Скальпинг в классическом арбитраже - страница 17

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Andrey Miguzov #:

Лок, это очень плохой хедж :)))

Скажите, пожалуйста, по Вашим расчетам, сколько будет стоить конструкция USDRUB_TOD (1лот) - Si-9.22 (1лот) в финаме?

 
Andrey Miguzov #:

Лок, это очень плохой хедж :)))

Т.е На одном инструменте открываются разно направленные позиции?

 
prostotrader #:

Т.е На одном инструменте открываются разно направленные позиции?

да

 
Andrey Miguzov #:

да

Так это не жедж, а ананизм!

Думаю, что про это, совсем не стоит вести речь.

Когда изначально, до входа в позиции, нельзя, хотя бы приблизительно, посчитать прибыль, то это не ТС,

а угадайка, 99.9% слив депо!

 
prostotrader #:

Так это не жедж, а ананизм!

Думаю, что про это, совсем не стоит вести речь.

Когда изначально, до входа в позиции, нельзя, хотя бы приблизительно, посчитать прибыль, то это не ТС,

а угадайка, 99.9% слив депо!

он не совсем точно выразился

судя по его постам ранее, лично я понял о чем речь
 
Renat Akhtyamov #:

он не совсем точно выразился

Если один инструмент, то пожалуйста, не продолжайте... 

 
prostotrader #:

Если один инструмент, то пожалуйста, не продолжайте... 

хедж на примере трех пар

100% лок!

(нижний, верный расчет)


просто нужно четко представлять:

-как взаимосвязаны различные пары между собой - это раз

-в чем кроется загадка арбитражной стратегии - это два

-и третье - как не попасть в ловушку самообмана о хедже

 
tapo #:

Скажите, пожалуйста, по Вашим расчетам, сколько будет стоить конструкция USDRUB_TOD (1лот) - Si-9.22 (1лот) в финаме?

Чуть позже напишу. Но сильно меньше, чем в Открытии.

Как раз это и объясняет "кухонность" - у них очень своеобразный учет необходимых средств в МТ5. Плюс есть J2T, у которых они владельцы. Плюс почитайте их регламент - там очень всё "не обычно". Но мои сделки на биржу MOEX они выводят - я проверял. Средства тоже выводил - сутки заняло. Противоречивые ощущения от торговли у них.

Renat Akhtyamov #:

вот арбитраж

классика жанра

;)


На самом деле терминология - это вторично. Стратегию в теме ближе всего в терминологии форекса описать как: "Скальпинг синтетического инструмента".

В классической терминологии из учебников - это построение синтетической облигации, квазиарбитраж. Корову как ни назови - лишь бы молоко давала :)

Но локи - это вообще не отсюда. Его даже теоретически невозможно сделать на MOEX. Только если виртуально...

 
Andrey Miguzov #:

Чуть позже напишу. Но сильно меньше, чем в Открытии.

Как раз это и объясняет "кухонность" - у них очень своеобразный учет необходимых средств в МТ5. Плюс есть J2T, у которых они владельцы. Плюс почитайте их регламент - там очень всё "не обычно". Но мои сделки на биржу MOEX они выводят - я проверял. Средства тоже выводил - сутки заняло. Противоречивые ощущения от торговли у них.

На самом деле терминология - это вторично. Стратегию в теме ближе всего в терминологии форекса описать как: "Скальпинг синтетического инструмента".

В классической терминологии из учебников - это построение синтетической облигации, квазиарбитраж. Корову как ни назови - лишь бы молоко давала :)

Но локи - это вообще не отсюда. Его даже теоретически невозможно сделать на нашей бирже. Только если виртуально...

на все ответил скрином выше и плюсом удаленным

всем удачи в познании арбитражной стратегии

пока не вижу подготовленности, даже не рядом

 
Renat Akhtyamov #:

на все ответил скрином выше и плюсом удаленным

всем удачи в познании арбитражной стратегии

пока не вижу подготовленности, даже не рядом

Я пробовал, то что Вы показали на скрине (на форексе). У меня не получилось - 

1. Нужно очень хороший объем вложить, чтобы объем открытых позиций был близок к "математическому идеалу".

2. Инструменты иногда расходятся очень сильно и на долго (на Вашем графике очень хорошо это видно). Входишь в позицию на раздвижке - а они расходятся ещё сильнее - просадка. И когда она кончится - никто не знает.

Уже не помню точно, но что-то ещё. Лучшее что видел на эту тему - это Recycle. Поиском гуглится на сайте.

Если у меня не получилось - это совсем не показатель. Возможно просто не хватило опыта/знаний.

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