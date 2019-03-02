FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1037
сейчас 1.0548.
но почему селл стоп на 1.05 ???
48 п. лишние ?
спасибо !
евру соли. 0.8 карячится.
но 0.8.....-это очень большое дно.
(пожалуй запишусь в наблюдатели).
нас Ишим так редко посещает)
философский вопрос! вот вы все знаете про мартины (не чебурашки) и то что они целенаправленно растут и бывает год (один памм 3 года торговал перед сливом было 5000%), а потом резкий слив - представим слив форс мажором. Так в чём успех плавного роста эквити? в усреденениях только ли? (основные причины вообще даже не близко к усредненим так в чом успех? хоть и временный)
ок. хороший вопрос.
мартин - это зародыш сливатора.
рост - это реинвест на уверенном сигнале и торги хорошим лотом с обязательной ловлей блох. вот и всё) начало - с минимального депо, которое не жалко.
евро, евро... щас по еврокиви за несколько минут 230 пуков 4-х знака былО....
или прохлопал ? )))
взял ?
чет посты самоликвидируются...
продаю канадца к завтрашним новостям:
ещё 160 пуков по еврокиви....