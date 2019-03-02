FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1040
а вдруг ядреная войнушка?
личку видел?
ок. а я в рельсы начинаю верить))))
высокая картинка, а что же делать (?), рельсы однако)))
ерунду не показывайте...
дневки фрейм, к индюку прилепляем фибки 143,9 - 161,8 и 261,8 - 300 в обе стороны
зоны раскрашиваем цветом и тащимся от колопутников....
в целом - кто нибудь в курсе что за эмоциональный всплеск по валютам? Новостей важных вроде бы никаких не было?
Кажется я разгадал причину неожиданного отката - решили мне палок в колеса натолкать негодники! :-D
индекс доллара смотришь?
Чего поймали на соли?
Индекс доллара смотрит в ту же сторону. Вопрос в другом - что его двинуло в обратку?
не всегда же идти в одном направлении, законы рынка))
началось все с киви, вон прет как и это не на день два