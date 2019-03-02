FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015 - страница 1019

по каду  байлимиты 2725, 2730 с коротким стопом, профит 100пп.

И в районе 2600 пару отложек, на будущее...

 
tol64:
Ужас. Кто же тебе этот бред в голову затолкал. )))
прогноз был - зелёненькая, всё моё! (вёл тогда пар 16 - потом бросил - потом смотрел все отработали по целям! откаты развод)
Ishim:
лучше кроссов пар нет! в этот раз будут исключены евро и фунт - валюты еврозоны. По остальным - ну если только землятресение! (тогда лок поставлю - успокоится продолжу)
записал себе как задачу для доработки совы.
 
Ishim:
прогноз был - зелёненькая, всё моё! (вёл тогда пар 16 - потом бросил - потом смотрел все отработали по целям! откаты развод)
Отработать-то отработало, да не так, как ты хотел. )))
 
yurchenko:
не пойму почему на окончании коррекции черточек нет у вас.

Да у меня их))))

 

 
stranger:

Да у меня их))))

 

цифры 1,4650 и 1,45300 запомни...


 
stranger:

Да у меня их))))

 

плохо что их много! хер поймешь

 
SEVER11:

цифры 1,4650 и 1,45300 запомни...


А чего их запоминать, они постепенно нарисуются)))
 
yurchenko:

плохо что их много!

Хорошо что их много, а еще лучше когда знаешь что они означают)

 
tol64:
Отработать-то отработало, да не так, как ты хотел. )))

отработало по прогнозам - долгосрочным! (я их скринил и в папочки - помесячно), в 2013 перешол на Н1 Н4 - практически всегда мимо - вот и говорю разобрался))) (я ничо не хотел и сейчас не хочу)

 

смотри свежачок! субботний прогноз и сейчас )))) (потестю с полгодика) 

