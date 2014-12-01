Швейцария сбила цену на золото

На торгах в понедельник золото потеряло 1,73% цены, и на 10.36 мск торгуется на уровне $1 155,10 за тройскую унцию. Главная причина такого падения — в результатах вчерашнего референдума в Швейцарии. На нем граждане страны проголосовали против предложения обязать национальный регулятор держать не менее 20% своих средств в золотых слитках.

Если бы закон был принят, центробанк Швейцарии был бы вынужден втрое увеличить запасы своего золота, закупив полторы тысячи тонн золота. Для сравнения — годовая норма мировой добычи золота составляет 3000 тонн, то есть в случае принятия закона Швейцария должна была бы выкупить половину годовой мировой добычи, потратив на это $ 72 млрд.

В итоге золото очень сильно подешевело из-за того, что стало ясно: в ближайшее время рекордного спроса со стороны Швейцарии не случится.