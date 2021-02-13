АКЦИИ новости , прогнозы , ожидания , Январь 2021

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"Газпром" начал поставки газа в Сербию по "Турецкому потоку"

"Газпром" с 1 января 2021 года начал поставлять газ в Сербию, а также в Боснию и Герцеговину. Газ транспортируется сначала по морскому газопроводу "Турецкий поток", далее по территории Турции и по национальной газотранспортной системе Болгарии


Investing.com – Фондовый рынок США завершил торги четверга разнонаправленно за счет укрепления секторов коммунальных услуг, финансов и здравоохранения. Рынок демонстрирует на фоне негативной динамики со стороны в секторах нефти и газа, технологий и потребительских услуг.

На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones поднялся на 0,47%, достигнув исторического максимума, индекс S&P 500 вырос на 0,26%, индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,03%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Dow Jones по итогам сегодняшних торгов были акции Intel Corporation (NASDAQ:INTC), которые подорожали на 1,23 п. (2,52%), закрывшись на отметке в 49,98. Котировки Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA) выросли на 0,55 п. (1,40%), завершив торги на уровне 39,89. Бумаги McDonald’s Corporation (NYSE:MCD) выросли в цене на 3,02 п. (1,43%), закрывшись на отметке 214,58.

Лидерами падения стали акции Boeing Co (NYSE:BA), цена которых упала на 2,57 п. (1,19%), завершив сессию на отметке 214,10. Акции Chevron Corp (NYSE:CVX) поднялись на 0,77 п. (0,90%), закрывшись на уровне 84,56, а Apple Inc (NASDAQ:AAPL) снизились в цене на 1,08 п. (0,81%) и завершили торги на отметке 132,64.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P 500 по итогам сегодняшних торгов были акции Western Digital Corporation (NASDAQ:WDC), которые подорожали на 11,04% до отметки 55,00, DXC Technology Co (NYSE:DXC), которые набрали 6,41%, закрывшись на уровне 25,90, а также акции Micron Technology Inc (NASDAQ:MU), которые повысились на 4,57%, завершив сессию на отметке 75,21.

Лидерами падения стали акции Macy’s Inc (NYSE:M), которые снизились в цене на 6,57%, закрывшись на отметке 11,24. Акции компании Nektar Therapeutics (NASDAQ:NKTR) потеряли 5,74% и завершили сессию на уровне 16,91. Котировки Capri Holdings Ltd (NYSE:CPRI) снизились в цене на 3,18% до отметки 42,36.

В лидерах роста среди компонентов индекса NASDAQ Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Bonso Electronics International Inc (NASDAQ:BNSO), которые подорожали на 81,11% до отметки 8,150, Hoth Therapeutics Inc (NASDAQ:HOTH), которые набрали 43,60%, закрывшись на уровне 2,35, а также акции Bionano Genomics Inc (NASDAQ:BNGO), которые повысились на 41,67%, завершив сессию на отметке 2,975.

Лидерами падения стали акции Guardion Health Sciences Inc (NASDAQ:GHSI), которые снизились в цене на 28,91%, закрывшись на отметке 0,4180. Акции компании Histogen Inc (NASDAQ:HSTO) потеряли 26,92% и завершили сессию на уровне 0,7600. Котировки Novan Inc (NASDAQ:NOVN) снизились в цене на 21,81% до отметки 0,8210.

На Нью-Йоркской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (1931) превысило количество закрывшихся в минусе (1172), а котировки 66 акций практически не изменились. На фондовой бирже NASDAQ бумаги 1581 компаний подешевели, 1423 выросли, a 64 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) выросли до максимума, повысившись на 4,57%, 3,29 п., и завершили торги на отметке 75,21. Котировки акций Bonso Electronics International Inc (NASDAQ:BNSO) выросли до максимума, подорожав на 81,11%, 3,650 п., и завершили торги на отметке 8,150. Котировки акций Bionano Genomics Inc (NASDAQ:BNGO) выросли до 52-недельного максимума, поднявшись на 41,67%, 0,875 п., и завершили торги на отметке 2,975.

Индекс волатильности CBOE Volatility Index, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, упал на 0,70% до отметки 22.61.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в феврале прибавил 0,44%, или 8,35, достигнув отметки $1.901,75 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в феврале выросли на 0,02%, или 0,01, до $48,41 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в марте подорожали на 0,17%, или 0,09, до отметки $51,72 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD снизилась на 0,64% до 1,2216, а котировки USD/JPY повысились на 0,08%, достигнув отметки 103,25.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,28% до 89,900.


 
Мирового кризиса не случилось, да что ж такое! продолжаем покупать упавшее и продавать выросшее...
 
Дивы будут в этом году как думаете?
 
diman1982:
Дивы будут в этом году как думаете?

по каким бумагам ?

 
Что случилось? Почему индексы падают?
 
VVT:
Что случилось? Почему индексы падают?

нефть от ОПЕК плюс тонкий рынок видать

 
По Газпрому
 
diman1982:
По Газпрому

После собрания будет понятно точно,  но на текущий момент прогноз от доход ру


Год Дивиденд (руб.) Изм. к пред. году
след 12m. (прогноз) 8.29 -45.61%
2020 15.24 -8.25%
2019 16.61 +106.59%
2018 8.04 +0.0037315%
2017 8.04 +1.9%
2016 7.89 +9.58%
2015 7.2 0%
2014 7.2 +20.2%
2013 5.99 -33.22%
2012 8.97 +132.99%
2011 3.85 +61.09%
2010 2.39 +563.89%
2009 0.36 -86.47%
2008 2.66 +4.72%
2007 2.54 +69.33%
 

Вчера неплохо кое что выстрелило.  Самый доходный был RIG , за день от лова до хая  дал 18% , входил по нему позавчера и еще  вчера на 2000 акций и  у хая тейк.


 

07.01.2020  - есть высокая вероятность что нефтянка рванет вверх начале дня, как впрочем и промышленный сектор.






 

Илон Маск решил эмигрировать на марс. :)

Распродает все свое имущество оставляет только акции теслы.

https://www.rbc.ru/business/09/01/2021/5ffa09049a7947ff068231df?from=from_main_1

Богатейший человек мира решил продать все имущество ради заселения Марса
Богатейший человек мира решил продать все имущество ради заселения Марса
  • 2021.01.10
  • РБК
  • www.rbc.ru
В прошлом году предприниматель уже заявлял о готовности продать все свое имущество. Объясняя тогда свое решение, Маск сказал: «Имущество просто тянет тебя вниз». СМИ связывали подобные планы бизнесмена с переездом в Техас Основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск, ставший в четверг, 7 января, богатейшим...
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