Moving average

Уважаемые форумчане!

Очень нужна ваша помощь. Вроде бы простой вопрос. Перерыл весь интернет - не нашел.

Мне нужен код обычной скользящей средней, но чтоб была возможность применять ее к first indicator's data.

Та, что встроена в МТ4, ее код узнать не получается. А те, что есть в доступе в инете, - у них нет возможности применяться к другому индикатору.

Подскажите, пожалуйста, где можно найти такой индикатор?

Заранее благодарю вас. 

 
mrantonion:

Пользовательский индикатор Custom Moving Averages - это и есть Moving Averages. Код смотрится и редактируется в MetaEditor'e.
 

Прошу прощения, но я писал про МТ4. А в нем указанный вами индикатор не содержит поля First Indicator's data и Previous Indicator's data...

В этом-то и проблема... 

 

Расчёт индикатора на данных предыдущего индикатора

Такое возможно с многими стандартными индикаторами: Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Индикаторы.

mrantonion:

Если Барабашкин не ответил на ваш вопрос (вам вродь мне показалось, нужен был именно код), то глядите iMAOnArray() - именно эта функция позволяет посчитать МАшку от другого индикатора (от массива)
 
Такое возможно с многими стандартными индикаторами: Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Индикаторы.

Уважаемый, Барабашкин. Спасибо за столь подробный ответ! Извините за потраченное вами время. -->

 

artmedia70:
Если Барабашкин не ответил на ваш вопрос (вам вродь мне показалось, нужен был именно код), то глядите iMAOnArray() - именно эта функция позволяет посчитать МАшку от другого индикатора (от массива)

 --> Мне действительно был нужен код, т.к. мне необходимо слегка изменить индикатор. Спасибо и вам за ответ. Обратился с просьбой написать индикатор за плату. Думаю, получится то, что я хочу.

 
 --> Мне действительно был нужен код, т.к. мне необходимо слегка изменить индикатор. Спасибо и вам за ответ. Обратился с просьбой написать индикатор за плату. Думаю, получится то, что я хочу.

У пользовательских индикаторов на MQL4 не было и нет возможностей интерфейса стандартных индикаторов по выбору расчёта на основании другого индикатора. 
 
У пользовательских индикаторов на MQL4 не было и нет возможностей интерфейса стандартных индикаторов по выбору расчёта на основании другого индикатора. 
Да уж. Спасибо. Теперь я понял. Обратился к программисту. Сделают.
 
Смотрели функцию iMaOnArray?
 
Смотрели функцию iMaOnArray?
Да, спасибо, именно она и спасла. Правда, почему-то индикатор слегка подтормаживает...
 
Такое возможно с многими стандартными индикаторами: Секреты клиентского терминала MetaTrader 4: Индикаторы.

Я правильно понял, что нет возможности выбрать буфер индикатора, который будет усреднять МА, по умолчанию усредняется нулевой?
