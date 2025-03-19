Скальпинг в классическом арбитраже - страница 57
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А какой другой ответ Вы ожидали?
А почему не рассчитали по цене 2000 года?
Фьючерса нет, значит и никакой цены НЕТ!
Посмотрите брокерский отчет Открывашки выше, там цена совпадает!
Очередной раз Вам говорю, что нужно посмотреть отчет брокера ФИНАМ (не Открытия, ни БКС, ни какого-то другого) и идти с цифрами из отчета разбираться в тех. поддержку, если цифры не совпадают с тем, как должно быть на самом деле. Вы же продолжаете ныть, что раньше было лучше, какой ФИНАМ плохой и т.п. Ну, нойте, Ваше право.
Очередной раз Вам говорю, что нужно посмотреть отчет брокера ФИНАМ (не Открытия, ни БКС, ни какого-то другого) и идти с цифрами из отчета разбираться в тех. поддержку, если цифры не совпадают с тем, как должно быть на самом деле. Вы же продолжаете ныть, что раньше было лучше, какой ФИНАМ плохой и т.п. Ну, нойте, Ваше право.
И так все ясно, даже утруждаться не буду...
Кстати, вы сколько лет торгуете на Фондовом?
А какой другой ответ Вы ожидали?
А почему не рассчитали по цене 2000 года?
Фьючерса нет, значит и никакой цены НЕТ!
Посмотрите брокерский отчет Открывашки выше, там цена совпадает!
Финик, как и оставшиеся брокеры, - кухня.
Июньское исполнение 2023 (Открывашка)
Если Вы в БКС, и у Вас была экспирация, то посмотрите брокерский отчет на предмет цен (я думал переползти в БКС)
Добавлено
Если кто-то еще торгует Классику в БКС и была экспирация, просьба сравнить цены закрытия.
Июньское исполнение 2023 (Открывашка)
Если Вы в БКС, и у Вас была экспирация, то посмотрите брокерский отчет на предмет цен (я думал переползти в БКС)
Добавлено
Если кто-то еще торгует Классику в БКС и была экспирация, просьба сравнить цены закрытия.
Посмотрел РЦ
для GMKN-6.23 == 15284
для SBRF-6,23 == 24500
для SBRF-3.24 == 29 551
Что не так? Это биржа определяет, а не брокер.
Посмотрел РЦ
для GMKN-6.23 == 15284
для SBRF-6,23 == 24500
для SBRF-3.24 == 29 551
Что не так? Это биржа определяет, а не брокер.
Не так то, что в бывшей Открывашке цена фьючерса = цена акции * кол-во контрактов, т.е цена была одинаковой (см. отчет выше),
а в Финике - разные цены
Финик
Не так то, что в бывшей Открывашке цена фьючерса = цена акции * кол-во контрактов, т.е цена была одинаковой (см. отчет выше),
а в Финике - разные цены
Финик
При чем тут открывашка/закрывашка - регламент определяется биржей. Если бы Вы тогда были в финаме, то тоже бы исполнили эти фьючерсы также. Нет?
При чем тут открывашка/закрывашка - регламент определяется биржей. Если бы Вы тогда были в финаме, то тоже бы исполнили эти фьючерсы также. Нет?
финики так и говорят - по цене вечернего клиринга, т.е. цена пришла с МОЕХ и их хата с краю
финики так и говорят - по цене вечернего клиринга, т.е. цена пришла с МОЕХ и их хата с краю
Это МБ говорит, а ф повторяет за ней. Не понятно о чем спор вообще.
Это МБ говорит, а ф повторяет за ней. Не понятно о чем спор вообще.
Всё началось здесь, т.к. у Михаила возникло предположение, что указанная им компания - "кухня".
С уважением, Владимир.