FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1037

tuma88:
сейчас  1.0548.

но почему  селл стоп на 1.05  ???

48 п.  лишние ?

спасибо !
евро, евро... щас по еврокиви за несколько минут 230 пуков 4-х знака былО....
 
iIDLERr:
евру соли. 0.8 карячится.
на  0.98 может  быть.

но 0.8.....-это  очень  большое дно.

спасибо !

(пожалуй  запишусь в наблюдатели).
 
_new-rena:
нас Ишим так редко посещает)
философский вопрос! вот вы все знаете про мартины (не чебурашки) и то что они целенаправленно растут и бывает год (один памм 3 года торговал перед сливом было 5000%), а потом резкий слив - представим слив форс мажором. Так в чём успех плавного роста эквити? в усреденениях только ли? (основные причины вообще даже не близко к усредненим так в чом успех? хоть и временный)
 
1.05 - это уровень! селл стоп 1.49
Ishim:
ок. хороший вопрос.

мартин - это зародыш сливатора.

рост - это реинвест на уверенном сигнале и торги хорошим лотом с обязательной ловлей блох. вот и всё) начало - с минимального депо, которое не жалко.

 
Ishim:
_new-rena:
евро, евро... щас по еврокиви за несколько минут 230 пуков 4-х знака былО....
взял ?
или  прохлопал ? )))

спасибо !
tuma88:
взял ?
или  прохлопал ? )))

спасибо !
конечно взял и до сих пор солю... предлагал же...
 

чет посты самоликвидируются...

продаю канадца к завтрашним новостям:


ещё 160 пуков по еврокиви торкнуло....
 
_new-rena:
ставка ночью пробежала...
