по каду байлимиты 2725, 2730 с коротким стопом, профит 100пп.
И в районе 2600 пару отложек, на будущее...
Ужас. Кто же тебе этот бред в голову затолкал. )))
лучше кроссов пар нет! в этот раз будут исключены евро и фунт - валюты еврозоны. По остальным - ну если только землятресение! (тогда лок поставлю - успокоится продолжу)
прогноз был - зелёненькая, всё моё! (вёл тогда пар 16 - потом бросил - потом смотрел все отработали по целям! откаты развод)
не пойму почему на окончании коррекции черточек нет у вас.
Да у меня их))))
цифры 1,4650 и 1,45300 запомни...
плохо что их много! хер поймешь
плохо что их много!
Хорошо что их много, а еще лучше когда знаешь что они означают)
Отработать-то отработало, да не так, как ты хотел. )))
отработало по прогнозам - долгосрочным! (я их скринил и в папочки - помесячно), в 2013 перешол на Н1 Н4 - практически всегда мимо - вот и говорю разобрался))) (я ничо не хотел и сейчас не хочу)
смотри свежачок! субботний прогноз и сейчас )))) (потестю с полгодика)