АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Январь 2021
Мирового кризиса не случилось, да что ж такое! продолжаем покупать упавшее и продавать выросшее...
Дивы будут в этом году как думаете?
diman1982:
Дивы будут в этом году как думаете?
Дивы будут в этом году как думаете?
по каким бумагам ?
Что случилось? Почему индексы падают?
VVT:
Что случилось? Почему индексы падают?
Что случилось? Почему индексы падают?
нефть от ОПЕК плюс тонкий рынок видать
По Газпрому
diman1982:
По Газпрому
По Газпрому
После собрания будет понятно точно, но на текущий момент прогноз от доход ру
|Год
|Дивиденд (руб.)
|Изм. к пред. году
|след 12m. (прогноз)
|8.29
|-45.61%
|2020
|15.24
|-8.25%
|2019
|16.61
|+106.59%
|2018
|8.04
|+0.0037315%
|2017
|8.04
|+1.9%
|2016
|7.89
|+9.58%
|2015
|7.2
|0%
|2014
|7.2
|+20.2%
|2013
|5.99
|-33.22%
|2012
|8.97
|+132.99%
|2011
|3.85
|+61.09%
|2010
|2.39
|+563.89%
|2009
|0.36
|-86.47%
|2008
|2.66
|+4.72%
|2007
|2.54
|+69.33%
Вчера неплохо кое что выстрелило. Самый доходный был RIG , за день от лова до хая дал 18% , входил по нему позавчера и еще вчера на 2000 акций и у хая тейк.
07.01.2020 - есть высокая вероятность что нефтянка рванет вверх начале дня, как впрочем и промышленный сектор.
Илон Маск решил эмигрировать на марс. :)
Распродает все свое имущество оставляет только акции теслы.
https://www.rbc.ru/business/09/01/2021/5ffa09049a7947ff068231df?from=from_main_1
Богатейший человек мира решил продать все имущество ради заселения Марса
- 2021.01.10
- РБК
- www.rbc.ru
В прошлом году предприниматель уже заявлял о готовности продать все свое имущество. Объясняя тогда свое решение, Маск сказал: «Имущество просто тянет тебя вниз». СМИ связывали подобные планы бизнесмена с переездом в Техас Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, ставший в четверг, 7 января, богатейшим...
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"Газпром" начал поставки газа в Сербию по "Турецкому потоку"
"Газпром" с 1 января 2021 года начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину. Газ транспортируется сначала по морскому газопроводу "Турецкий поток", далее по территории Турции и по национальной газотранспортной системе Болгарии
Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленно за счет укрепления секторов коммунальных услуг, финансов и здравоохранения. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах нефти и газа, технологий и потребительских услуг.
На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,47%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 вырос на 0,26%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,03%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Intel Corporation (NASDAQ:INTC), которые подорожали на 1,23 п. (2,52%), закрывшись на отметке в 49,98. Котировки Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) выросли на 0,55 п. (1,40%), завершив торги на уровне 39,89. Бумаги McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) выросли в цене на 3,02 п. (1,43%), закрывшись на отметке 214,58.
Лидерами падения стали акции Boeing Co (NYSE:BA), цена которых упала на 2,57 п. (1,19%), завершив сессию на отметке 214,10. Акции Chevron Corp (NYSE:CVX) поднялись на 0,77 п. (0,90%), закрывшись на уровне 84,56, а Apple Inc (NASDAQ:AAPL) снизились в цене на 1,08 п. (0,81%) и завершили торги на отметке 132,64.
В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC), которые подорожали на 11,04% до отметки 55,00, DXC Technology Co (NYSE:DXC), которые набрали 6,41%, закрывшись на уровне 25,90, а также акции Micron Technology Inc (NASDAQ:MU), которые повысились на 4,57%, завершив сессию на отметке 75,21.
Лидерами падения стали акции Macy’s Inc (NYSE:M), которые снизились в цене на 6,57%, закрывшись на отметке 11,24. Акции компании Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR) потеряли 5,74% и завершили сессию на уровне 16,91. Котировки Capri Holdings Ltd (NYSE:CPRI) снизились в цене на 3,18% до отметки 42,36.
В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Bonso Electronics International Inc (NASDAQ:BNSO), которые подорожали на 81,11% до отметки 8,150, Hoth Therapeutics Inc (NASDAQ:HOTH), которые набрали 43,60%, закрывшись на уровне 2,35, а также акции Bionano Genomics Inc (NASDAQ:BNGO), которые повысились на 41,67%, завершив сессию на отметке 2,975.
Лидерами падения стали акции Guardion Health Sciences Inc (NASDAQ:GHSI), которые снизились в цене на 28,91%, закрывшись на отметке 0,4180. Акции компании Histogen Inc (NASDAQ:HSTO) потеряли 26,92% и завершили сессию на уровне 0,7600. Котировки Novan Inc (NASDAQ:NOVN) снизились в цене на 21,81% до отметки 0,8210.
На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1931) превысило количество закрывшихся в минусе (1172), а котировки 66 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1581 компаний подешевели, 1423 выросли, a 64 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) выросли до максимума, повысившись на 4,57%, 3,29 п., и завершили торги на отметке 75,21. Котировки акций Bonso Electronics International Inc (NASDAQ:BNSO) выросли до максимума, подорожав на 81,11%, 3,650 п., и завершили торги на отметке 8,150. Котировки акций Bionano Genomics Inc (NASDAQ:BNGO) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 41,67%, 0,875 п., и завершили торги на отметке 2,975.
Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 0,70% до отметки 22.61.
Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,44%, или 8,35, достигнув отметки $1.901,75 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 0,02%, или 0,01, до $48,41 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,17%, или 0,09, до отметки $51,72 за баррель.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,64% до 1,2216, а котировки USD/JPY повысились на 0,08%, достигнув отметки 103,25.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,28% до 89,900.