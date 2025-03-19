Скальпинг в классическом арбитраже - страница 45

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prostotrader #:

Да отказался, там не "лошадиные", а "слоновые" задержки

и МТ-5 не поддерживает маржинальную торговлю!

Начал писать сой коннектор Пдаза 2 для ФОРТС

Добавлено

А на моно-счете (ФОРТС) нельзя использовать МТ-5

Почему нельзя?

 

Это снимки с одного счёта. И акция, и фьючерс на акцию идут с полным доступом…

 
Alexey Viktorov #:

Почему нельзя?

 

Это снимки с одного счёта. И акция, и фьючерс на акцию идут с полным доступом…

Это не моно-счет!

Моно-счет, это счет, на котором торгуется одна секция рынка (например только Срочный рынок)

Это ЕДП - "слоновые" задержки + нет маржинальной торговли + большое ГО.

Я уже все проверил, МТ-5, в том виде, как сейчас все устроено, - покойник для биржевой торговли. 

Вы на МТ-5 ничего не заработаете.

Добавлено

Я на МТ-5 с 2013 года, мне очень жаль, что так все случилось, но выхода нет, нужно использовать 

другое ПО.  Неужели Вы думаете, что я бы отказался от МТ-5 при таком заработке (2,5 года) - 299% в год!

У меня, из дома, ордера исполнялись за 6-7 мс, когда все работало нормально на Срочной секции!

Я на роботов для МТ-5 убил почти 2 года, чтобы довести полностью автоматизированную торговлю до совершенства,

при рисках 85/15 в мою сторону.

 
prostotrader #:

Это не моно-счет!

Моно-счет, это счет, на котором торгуется одна секция рынка (например только Срочный рынок)

Это ЕДП - "слоновые" задержки + нет маржинальной торговли + большое ГО.

Я уже все проверил, МТ-5, в том виде, как сейчас все устроено, - покойник для биржевой торговли. 

Вы на МТ-5 ничего не заработаете.

Добавлено

Я на МТ-5 с 2013 года, мне очень жаль, что так все случилось, но выхода нет, нужно использовать 

другое ПО.  Неужели Вы думаете, что я бы отказался от МТ-5 при таком заработке (2,5 года) - 299% в год!

У меня, из дома, ордера исполнялись за 6-7 мс, когда все работало нормально на Срочной секции!

Я на роботов для МТ-5 убил почти 2 года, чтобы довести полностью автоматизированную торговлю до совершенства.

ПОЗДРАВЛЯЮ!  А

на квике без плаза 2 на луа скрипт тоже не получится реализовать из за задержек или не совершенства яз программирования?

У меня в бкс остался квик. Есть варики выйти на скальп по арбитражу через квик? Или тоже уже не возможно из за задержек исполнения или прочих языка проблем луа.....
 
Roman Shiredchenko #:
а на квике без плаза 2 на луа скрипт тоже не получится реализовать из за задержек или не совершенства яз программирования?

И LUA - отстой и задержки большие.

На LUA, конечно, можно написать, но серьезный скрипт невозможно будет отладить!

Кстати, через 1 логин Плаза 2 можно торговать нескольким пользователям (только сегодня узнал как сделать),

так что можно сложиться :) 

 
Roman Shiredchenko #:

У меня в бкс остался квик. Есть варики выйти на скальп по арбитражу через квик? Или тоже уже не возможно из за задержек исполнения или прочих языка проблем луа.....

Арбитраж - достаточна сложная ТС в реализации и не так критична к задержкам, потому что Фондовая ликвидность большая.

Продавая первую ногу лимитником только по нужной цене (IOC), Вы ни чем не рискуете и скорость тут не важна, скорость

архиважна, при покупке второй ноги (ответки). Я не стал писать на LUA, я писал на Паскале свою прогу.

Дело в том, что у меня сейчас на арбитраже работает 138 роботов, а каждый робот - это тред, как на LUA сделать 138 и более тредов?   

Более того, каждый тред срабатывает по эвентам (их несколько), чтобы не "сажать" процессор.

