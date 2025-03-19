Скальпинг в классическом арбитраже - страница 47
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Видимо полнолуние сейчас :)
кстати, Ваш арбитраж не есть классика.
вот обычный классический арбитраж, которому абсолютно не нужны суперскорости исполнения приказа и не мыслимое количество терминалов
легко и не принужденно торгуется ручками в единственном терминале
с абсолютно таким же финансовым результатом что и у Вася его торговал через телеграмм (бота заделал), чтобы не пялиться в монитор
Пишите на LUA, разве Вам кто-то запрещает?
Только не отладите такой скрипит, уверен.
Не перебор, а необходимость использовать все доступные пары, а их сейчас 138.
Да и у меня все прекрасно работает, ничего не тормозит пока...
Три терминала + 3 экземпляра моей проги по 138 тредов
Добавлено
Тред находится в состоянии ожидания эвенты и как бы "спит", приходит событие - обработал и опять в люлю :) , так что никаких тормозов нет и не будет
Maxim Kuznetsov
Вот код, по которому работает тред
Интересная ситуация складывается по паре GAZP - GAZR-12.23
Прогноз по дивидендам:
Торгуется сейчас ~ 9% годовых
Если заплатят, то ~ 23% годовых
жаль, что у меня свободных средств только 6000 руб. :(
Таки всё-таки 9% годовых или до экспирации падает 9%?
В тот момент (без дивидендов) было 9% годовых в экспирацию, но если бы объявили о дивах после покупки, то
сразу бы стало 23% годовых
Странно, что не понятно...
Часто бывает, что пара торгуется близко к ставке ЦБ и скоро ожидаются дивы.
Покупая пару до объявления дивидендов, мы зарабатываем чуть меньше,
но если дивиденды утвердит ГОСА, то Ваша прибыль = Процент под который Вы вошли в позиции + все дивиденды.
Сейчас готовлюсь к супер-дивидендам по Сбербанку...
В тот момент (без дивидендов) было 9% годовых в экспирацию, но если бы объявили о дивах после покупки, то
сразу бы стало 23% годовых
Странно, что не понятно...
Часто бывает, что пара торгуется близко к ставке ЦБ и скоро ожидаются дивы.
Покупая пару до объявления дивидендов, мы зарабатываем чуть меньше,
но если дивиденды утвердит ГОСА, то Ваша прибыль = Процент под который Вы вошли в позиции + все дивиденды.
Сейчас готовлюсь к супер-дивидендам по Сбербанку...
Привет всем!
Некоторое время уже бьюсь над реализацией эксперта по данной тебе. Подскажите пожалуйста, с учетом всех комиссий, на арбитраже с текущими фьючерсами на акции какая в среднем доходность получается в % годовых?
Если верить моим расчетам, доходность получается не больше ключевой.
Видимо полнолуние сейчас :)
луна то вообще огромная сегодня, держите меня семеро))
сразу попросить бан на пару дней
луна то вообще огромная сегодня, держите меня семеро))
сразу попросить бан на пару дней
Посту, на который ты ссылаешься, чуть более 2-х недель.
Как раз половина лунного цикла - время ей вырасти до максимума.
Посту, на который ты ссылаешься, чуть более 2-х недель.
Как раз половина лунного цикла - время ей вырасти до максимум
норм резня)
Ребят, есть кто-нибудь, кто реализовал по данной схеме эксперта в МТ5?
Интересует событийный алгоритм входа. Для себя делаю так:
1. Вход/модификация/удаление по фьючерсу: через события обновления стакана;
2. Вход по споту: после прихода события о добавления сделки в OnTradeTransactions();
Как считаете, это оптимальная схема? Или может лучше все просто в таймере обрабатывать?