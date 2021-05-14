Рынок часто дает второй шанс трейдерам - как не упустить его?
Рынок часто дает второй шанс в сделках. Цена очень часто возвращается к неким уровням и дает возможность повторно войти в рынок для тех, кто упустил шанс, либо же выйти из рынка незадачливым трейдерам, который вошли не в ту сторону.
Давайте разберем пример на картинке.
Вот что делать в таких ситуациях?
На картинке пример. Зашортил первый раз от сильного уровня сопротивления, но испугался и закрыл с микроприбылью. Тем не менее цена не сильно пошла вниз. Затем цена опять на новости резко выстрелила вверх и ударилась в то же самое сопротивление. И тут вот ступор возникает. Чем является этот рост - разворотом тренда или же вторым шансом, чтобы зашортить снова(продублировать первую сделку по чуть лучшим условиям)?
Как же определять такие моменты?
а зачем их определять?
вопросы, которые возникают:
1. почему вы решили, что уровень сильный (по пунктам 1, 2, 3 ..., n).
2. почему испугались (по пунктам - 1, 2, 3 ..., n).
3. каковы критерии открытия сделок на продажу\покупку (1, 2, 3 ..., n).
4. как определяете цели (как для прибыли, так и для убытка - опять же 1, 2, 3 ...., n).
Рынок часто дает второй шанс в сделках. Цена очень часто возвращается к неким уровням и дает возможность повторно войти в рынок для тех, кто упустил шанс, либо же выйти из рынка незадачливым трейдерам, который вошли не в ту сторону.
Давайте разберем пример на картинке.
Вот что делать в таких ситуациях?
На картинке пример. Зашортил первый раз от сильного уровня сопротивления, но испугался и закрыл с микроприбылью. Тем не менее цена не сильно пошла вниз. Затем цена опять на новости резко выстрелила вверх и ударилась в то же самое сопротивление. И тут вот ступор возникает. Чем является этот рост - разворотом тренда или же вторым шансом, чтобы зашортить снова(продублировать первую сделку по чуть лучшим условиям)?
Как же определять такие моменты?
вникайте и смело используйте, и теперь, моими стараниями, ставшей Законом №14 https://www.mql5.com/ru/forum/358795/page12#comment_19949258, аксиому Доу Рынок учитывает всё
- 2020.12.28
- www.mql5.com
Как видно, цена 2 раза возвращалась к трендовой - то есть рынок давал второй шанс трейдерам, которые в первый раз не успели войти. Этим и ценнен форекс.
Вот, например, график золота и трендовая линия на нём.
Как видно, цена 2 раза возвращалась к трендовой - то есть рынок давал второй шанс трейдерам, которые в первый раз не успели войти. Этим и ценнен форекс.
это как посмотреть. Такой вариант, Рынок выбил стопы и бызубытки тем продавцам которые вошли первый раз.
Рынок часто дает второй шанс в сделках. Цена очень часто возвращается к неким уровням и дает возможность повторно войти в рынок для тех, кто упустил шанс, либо же выйти из рынка незадачливым трейдерам, который вошли не в ту сторону.
Давайте разберем пример на картинке.
Вот что делать в таких ситуациях?
На картинке пример. Зашортил первый раз от сильного уровня сопротивления, но испугался и закрыл с микроприбылью. Тем не менее цена не сильно пошла вниз. Затем цена опять на новости резко выстрелила вверх и ударилась в то же самое сопротивление. И тут вот ступор возникает. Чем является этот рост - разворотом тренда или же вторым шансом, чтобы зашортить снова(продублировать первую сделку по чуть лучшим условиям)?
Как же определять такие моменты?
Забыть и не вспоминать такие ситуции , продолжать торговать по своей торговой системе. Не кончать так быстро. Надо растягивать удовольствие, Экстаз будет больше.
Вот, например, график золота и трендовая линия на нём.
Как видно, цена 2 раза возвращалась к трендовой - то есть рынок давал второй шанс трейдерам, которые в первый раз не успели войти. Этим и ценнен форекс.
Web Гопник слил кучу демо-депозитов, продемонстрировав это как сигналы
Теперь он раздобыл желанные 100 тыр и снова открыл сигнал
Давайте разберем пример на картинке. Сделки Гопник скрыл, рассмотрим график депозита - второй участок обвел красным овалом:
Здесь Web Гопник слил сразу 15 тысяч рублей. Почему? Потому, что Web Гопник допустил сразу 10 ошибок, характерных для начинающего игрока
Web Гопник слил кучу демо-депозитов, продемонстрировав это как сигналы
Теперь он раздобыл желанные 100 тыр и снова открыл сигнал
Давайте разберем пример на картинке. Сделки Гопник скрыл, рассмотрим график депозита - второй участок обвел красным овалом:
Здесь Web Гопник слил сразу 15 тысяч рублей. Почему? Потому, что Web Гопник допустил сразу 10 ошибок, характерных для начинающего игрока
Это у него тоже Демо
Там отсутствует указание, что это демо. Впрочем, какая разница. Наверняка это деньги инвестора.
Меня больше интересует, зачем он их создает. Зачем ему нужен этот позор?
Там отсутствует указание, что это демо. Впрочем, какая разница. Наверняка это деньги инвестора.
Меня больше интересует, зачем он их создает. Зачем ему нужен этот позор?
Там указано, что это Демо-счет
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Рынок часто дает второй шанс в сделках. Цена очень часто возвращается к неким уровням и дает возможность повторно войти в рынок для тех, кто упустил шанс, либо же выйти из рынка незадачливым трейдерам, который вошли не в ту сторону.
Давайте разберем пример на картинке.
Вот что делать в таких ситуациях?
На картинке пример. Зашортил первый раз от сильного уровня сопротивления, но испугался и закрыл с микроприбылью. Тем не менее цена не сильно пошла вниз. Затем цена опять на новости резко выстрелила вверх и ударилась в то же самое сопротивление. И тут вот ступор возникает. Чем является этот рост - разворотом тренда или же вторым шансом, чтобы зашортить снова(продублировать первую сделку по чуть лучшим условиям)?
Как же определять такие моменты?