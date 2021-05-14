Рынок часто дает второй шанс трейдерам - как не упустить его?

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Рынок часто дает второй шанс в сделках. Цена очень часто возвращается к неким уровням и дает возможность повторно войти в рынок для тех, кто упустил шанс, либо же выйти из рынка незадачливым трейдерам, который вошли не в ту сторону.

Давайте разберем пример на картинке.


разбор сделки cadjpy


Вот что делать в таких ситуациях?
На картинке пример. Зашортил первый раз от сильного уровня сопротивления, но испугался и закрыл с микроприбылью. Тем не менее цена не сильно пошла вниз. Затем цена опять на новости резко выстрелила вверх и ударилась в то же самое сопротивление. И тут вот ступор возникает. Чем является этот рост - разворотом тренда или же вторым шансом, чтобы зашортить снова(продублировать первую сделку по чуть лучшим условиям)?


Как же определять такие моменты?

[Удален]  
webgopnik:

Как же определять такие моменты? 

я например определяю так - выше покупаю и не дёргаюсь, ниже продаю и так же, не дёргаюсь.

GBPUSDH2

 
webgopnik:

Рынок часто дает второй шанс в сделках. Цена очень часто возвращается к неким уровням и дает возможность повторно войти в рынок для тех, кто упустил шанс, либо же выйти из рынка незадачливым трейдерам, который вошли не в ту сторону.

Давайте разберем пример на картинке.



Вот что делать в таких ситуациях?
На картинке пример. Зашортил первый раз от сильного уровня сопротивления, но испугался и закрыл с микроприбылью. Тем не менее цена не сильно пошла вниз. Затем цена опять на новости резко выстрелила вверх и ударилась в то же самое сопротивление. И тут вот ступор возникает. Чем является этот рост - разворотом тренда или же вторым шансом, чтобы зашортить снова(продублировать первую сделку по чуть лучшим условиям)?


Как же определять такие моменты?

а зачем их определять?

вопросы, которые возникают:

1. почему вы решили, что уровень сильный (по пунктам 1, 2, 3 ..., n).

2. почему испугались (по пунктам - 1, 2, 3 ..., n).

3. каковы критерии открытия сделок на продажу\покупку (1, 2, 3 ..., n).

4. как определяете цели (как для прибыли, так и для убытка - опять же 1, 2, 3 ...., n).

 
webgopnik:

Рынок часто дает второй шанс в сделках. Цена очень часто возвращается к неким уровням и дает возможность повторно войти в рынок для тех, кто упустил шанс, либо же выйти из рынка незадачливым трейдерам, который вошли не в ту сторону.

Давайте разберем пример на картинке.



Вот что делать в таких ситуациях?
На картинке пример. Зашортил первый раз от сильного уровня сопротивления, но испугался и закрыл с микроприбылью. Тем не менее цена не сильно пошла вниз. Затем цена опять на новости резко выстрелила вверх и ударилась в то же самое сопротивление. И тут вот ступор возникает. Чем является этот рост - разворотом тренда или же вторым шансом, чтобы зашортить снова(продублировать первую сделку по чуть лучшим условиям)?


Как же определять такие моменты?

вникайте и смело используйте, и теперь, моими стараниями, ставшей Законом №14 https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page12#comment_19949258, аксиому Доу Рынок учитывает всё

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Вот, например, график золота и трендовая линия на нём.


Как видно, цена 2 раза возвращалась к трендовой - то есть рынок давал второй шанс трейдерам, которые в первый раз не успели войти. Этим и ценнен форекс.
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webgopnik:
Вот, например, график золота и трендовая линия на нём.


Как видно, цена 2 раза возвращалась к трендовой - то есть рынок давал второй шанс трейдерам, которые в первый раз не успели войти. Этим и ценнен форекс.

это как посмотреть. Такой вариант, Рынок выбил стопы и бызубытки тем продавцам которые вошли первый раз.

 
webgopnik:

Рынок часто дает второй шанс в сделках. Цена очень часто возвращается к неким уровням и дает возможность повторно войти в рынок для тех, кто упустил шанс, либо же выйти из рынка незадачливым трейдерам, который вошли не в ту сторону.

Давайте разберем пример на картинке.



Вот что делать в таких ситуациях?
На картинке пример. Зашортил первый раз от сильного уровня сопротивления, но испугался и закрыл с микроприбылью. Тем не менее цена не сильно пошла вниз. Затем цена опять на новости резко выстрелила вверх и ударилась в то же самое сопротивление. И тут вот ступор возникает. Чем является этот рост - разворотом тренда или же вторым шансом, чтобы зашортить снова(продублировать первую сделку по чуть лучшим условиям)?


Как же определять такие моменты?

Забыть и не вспоминать такие ситуции , продолжать торговать по своей торговой системе. Не кончать так быстро. Надо растягивать удовольствие, Экстаз будет больше.

 
webgopnik:
Вот, например, график золота и трендовая линия на нём.
Как видно, цена 2 раза возвращалась к трендовой - то есть рынок давал второй шанс трейдерам, которые в первый раз не успели войти. Этим и ценнен форекс.

Web Гопник слил кучу демо-депозитов, продемонстрировав это как сигналы

Теперь он раздобыл желанные 100 тыр и снова открыл сигнал


Давайте разберем пример на картинке. Сделки Гопник скрыл, рассмотрим график депозита - второй участок обвел красным овалом:

Здесь Web Гопник слил сразу 15 тысяч рублей. Почему? Потому, что Web Гопник допустил сразу 10 ошибок, характерных для начинающего игрока

 
Konstantin Erin:

Web Гопник слил кучу демо-депозитов, продемонстрировав это как сигналы

Теперь он раздобыл желанные 100 тыр и снова открыл сигнал


Давайте разберем пример на картинке. Сделки Гопник скрыл, рассмотрим график депозита - второй участок обвел красным овалом:

Здесь Web Гопник слил сразу 15 тысяч рублей. Почему? Потому, что Web Гопник допустил сразу 10 ошибок, характерных для начинающего игрока

Это у него тоже Демо

 
denis.eremin:   Это у него тоже Демо

Там отсутствует указание, что это демо. Впрочем, какая разница. Наверняка это деньги инвестора.

Меня больше интересует, зачем он их создает. Зачем ему нужен этот позор?

 
Konstantin Erin:

Там отсутствует указание, что это демо. Впрочем, какая разница. Наверняка это деньги инвестора.

Меня больше интересует, зачем он их создает. Зачем ему нужен этот позор?

Там указано, что это Демо-счет

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