Скальпинг в классическом арбитраже - страница 50
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Можно ссылку? Не вижу в биржевом трейдинге.
В общей теме.
Задержки. У меня пинг 7 мс.
Мне хватает.
С частичной заливкой вопрос решен.
Брокер жаловался что модификации ордеров идут поверх уже модифицированных. Поставил отсечку в.1.5 сек.
Справляется.
Да...
Классная задержка :)
(Конкретно ИЗДЕВАЮСЬ)
В общей теме.
Задержки. У меня пинг 7 мс.
Мне хватает.
С частичной заливкой вопрос решен.
Брокер жаловался что модификации ордеров идут поверх уже модифицированных. Поставил отсечку в.1.5 сек.
Справляется.
Этот вопрос решается не через установку задержки, а через отслеживание транзакций модификации + проверка повторной модификации на ту же цену.
1.5 сек - это костыль.
Этот вопрос решается не через установку задержки, а через отслеживание транзакций модификации + проверка повторной модификации на ту же цену.
1.5 сек - это костыль.
Это не сработало. Ордер выдает состояние Placed.
Так вот очень редко возвращается что он модифицируется.
Если есть пример обработки именно этой ситуации в асинхронке.
Велком. И спасибо.
А костыль работает. Пусть поноют пока проблему не решим. В синхронке вообще модификация подвисает на 750 мс.
Мне как бы это и не критично
Я устранил тремор кодом.
Пока ошибок не было. Будут обещали прислать лог.
Еще три бота у друзей работают вроди бы с этой проблемой справились.
А сегодня уже 17% ))))
В общей теме.
Задержки. У меня пинг 7 мс.
Мне хватает.
С частичной заливкой вопрос решен.
Брокер жаловался что модификации ордеров идут поверх уже модифицированных. Поставил отсечку в.1.5 сек.
Справляется.
Мне тоже жаловались)
У финама всё сикось накось.
Сами не хотят настраивать сервера, жалуются на клиентов.
Типа вы очень часто торгуете ,а наши сервера стоят на Raspberry Pi и мы не можем удовлетворять все заявки)
Мы не хотим получать от вас больше комиссий, меньше торгуйте и меньше платите комиссий)
Пинг в данном случае ничего не значит.
Модифицирование заявок финам никак не обрабатывают - сразу пишут что всё ОК, а на самом деле всё только начинается, заявка исполняется минимум 300мс. Поэтому проблемы с повторными заявками.
Похоже сервер финама, к которому обращается сервер MQL (не напрямую к бирже), установлен в Америке и терминал общается с биржей через через через пролетев вокруг земли)
1.5 сек. исполнение это жесть (
Quik быстрее работает. Финаму удалось опустить MQL ниже плинтуса(
Мне тоже жаловались)
У финама всё сикось накось.
Сами не хотят настраивать сервера, жалуются на клиентов.
Типа вы очень часто торгуете ,а наши сервера стоят на Raspberry Pi и мы не можем удовлетворять все заявки)
Мы не хотим получать от вас больше комиссий, меньше торгуйте и меньше платите комиссий)
Пинг в данном случае ничего не значит.
Модифицирование заявок финам никак не обрабатывают - сразу пишут что всё ОК, а на самом деле всё только начинается, заявка исполняется минимум 300мс. Поэтому проблемы с повторными заявками.
Похоже сервер финама, к которому обращается сервер MQL (не напрямую к бирже), установлен в Америке и терминал общается с биржей через через через пролетев вокруг земли)
1.5 сек. исполнение это жесть (
Да все нормально. Обычные заявки влетают по 7мс.
Это при модификации такая тема. Но лучше молчать. БКС например вообще запрещал модификацию. Удаляйте и выставляйте новый.
Мне тоже жаловались)
У финама всё сикось накось.
Сами не хотят настраивать сервера, жалуются на клиентов.
Типа вы очень часто торгуете ,а наши сервера стоят на Raspberry Pi и мы не можем удовлетворять все заявки)
Мы не хотим получать от вас больше комиссий, меньше торгуйте и меньше платите комиссий)
Пинг в данном случае ничего не значит.
Модифицирование заявок финам никак не обрабатывают - сразу пишут что всё ОК, а на самом деле всё только начинается, заявка исполняется минимум 300мс. Поэтому проблемы с повторными заявками.
Похоже сервер финама, к которому обращается сервер MQL (не напрямую к бирже), установлен в Америке и терминал общается с биржей через через через пролетев вокруг земли)
1.5 сек. исполнение это жесть (
Я наблюдаю исполнение ~170-180 мс, модификация ~350, после 30 в Открывашке - дофига. Сколь-нибудь активные "игры" в стакане невозможны.
БКС например вообще запрещал модификацию. Удаляйте и выставляйте новый.
Вот Квик в Открывашке так и делал.
Обычные заявки влетают по 7мс.
Это, небось, асинхрон? Так это только отправка, не выставление.
Да все нормально. Обычные заявки влетают по 7мс.
Это при модификации такая тема. Но лучше молчать. БКС например вообще запрещал модификацию. Удаляйте и выставляйте новый.
Финам тоже запрещал модификацию когда-то. Но они исправляют свои косяки. Потихоньку, конечно.
По поводу модификации в асинхроне: как сделаю - дам знать.