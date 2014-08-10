Появится ли МТ5 на российском рынке акций

примерно год назад узнал что мт5 появился на рынке фортс. в то же время читал статью на эту тему, где было озвучено, что проходит тестирование мт5 для рынка акций ммвб.
кто- нибудь знает как обстоят дела с этим? ждать ли появления мт5 на ммвб?
 

Да, скоро будет на фондовой и валютных секциях в дополнение к работающей фьючерсной.

Сейчас делаем опционы.

 
А скоро это когда: месяц, год. Просто не слежу за информацией, когда лучше поинтересоваться? спасибо
 
Следите хотя бы иногда вот за этой веткой:

Список изменений в билдах MetaTrader 5 Client Terminal >>>

Было бы неплохо иметь возможность, подписки на какую-то тему с оповещением на электронную почту.

 
Было бы неплохо иметь возможность, подписки на какую-то тему с оповещением на электронную почту.

 
так это вроде в избранное добавить, он наверное имел ввиду новостную рассылку.
 
Как вариант подписка по RSS, но вот только какой ридер использовать?
 
Как вариант подписка по RSS, но вот только какой ридер использовать?
MQ считают RSS устаревшей технологией
 
Об этом я знаю. Нужно также, как это сделано во Фриланс, когда кто-то публикует новую работу и приходит оповещение на электронную почту. 

В Сервисдеске как-то ответили, на предложение улучшить Избранное, что этим разделом мало людей пользуются, поэтому развивать не будут. Возможно, если добавить какие-то новые возможности, то будут пользоваться. По моему это удобно.

1. Добавить возможность оповещений на email.

2. Добавить возможность распределения по категориям/темам. 

 
Об этом я знаю. Нужно также, как это сделано во Фриланс, когда кто-то публикует новую работу и приходит оповещение на электронную почту.

всегда, когда обновляется избранная тема - приходит оповещение на почту.

вам это надо? или вы хотели на почте видеть новые посты?

 
MQ считают RSS устаревшей технологией
RSS это технология не MetaQuotes. И RSS на данный момент форумом предоставляется. Поэтому или дайте подтверждение что "MQ считают RSS устаревшей технологией" или удалите свой пост.
