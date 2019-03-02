FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1040

Lesorub:

а вдруг ядреная войнушка?

личку видел?
 
_new-rena:
личку видел?
закинул  в терминал, отпишусь...
 
Кажется я разгадал причину неожиданного отката - решили мне палок в колеса натолкать негодники! :-D
 
_new-rena:

ок. а я в рельсы начинаю верить))))

высокая картинка, а что же делать (?), рельсы однако)))

ерунду не показывайте...

дневки фрейм, к индюку прилепляем фибки 143,9 - 161,8 и 261,8 - 300 в обе стороны

зоны раскрашиваем цветом и тащимся от колопутников....

Lesorub:

ерунду не показывайте...

дневки фрейм, к индюку прилепляем фибки 143,9 - 161,8 и 261,8 - 300 в обе стороны

зоны раскрашиваем цветом и тащимся от колопутников....

уууу, до этого пока ещё нужен ответ - рельсы правильно показывает (?), а то чо та по истории глянул, дак там пережидания появляются и сливы в том числе.... правильно нарисовать надо, тогда уже дальше. чо там не так?
mmmoguschiy:
в целом - кто нибудь в курсе что за эмоциональный всплеск по валютам? Новостей важных вроде бы никаких не было?
индекс доллара смотришь?
 
mmmoguschiy:
Кажется я разгадал причину неожиданного отката - решили мне палок в колеса натолкать негодники! :-D
Чего поймали на соли?
 
_new-rena:
индекс доллара смотришь?
Индекс доллара смотрит в ту же сторону. Вопрос в другом - что его двинуло в обратку?
 
Alexey:
Чего поймали на соли?
есть малость :-D куда ж без этого? ))
 
mmmoguschiy:
Индекс доллара смотрит в ту же сторону. Вопрос в другом - что его двинуло в обратку?

не всегда же идти в одном направлении, законы рынка))

началось все с киви, вон прет как и это не на день два

