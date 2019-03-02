FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1036

у тебя с прогами прогресс! прошлая от фонаря лепила, ты мне пиши цели - я тебе её откалибрую!

 

 

 
Спать идите! трейдуны...
 
artikul:
Да сейчас именно такая стадия ))) Осциллятор тот же ))) А подтверждение у каждого свое ))) У меня формально уже бычий тренд, но покупки фильтруются по показаниям осциллятора ))) Может перетопчемся и снова вниз пойдем )))
и пойдем, пойдем. когда придем, золото расти будет.
chepikds:
Спать идите! трейдуны...
нас Ишим так редко посещает)
_new-rena:

Киви никто не торгует, не?

предлагаю засолить еврокиви)

для глазастиков - RePLAY) хотя понесло таааааааак, что не догнать ужо)
 
_new-rena:
для глазастиков - RePLAY) хотя понесло таааааааак, что не догнать ужо)
евру соли. 0.8 карячится.
iIDLERr:
евру соли. 0.8 карячится.
засолено уже.
 
artikul:
Да сейчас именно такая стадия ))) Осциллятор тот же ))) А подтверждение у каждого свое ))) У меня формально уже бычий тренд, но покупки фильтруются по показаниям осциллятора ))) Может перетопчемся и снова вниз пойдем )))
скорее всего вниз. Но только   не  пойдём, а провалимся  ) так как  внизу  опора  далеко. На  1.0270

спасибо !
 
 
tuma88:
скорее всего вниз. Но только   не  пойдём, а провалимся  ) так как  внизу  опора  далеко. На  1.0270

спасибо !
 
Ну и хорошо ))) Прога тейк с ордеров сняла )))
 
Ishim:
1.05,    селл стоп 1.490 если пробьёт то цель 1.035 - тогда оттуда вверх на коррекцию. (просто встретив трендовые мишки загрустили...)
сейчас  1.0548.

но почему  селл стоп на 1.05  ???

48 п.  лишние ?

спасибо !
