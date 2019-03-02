FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1038

Lesorub:
ставка ночью пробежала...
ты же новости вчера ждал. видел ситуэйшн какой получился?
 
ена, канадец, фунт у меня...
по этим валютам и их комбинациям пока ничо не открывалось, начиная отсчет с вчерашнего дня...

фунт сегодня отжигает)))

 
знамо дело...

хорошо пошли валюты против доллара,

если предполагается дальнейший подъем индекса доллара, то видимо к 15.30 по москве будет разворот и продолжение банкета, а этот финт, чтоб продавцов, которых сейчас великое множество остопить и радостных покупателей обмануть) 

 

остопить...

и обмануть, радостных...


 
а еще говорят Кукла не существует :-D
 

колопутству вопреки:


время будет, обдумай предложения по развитию паттерного индюка в личке, рельсы в нём в том числе. чисто внешне посмотришь и скажи опытным взглядом - это убрать, это добавить. ну вобщем действуй как руководитель рельсового проекта) пиши...
подожди, я вчера отметил на чарте фунта время наших со Стренжем разнонаправленных прогнозов, мне интересен итог - до куды фунт попрёт.... там и видно будет, есть ли выхлоп с объемов вообще.
