Скальпинг в классическом арбитраже - страница 57

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prostotrader #:

А какой другой ответ Вы ожидали?

А почему не рассчитали по цене 2000 года?

Фьючерса нет, значит и никакой цены НЕТ!

Посмотрите брокерский отчет Открывашки выше, там цена совпадает! 

Очередной раз Вам говорю, что нужно посмотреть отчет брокера ФИНАМ (не Открытия, ни БКС, ни какого-то другого) и идти с цифрами из отчета разбираться в тех. поддержку, если цифры не совпадают с тем, как должно быть на самом деле. Вы же продолжаете ныть, что раньше было лучше, какой ФИНАМ плохой и т.п. Ну, нойте, Ваше право.

 
trampampam #:

Очередной раз Вам говорю, что нужно посмотреть отчет брокера ФИНАМ (не Открытия, ни БКС, ни какого-то другого) и идти с цифрами из отчета разбираться в тех. поддержку, если цифры не совпадают с тем, как должно быть на самом деле. Вы же продолжаете ныть, что раньше было лучше, какой ФИНАМ плохой и т.п. Ну, нойте, Ваше право.

И так все ясно, даже утруждаться не буду...

Кстати, вы сколько лет торгуете на Фондовом?

 
prostotrader #:

А какой другой ответ Вы ожидали?

А почему не рассчитали по цене 2000 года?

Фьючерса нет, значит и никакой цены НЕТ!

Посмотрите брокерский отчет Открывашки выше, там цена совпадает! 

Финик, как и оставшиеся брокеры, - кухня.

Тоже интересно стало. Спс.  За инфу по прецеденту....

Отзеркалю сбер в бкс. Актуальный фьюч. Тут напишу.
 
Roman Shiredchenko #:
Тоже интересно стало. Спс.  За инфу по прецеденту....

Отзеркалю сбер в бкс. Актуальный фьюч. Тут напишу.

Июньское исполнение 2023 (Открывашка)

Если Вы в БКС, и у Вас была экспирация, то посмотрите брокерский отчет на предмет цен (я думал переползти в БКС)

Добавлено

Если кто-то еще торгует Классику в БКС и была экспирация, просьба сравнить цены закрытия.

 
prostotrader #:

Июньское исполнение 2023 (Открывашка)

Если Вы в БКС, и у Вас была экспирация, то посмотрите брокерский отчет на предмет цен (я думал переползти в БКС)

Добавлено

Если кто-то еще торгует Классику в БКС и была экспирация, просьба сравнить цены закрытия.

Посмотрел РЦ

для GMKN-6.23 == 15284

для SBRF-6,23 == 24500

для SBRF-3.24 == 29 551

Что не так? Это биржа определяет, а не брокер.

 
Dmitriy Skub #:

Посмотрел РЦ

для GMKN-6.23 == 15284

для SBRF-6,23 == 24500

для SBRF-3.24 == 29 551

Что не так? Это биржа определяет, а не брокер.

Не так то, что в бывшей Открывашке цена фьючерса = цена акции * кол-во контрактов, т.е цена была одинаковой (см. отчет выше),

а в Финике - разные цены

Финик


 
prostotrader #:

Не так то, что в бывшей Открывашке цена фьючерса = цена акции * кол-во контрактов, т.е цена была одинаковой (см. отчет выше),

а в Финике - разные цены

Финик

При чем тут открывашка/закрывашка - регламент определяется биржей. Если бы Вы тогда были в финаме, то тоже бы исполнили эти фьючерсы также. Нет?

 
Dmitriy Skub #:

При чем тут открывашка/закрывашка - регламент определяется биржей. Если бы Вы тогда были в финаме, то тоже бы исполнили эти фьючерсы также. Нет?

финики так и говорят - по цене вечернего клиринга, т.е. цена пришла с МОЕХ и их хата с краю

 
Renat Akhtyamov #:

финики так и говорят - по цене вечернего клиринга, т.е. цена пришла с МОЕХ и их хата с краю

Это МБ говорит, а ф повторяет за ней. Не понятно о чем спор вообще.

 
Dmitriy Skub #:

Это МБ говорит, а ф повторяет за ней. Не понятно о чем спор вообще.

Всё началось здесь, т.к. у Михаила возникло предположение, что указанная им компания - "кухня".

С уважением, Владимир.

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