Думаю, что полноценно на LUA невозможно реализовать все это.                 

 
prostotrader #:

Арбитраж - достаточна сложная ТС в реализации и не так критична к задержкам, потому что Фондовая ликвидность большая.

Продавая первую ногу лимитником только но нужной цене (IOC), Вы ни чем не рискуете и скорость тут не важна, скорость

архиважна, при покупке второй ноги (ответки). Я не стал писать на LUA, я писал на Паскале свою прогу.

Дело в том, что у меня сейчас на арбитраже работает 138 роботов, а каждый робот - это тред, как на LUA сделать 138 и более тредов?                     

делаёте на Go или посмотрите у LUA должны быть GreenThreads (не системные, а её внутренние) с быстрым переключением.

138 тредов, это перебор...вам кажется что быстро, на самом деле они все тормозят.

 
prostotrader #:

Арбитраж - достаточна сложная ТС в реализации и не так критична к задержкам, потому что Фондовая ликвидность большая.

Продавая первую ногу лимитником только но нужной цене (IOC), Вы ни чем не рискуете и скорость тут не важна, скорость

архиважна, при покупке второй ноги (ответки). Я не стал писать на LUA, я писал на Паскале свою прогу.

Дело в том, что у меня сейчас на арбитраже работает 138 роботов, а каждый робот - это тред, как на LUA сделать 138 и более тредов?   

Более того, каждый тред срабатывает по эвентам (их несколько), чтобы не "сажать" процессор.

Думаю, что полноценно на LUA невозможно реализовать все это.                 

спс за разьяснения - буду вкуривать и делать.....
 
Maxim Kuznetsov #:

делаёте на Go или посмотрите у LUA должны быть GreenThreads (не системные, а её внутренние) с быстрым переключением.

138 тредов, это перебор...вам кажется что быстро, на самом деле они все тормозят.

Пишите на LUA, разве Вам кто-то запрещает?

Только не отладите такой скрипит, уверен.

Не перебор, а необходимость использовать все доступные пары, а их сейчас 138.

Да и у меня все прекрасно работает, ничего не тормозит пока...

Три терминала + 3 экземпляра моей проги по 138 тредов

Добавлено

Тред находится в состоянии ожидания эвенты и как бы "спит", приходит событие - обработал и опять в люлю :) , так что никаких тормозов нет и не будет

 
prostotrader #:

И LUA - отстой и задержки большие.

На LUA, конечно, можно написать, но серьезный скрипт невозможно будет отладить!

Кстати, через 1 логин Плаза 2 можно торговать нескольким пользователям (только сегодня узнал как сделать),

так что можно сложиться :) 

ок! Зрею..... ;-) решим.
 
prostotrader #:

Это не моно-счет!

Моно-счет, это счет, на котором торгуется одна секция рынка (например только Срочный рынок)

Это ЕДП - "слоновые" задержки + нет маржинальной торговли + большое ГО.

Я уже все проверил, МТ-5, в том виде, как сейчас все устроено, - покойник для биржевой торговли. 

Вы на МТ-5 ничего не заработаете.

Добавлено

Я на МТ-5 с 2013 года, мне очень жаль, что так все случилось, но выхода нет, нужно использовать 

другое ПО.  Неужели Вы думаете, что я бы отказался от МТ-5 при таком заработке (2,5 года) - 299% в год!

У меня, из дома, ордера исполнялись за 6-7 мс, когда все работало нормально на Срочной секции!

Я на роботов для МТ-5 убил почти 2 года, чтобы довести полностью автоматизированную торговлю до совершенства,

при рисках 85/15 в мою сторону.

+нет маржинальной торговли

маржинальная торговля в Финаме, естественно, есть. Причем коэффициенты маржи у них существенно ниже (т.е. лучше), чем в Открытии. 


 + большое ГО

ГО на фьючерсы на том же уровне:

Открытие

Финам

Вы на МТ-5 ничего не заработаете

Здесь кто на что учился.

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