Ошибки, баги, вопросы - страница 2813
Все обновил, гадость сохранилась.
Интересно, у кого-нибудь в течение часа ситуация лучше выгладит... Ссылки на описание и прогу.
у меня вообще приложение не отвечает, с райзенами наверное не дружит
и программа тебе говорит PowerManager посмотреть, попробуй сменить минимальное состояние проца, обычно оно 5%, сменить на 99-100%
и в каком режиме работы у тебя такая красната, если в тестере, то может так и положено, я не вникал в работу этой программы, помню что микрофризы с помощью нее смотрят
а для работы МТ, может тебе надо минимальную частоту проца поменять, чтоб он не дергался, в простое от этого он потреблять больше не станет
Вот у меня на обычном Intel Core i7-7820HQ @ 2.90GHz:
Хорошая утилита, буду тестировать наши серверы.Только после тестирования надо удалять программу, так как она ставит драйвер.
Функция ParameterGetRange действует не совсем ожидаемо и недокументированно. Если запрашивается информация о параметре, который в данный момент отключен для оптимизации, но для него назначены start/step/stop, то функция возвращает true (успешный вызов), а в start, step, stop записывает 0! Это не соответствует настройкам и вводит в заблуждение.
PS. Не хватает функции для получения имен оптимизируемых параметров (чтобы можно было подключать библиотеку в произвольный эксперт).
Через две минуты и у меня бывает хорошо. Час ждал для большей объективности.
какая операционка? что показало увеличение приоритета процесса?
Их можно получить через Expert.mqh в OnTesterInit, т.к. советник запустится во фрейм-режиме для установки параметров.
какая операционка? что показало увеличение приоритета процесса?
Win7x64. Пока стату не собрал. LatencyMon показывает, что проблемы есть в общем.
Пошаговое описание проблемы:
Результат: Запустится ExpertMACD 1.00
Ожидалось: компиляция с последующим запуском Эксперта Test
Помню (потому что сам сталкивался) в прошлом году было уже чье то сообщение об этой проблеме, но ничего не поменялось
Зачем? при каждом ручном запуске Эксперта запрашивается разрешение на импорт DLL
при том что в Настройках такой импорт уже разрешен
и при запуске Скрипта такое разрешение не запрашивается. Ранее такое разрешение если и запрашивалось, то только один раз.
Результат: OnStart::unnamed#000002166562DC80::f<ulong>
Ожидалось: OnStart::f<ulong>