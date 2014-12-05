Moving average
Уважаемые форумчане!
Очень нужна ваша помощь. Вроде бы простой вопрос. Перерыл весь интернет - не нашел.
Мне нужен код обычной скользящей средней, но чтоб была возможность применять ее к first indicator's data.
Та, что встроена в МТ4, ее код узнать не получается. А те, что есть в доступе в инете, - у них нет возможности применяться к другому индикатору.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти такой индикатор?
Заранее благодарю вас.
Прошу прощения, но я писал про МТ4. А в нем указанный вами индикатор не содержит поля First Indicator's data и Previous Indicator's data...
В этом-то и проблема...
Такое возможно с многими стандартными индикаторами: Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Индикаторы.
- www.mql5.com
Уважаемые форумчане!
Очень нужна ваша помощь. Вроде бы простой вопрос. Перерыл весь интернет - не нашел.
Мне нужен код обычной скользящей средней, но чтоб была возможность применять ее к first indicator's data.
Та, что встроена в МТ4, ее код узнать не получается. А те, что есть в доступе в инете, - у них нет возможности применяться к другому индикатору.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти такой индикатор?
Заранее благодарю вас.
Такое возможно с многими стандартными индикаторами: Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Индикаторы.
Уважаемый, Барабашкин. Спасибо за столь подробный ответ! Извините за потраченное вами время. -->
Если Барабашкин не ответил на ваш вопрос (вам вродь мне показалось, нужен был именно код), то глядите iMAOnArray() - именно эта функция позволяет посчитать МАшку от другого индикатора (от массива)
--> Мне действительно был нужен код, т.к. мне необходимо слегка изменить индикатор. Спасибо и вам за ответ. Обратился с просьбой написать индикатор за плату. Думаю, получится то, что я хочу.
--> Мне действительно был нужен код, т.к. мне необходимо слегка изменить индикатор. Спасибо и вам за ответ. Обратился с просьбой написать индикатор за плату. Думаю, получится то, что я хочу.
У пользовательских индикаторов на MQL4 не было и нет возможностей интерфейса стандартных индикаторов по выбору расчёта на основании другого индикатора.
Смотрели функцию iMaOnArray?
Такое возможно с многими стандартными индикаторами: Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Индикаторы.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Уважаемые форумчане!
Очень нужна ваша помощь. Вроде бы простой вопрос. Перерыл весь интернет - не нашел.
Мне нужен код обычной скользящей средней, но чтоб была возможность применять ее к first indicator's data.
Та, что встроена в МТ4, ее код узнать не получается. А те, что есть в доступе в инете, - у них нет возможности применяться к другому индикатору.
Подскажите, пожалуйста, где можно найти такой индикатор?
Заранее благодарю вас.