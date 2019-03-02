FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1036
у тебя с прогами прогресс! прошлая от фонаря лепила, ты мне пиши цели - я тебе её откалибрую!
Да сейчас именно такая стадия ))) Осциллятор тот же ))) А подтверждение у каждого свое ))) У меня формально уже бычий тренд, но покупки фильтруются по показаниям осциллятора ))) Может перетопчемся и снова вниз пойдем )))
Спать идите! трейдуны...
Киви никто не торгует, не?
предлагаю засолить еврокиви)
для глазастиков - RePLAY) хотя понесло таааааааак, что не догнать ужо)
евру соли. 0.8 карячится.
спасибо !
скорее всего вниз. Но только не пойдём, а провалимся ) так как внизу опора далеко. На 1.0270
спасибо !
1.05, селл стоп 1.490 если пробьёт то цель 1.035 - тогда оттуда вверх на коррекцию. (просто встретив трендовые мишки загрустили...)
но почему селл стоп на 1.05 ???
48 п. лишние ?
спасибо !