Скальпинг в классическом арбитраже - страница 17
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Лок, это очень плохой хедж :)))
Скажите, пожалуйста, по Вашим расчетам, сколько будет стоить конструкция USDRUB_TOD (1лот) - Si-9.22 (1лот) в финаме?
Лок, это очень плохой хедж :)))
Т.е На одном инструменте открываются разно направленные позиции?
Т.е На одном инструменте открываются разно направленные позиции?
да
да
Так это не жедж, а ананизм!
Думаю, что про это, совсем не стоит вести речь.
Когда изначально, до входа в позиции, нельзя, хотя бы приблизительно, посчитать прибыль, то это не ТС,
а угадайка, 99.9% слив депо!
Так это не жедж, а ананизм!
Думаю, что про это, совсем не стоит вести речь.
Когда изначально, до входа в позиции, нельзя, хотя бы приблизительно, посчитать прибыль, то это не ТС,
а угадайка, 99.9% слив депо!
он не совсем точно выразилсясудя по его постам ранее, лично я понял о чем речь
он не совсем точно выразился
Если один инструмент, то пожалуйста, не продолжайте...
Если один инструмент, то пожалуйста, не продолжайте...
хедж на примере трех пар
100% лок!
(нижний, верный расчет)
просто нужно четко представлять:
-как взаимосвязаны различные пары между собой - это раз
-в чем кроется загадка арбитражной стратегии - это два
-и третье - как не попасть в ловушку самообмана о хедже
Скажите, пожалуйста, по Вашим расчетам, сколько будет стоить конструкция USDRUB_TOD (1лот) - Si-9.22 (1лот) в финаме?
Чуть позже напишу. Но сильно меньше, чем в Открытии.
Как раз это и объясняет "кухонность" - у них очень своеобразный учет необходимых средств в МТ5. Плюс есть J2T, у которых они владельцы. Плюс почитайте их регламент - там очень всё "не обычно". Но мои сделки на биржу MOEX они выводят - я проверял. Средства тоже выводил - сутки заняло. Противоречивые ощущения от торговли у них.
вот арбитраж
классика жанра
;)
На самом деле терминология - это вторично. Стратегию в теме ближе всего в терминологии форекса описать как: "Скальпинг синтетического инструмента".
В классической терминологии из учебников - это построение синтетической облигации, квазиарбитраж. Корову как ни назови - лишь бы молоко давала :)
Но локи - это вообще не отсюда. Его даже теоретически невозможно сделать на MOEX. Только если виртуально...
Чуть позже напишу. Но сильно меньше, чем в Открытии.
Как раз это и объясняет "кухонность" - у них очень своеобразный учет необходимых средств в МТ5. Плюс есть J2T, у которых они владельцы. Плюс почитайте их регламент - там очень всё "не обычно". Но мои сделки на биржу MOEX они выводят - я проверял. Средства тоже выводил - сутки заняло. Противоречивые ощущения от торговли у них.
На самом деле терминология - это вторично. Стратегию в теме ближе всего в терминологии форекса описать как: "Скальпинг синтетического инструмента".
В классической терминологии из учебников - это построение синтетической облигации, квазиарбитраж. Корову как ни назови - лишь бы молоко давала :)
Но локи - это вообще не отсюда. Его даже теоретически невозможно сделать на нашей бирже. Только если виртуально...
на все ответил скрином выше и плюсом удаленным
всем удачи в познании арбитражной стратегии
пока не вижу подготовленности, даже не рядом
на все ответил скрином выше и плюсом удаленным
всем удачи в познании арбитражной стратегии
пока не вижу подготовленности, даже не рядом
Я пробовал, то что Вы показали на скрине (на форексе). У меня не получилось -
1. Нужно очень хороший объем вложить, чтобы объем открытых позиций был близок к "математическому идеалу".
2. Инструменты иногда расходятся очень сильно и на долго (на Вашем графике очень хорошо это видно). Входишь в позицию на раздвижке - а они расходятся ещё сильнее - просадка. И когда она кончится - никто не знает.
Уже не помню точно, но что-то ещё. Лучшее что видел на эту тему - это Recycle. Поиском гуглится на сайте.
Если у меня не получилось - это совсем не показатель. Возможно просто не хватило опыта/знаний.