

Myth63:
ну не пробовал и не знаю =)
я так и не смог у них выпросить стейта с баланса. не дают - "коммерческая тайна" мол....
Myth63:

я вы сталял руисунки и показывал мысль ,  а вы ка то странно только линии ( я не говорю что увас не верно) ,но вы мысль свою не договариваете или тут экстрасенсы собрались?
 
tol64:
Важно не то, что она анализировалась, а то, кем? где? когда? и как? Но впрочем, если будешь распространять подобную мысль, возможно даже будет и лучше. ;))
в банке. выпускниками ЛГУ. год назад. круто.
 
iIDLERr:
в банке. выпускниками ЛГУ. год назад. круто.
Если они ничего не "наанализировали" из торгов деривативов, то я не знаю чему их там учили. Мож им с картошки начать заново?)))
 
iIDLERr:
в банке. выпускниками ЛГУ. год назад. круто.
Однозначно это отвечает только на вопросы "Где?", "Кем?" и "Когда?". Но "круто" это не ответ. Не отвечает на вопрос "Как?". )))
azfaraon:
я вы сталял руисунки и показывал мысль ,  а вы ка то странно только линии ( я не говорю что увас не верно) ,но вы мысль свою не договариваете или тут экстрасенсы собрались?

сегодня скринчик просил. хоть бы показали чтоль?

а я лично сказал, причем до начала движения, евру, ауди и фунт солим или не так?

