Скальпинг в классическом арбитраже - страница 50

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trampampam #:

Можно ссылку? Не вижу в биржевом трейдинге.

В общей теме.
Задержки. У меня пинг 7 мс.
Мне хватает.

С частичной заливкой вопрос решен.

Брокер жаловался что модификации ордеров идут поверх уже модифицированных. Поставил отсечку в.1.5 сек.
Справляется. 


 

Да... 

Классная задержка :)

(Конкретно ИЗДЕВАЮСЬ)

 
Aleksandr Dziuba #:

В общей теме.
Задержки. У меня пинг 7 мс.
Мне хватает.

С частичной заливкой вопрос решен.

Брокер жаловался что модификации ордеров идут поверх уже модифицированных. Поставил отсечку в.1.5 сек.
Справляется. 

Этот вопрос решается не через установку задержки, а через отслеживание транзакций модификации + проверка повторной модификации на ту же цену.

1.5 сек - это костыль.

 
trampampam #:

Этот вопрос решается не через установку задержки, а через отслеживание транзакций модификации + проверка повторной модификации на ту же цену.

1.5 сек - это костыль.

Это не сработало. Ордер выдает состояние  Placed.

            if(OrderGetInteger(ORDER_STATE) != ORDER_STATE_PLACED)
              {
 		Модифицируем.
	      }

Так вот очень редко возвращается что он модифицируется.

Если есть пример обработки именно этой ситуации в асинхронке.
Велком. И спасибо. 

А костыль работает. Пусть поноют пока проблему не решим. В синхронке вообще модификация подвисает на 750 мс.
Мне как бы это и не критично

Я устранил тремор кодом.

                if(MathAbs(price - OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)) > tremmor * b_symbol.TickSize())
                    {
                      Модифицируем если несколько пунктов скачок.
                   }

Пока ошибок не было. Будут обещали прислать лог. 
Еще три бота у друзей работают вроди бы с этой проблемой справились.
А сегодня уже 17% ))))
 
  

 
Aleksandr Dziuba #:

В общей теме.
Задержки. У меня пинг 7 мс.
Мне хватает.

С частичной заливкой вопрос решен.

Брокер жаловался что модификации ордеров идут поверх уже модифицированных. Поставил отсечку в.1.5 сек.
Справляется. 


Мне тоже жаловались)

У финама всё сикось накось.

Сами не хотят настраивать сервера, жалуются на клиентов.

Типа вы очень часто торгуете ,а наши сервера стоят на Raspberry Pi и мы не можем удовлетворять все заявки)

Мы не хотим получать от вас больше комиссий, меньше торгуйте и меньше платите комиссий)

Пинг в данном случае ничего не значит. 

Модифицирование заявок финам никак не обрабатывают - сразу пишут что всё ОК, а на самом деле всё только начинается, заявка исполняется минимум 300мс. Поэтому проблемы с повторными заявками.

Похоже сервер финама, к которому обращается сервер MQL (не напрямую к бирже), установлен в Америке и терминал общается с биржей через через через пролетев вокруг земли)

1.5 сек. исполнение это жесть (

Quik быстрее работает. Финаму удалось опустить MQL ниже плинтуса(

 
Sergey Chalyshev #:

Мне тоже жаловались)

У финама всё сикось накось.

Сами не хотят настраивать сервера, жалуются на клиентов.

Типа вы очень часто торгуете ,а наши сервера стоят на Raspberry Pi и мы не можем удовлетворять все заявки)

Мы не хотим получать от вас больше комиссий, меньше торгуйте и меньше платите комиссий)

Пинг в данном случае ничего не значит. 

Модифицирование заявок финам никак не обрабатывают - сразу пишут что всё ОК, а на самом деле всё только начинается, заявка исполняется минимум 300мс. Поэтому проблемы с повторными заявками.

Похоже сервер финама, к которому обращается сервер MQL (не напрямую к бирже), установлен в Америке и терминал общается с биржей через через через пролетев вокруг земли)

1.5 сек. исполнение это жесть (

Да все нормально. Обычные заявки влетают по 7мс.
Это при модификации такая тема. Но лучше молчать. БКС например вообще запрещал модификацию.  Удаляйте и выставляйте новый. 

 
Sergey Chalyshev #:

Мне тоже жаловались)

У финама всё сикось накось.

Сами не хотят настраивать сервера, жалуются на клиентов.

Типа вы очень часто торгуете ,а наши сервера стоят на Raspberry Pi и мы не можем удовлетворять все заявки)

Мы не хотим получать от вас больше комиссий, меньше торгуйте и меньше платите комиссий)

Пинг в данном случае ничего не значит. 

Модифицирование заявок финам никак не обрабатывают - сразу пишут что всё ОК, а на самом деле всё только начинается, заявка исполняется минимум 300мс. Поэтому проблемы с повторными заявками.

Похоже сервер финама, к которому обращается сервер MQL (не напрямую к бирже), установлен в Америке и терминал общается с биржей через через через пролетев вокруг земли)

1.5 сек. исполнение это жесть (

Я наблюдаю исполнение ~170-180 мс, модификация ~350, после 30 в Открывашке - дофига. Сколь-нибудь активные "игры" в стакане невозможны.

 
Aleksandr Dziuba #:
БКС например вообще запрещал модификацию.  Удаляйте и выставляйте новый. 

Вот Квик в Открывашке так и делал.

 
Aleksandr Dziuba #:
Обычные заявки влетают по 7мс.

Это, небось, асинхрон? Так это только отправка, не выставление.

 
Aleksandr Dziuba #:

Да все нормально. Обычные заявки влетают по 7мс.
Это при модификации такая тема. Но лучше молчать. БКС например вообще запрещал модификацию.  Удаляйте и выставляйте новый. 

Финам тоже запрещал модификацию когда-то. Но они исправляют свои косяки. Потихоньку, конечно.

По поводу модификации в асинхроне: как сделаю - дам знать.

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