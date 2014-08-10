Появится ли МТ5 на российском рынке акций
Да, скоро будет на фондовой и валютных секциях в дополнение к работающей фьючерсной.
Сейчас делаем опционы.
А скоро это когда: месяц, год. Просто не слежу за информацией, когда лучше поинтересоваться? спасибо
Следите хотя бы иногда вот за этой веткой:
Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal >>>
Было бы неплохо иметь возможность, подписки на какую-то тему с оповещением на электронную почту.
Было бы неплохо иметь возможность, подписки на какую-то тему с оповещением на электронную почту
Как вариант подписка по RSS, но вот только какой ридер использовать?
Об этом я знаю. Нужно также, как это сделано во Фриланс, когда кто-то публикует новую работу и приходит оповещение на электронную почту.
В Сервисдеске как-то ответили, на предложение улучшить Избранное, что этим разделом мало людей пользуются, поэтому развивать не будут. Возможно, если добавить какие-то новые возможности, то будут пользоваться. По моему это удобно.
1. Добавить возможность оповещений на email.
2. Добавить возможность распределения по категориям/темам.
всегда, когда обновляется избранная тема - приходит оповещение на почту.
вам это надо? или вы хотели на почте видеть новые посты?
MQ считают RSS устаревшей технологией
