ставка ночью пробежала...
ты же новости вчера ждал. видел ситуэйшн какой получился?
ена, канадец, фунт у меня...
по этим валютам и их комбинациям пока ничо не открывалось, начиная отсчет с вчерашнего дня...
фунт сегодня отжигает)))
знамо дело...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1026
хорошо пошли валюты против доллара,
если предполагается дальнейший подъем индекса доллара, то видимо к 15.30 по москве будет разворот и продолжение банкета, а этот финт, чтоб продавцов, которых сейчас великое множество остопить и радостных покупателей обмануть)
остопить...
и обмануть, радостных...
колопутству вопреки:
