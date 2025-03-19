Скальпинг в классическом арбитраже - страница 51

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JRandomTrader #:

Вот Квик в Открывашке так и делал.

Квик уже давно разрешил модификацию, а финам всё еще на ручнике, тормозит.

 
trampampam #:

Финам тоже запрещал модификацию когда-то. Но они исправляют свои косяки. Потихоньку, конечно.

По поводу модификации в асинхроне: как сделаю - дам знать.

Сделаю кого, финам? ))

 
Что Финам. Вон JTT мне сказали что в сутки я не могу больше 10000 транзакций провести. Вот.  Ну надо посмотреть как там у них за бугром фьючерсы работают. 
 
Aleksandr Dziuba #:
Что Финам. Вон JTT мне сказали что в сутки я не могу больше 10000 транзакций провести. Вот.  Ну надо посмотреть как там у них за бугром фьючерсы работают. 

Что такое JTT, это дочка финама на кипре, Just2trade

 
Sergey Chalyshev #:

Что такое JTT, это дочка финама на кипре, Just2trade

Да.   Это она. Но там и торговать то нечем особо. На ММВБ больше всего. Но неликвида тоже очень много. О чем говорить если сегодня на сишке всего 800 сделок было на июньском фьюче. 

По поводу наложения транзакций. 
Вставил фильтр в OnTradeTransaction на модификацию и там ее откидываю. Все стабилизировалось. 

 
Aleksandr Dziuba #:

Я реализовал такой алгоритм. Мучился два месяца. Но работает. Сначала хотел сделать синтетическую облигацию из базового актива и фьючерса, но потом решил а почему бы не поспекулировать.  

чуть ниже поста, на который отвечаю, у тебя там не верное описание

торговля календарными спредами, а не арбитраж

а реально привлекательные стратегии в кратце описаны на самой же МОЕХ

Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США — Московская Биржа | Рынки (moex.com)

 
Renat Akhtyamov #:

чуть ниже поста, на который отвечаю, у тебя там не верное описание

торговля календарными спредами, а не арбитраж

а реально привлекательные стратегии в кратце описаны на самой же МОЕХ

Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США — Московская Биржа | Рынки (moex.com)

Да. Часть стратегии календарного спреда.  Ну и скоро буду писать хеджирование базовых активов.  Но это уже не арбитраж. ) Хотя я же спекулирую на расстояниях. Значит тоже арбитраж. 

 
Aleksandr Dziuba #:

Итак: по поводу модификации. Как сделал я.

- Все приказы только асинхронные (отправка, модификация, удаление) иначе получаем лютые тормоза или даже зависания;

- После отправки приказа - взводится соответствующий флаг отслеживания;

- Исполнение приказов отслеживается в OnTradeTransaction();

- В OnTradeTransaction() ждем код ответа 10009 (исполнен) или 10006 (отклонен);

- Важно! Когда получаем ответ 10009 не смотрим на цену result.price - она, почему-то, не итоговая цена модификации, а цена, с которой модифицируем;

- После получения кодов 10009 или 10006 снимаем флаг отслеживания;


Также нужно учитывать, что до код 10009 и 10006 вообще можно не получить, т.к. ордер может быть исполнен во время модификации/удаления. Поэтому после исполнения сделки модифицируемого/удаляемого ордера флаги отслеживания модификации/удаления также надо сбрасывать.

 
Однажды получил ответ TRADE_RETCODE_TIMEOUT (10012) при выставлении ордера, но реально ордер выставился. Теперь и это учитываю.
 
JRandomTrader #:
Однажды получил ответ TRADE_RETCODE_TIMEOUT (10012) при выставлении ордера, но реально ордер выставился. Теперь и это учитываю.

Сегодня получил 10029 TRADE_RETCODE_FROZEN. Много раз. Это что за?

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