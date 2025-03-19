Скальпинг в классическом арбитраже - страница 45
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Да отказался, там не "лошадиные", а "слоновые" задержки
и МТ-5 не поддерживает маржинальную торговлю!
Начал писать сой коннектор Пдаза 2 для ФОРТС
Добавлено
А на моно-счете (ФОРТС) нельзя использовать МТ-5
Почему нельзя?
Это снимки с одного счёта. И акция, и фьючерс на акцию идут с полным доступом…
Почему нельзя?
Это снимки с одного счёта. И акция, и фьючерс на акцию идут с полным доступом…
Это не моно-счет!
Моно-счет, это счет, на котором торгуется одна секция рынка (например только Срочный рынок)
Это ЕДП - "слоновые" задержки + нет маржинальной торговли + большое ГО.
Я уже все проверил, МТ-5, в том виде, как сейчас все устроено, - покойник для биржевой торговли.
Вы на МТ-5 ничего не заработаете.
Добавлено
Я на МТ-5 с 2013 года, мне очень жаль, что так все случилось, но выхода нет, нужно использовать
другое ПО. Неужели Вы думаете, что я бы отказался от МТ-5 при таком заработке (2,5 года) - 299% в год!
У меня, из дома, ордера исполнялись за 6-7 мс, когда все работало нормально на Срочной секции!
Я на роботов для МТ-5 убил почти 2 года, чтобы довести полностью автоматизированную торговлю до совершенства,
при рисках 85/15 в мою сторону.
Это не моно-счет!
Моно-счет, это счет, на котором торгуется одна секция рынка (например только Срочный рынок)
Это ЕДП - "слоновые" задержки + нет маржинальной торговли + большое ГО.
Я уже все проверил, МТ-5, в том виде, как сейчас все устроено, - покойник для биржевой торговли.
Вы на МТ-5 ничего не заработаете.
Добавлено
Я на МТ-5 с 2013 года, мне очень жаль, что так все случилось, но выхода нет, нужно использовать
другое ПО. Неужели Вы думаете, что я бы отказался от МТ-5 при таком заработке (2,5 года) - 299% в год!
У меня, из дома, ордера исполнялись за 6-7 мс, когда все работало нормально на Срочной секции!
Я на роботов для МТ-5 убил почти 2 года, чтобы довести полностью автоматизированную торговлю до совершенства.
а на квике без плаза 2 на луа скрипт тоже не получится реализовать из за задержек или не совершенства яз программирования?
И LUA - отстой и задержки большие.
На LUA, конечно, можно написать, но серьезный скрипт невозможно будет отладить!
Кстати, через 1 логин Плаза 2 можно торговать нескольким пользователям (только сегодня узнал как сделать),
так что можно сложиться :)
Арбитраж - достаточна сложная ТС в реализации и не так критична к задержкам, потому что Фондовая ликвидность большая.
Продавая первую ногу лимитником только по нужной цене (IOC), Вы ни чем не рискуете и скорость тут не важна, скорость
архиважна, при покупке второй ноги (ответки). Я не стал писать на LUA, я писал на Паскале свою прогу.
Дело в том, что у меня сейчас на арбитраже работает 138 роботов, а каждый робот - это тред, как на LUA сделать 138 и более тредов?
Более того, каждый тред срабатывает по эвентам (их несколько), чтобы не "сажать" процессор.
Думаю, что полноценно на LUA невозможно реализовать все это.
Арбитраж - достаточна сложная ТС в реализации и не так критична к задержкам, потому что Фондовая ликвидность большая.
Продавая первую ногу лимитником только но нужной цене (IOC), Вы ни чем не рискуете и скорость тут не важна, скорость
архиважна, при покупке второй ноги (ответки). Я не стал писать на LUA, я писал на Паскале свою прогу.
Дело в том, что у меня сейчас на арбитраже работает 138 роботов, а каждый робот - это тред, как на LUA сделать 138 и более тредов?
делаёте на Go или посмотрите у LUA должны быть GreenThreads (не системные, а её внутренние) с быстрым переключением.
138 тредов, это перебор...вам кажется что быстро, на самом деле они все тормозят.
Арбитраж - достаточна сложная ТС в реализации и не так критична к задержкам, потому что Фондовая ликвидность большая.
Продавая первую ногу лимитником только но нужной цене (IOC), Вы ни чем не рискуете и скорость тут не важна, скорость
архиважна, при покупке второй ноги (ответки). Я не стал писать на LUA, я писал на Паскале свою прогу.
Дело в том, что у меня сейчас на арбитраже работает 138 роботов, а каждый робот - это тред, как на LUA сделать 138 и более тредов?
Более того, каждый тред срабатывает по эвентам (их несколько), чтобы не "сажать" процессор.
Думаю, что полноценно на LUA невозможно реализовать все это.
делаёте на Go или посмотрите у LUA должны быть GreenThreads (не системные, а её внутренние) с быстрым переключением.
138 тредов, это перебор...вам кажется что быстро, на самом деле они все тормозят.
Пишите на LUA, разве Вам кто-то запрещает?
Только не отладите такой скрипит, уверен.
Не перебор, а необходимость использовать все доступные пары, а их сейчас 138.
Да и у меня все прекрасно работает, ничего не тормозит пока...
Три терминала + 3 экземпляра моей проги по 138 тредов
Добавлено
Тред находится в состоянии ожидания эвенты и как бы "спит", приходит событие - обработал и опять в люлю :) , так что никаких тормозов нет и не будет
И LUA - отстой и задержки большие.
На LUA, конечно, можно написать, но серьезный скрипт невозможно будет отладить!
Кстати, через 1 логин Плаза 2 можно торговать нескольким пользователям (только сегодня узнал как сделать),
так что можно сложиться :)
Это не моно-счет!
Моно-счет, это счет, на котором торгуется одна секция рынка (например только Срочный рынок)
Это ЕДП - "слоновые" задержки + нет маржинальной торговли + большое ГО.
Я уже все проверил, МТ-5, в том виде, как сейчас все устроено, - покойник для биржевой торговли.
Вы на МТ-5 ничего не заработаете.
Добавлено
Я на МТ-5 с 2013 года, мне очень жаль, что так все случилось, но выхода нет, нужно использовать
другое ПО. Неужели Вы думаете, что я бы отказался от МТ-5 при таком заработке (2,5 года) - 299% в год!
У меня, из дома, ордера исполнялись за 6-7 мс, когда все работало нормально на Срочной секции!
Я на роботов для МТ-5 убил почти 2 года, чтобы довести полностью автоматизированную торговлю до совершенства,
при рисках 85/15 в мою сторону.
+нет маржинальной торговли
маржинальная торговля в Финаме, естественно, есть. Причем коэффициенты маржи у них существенно ниже (т.е. лучше), чем в Открытии.
+ большое ГО
ГО на фьючерсы на том же уровне:
Открытие
Финам
Вы на МТ-5 ничего не заработаете
Здесь кто на что учился.