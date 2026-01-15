Ошибки, баги, вопросы - страница 2813

fxsaber:

Все обновил, гадость сохранилась.

Интересно, у кого-нибудь в течение часа ситуация лучше выгладит... Ссылки на описание и прогу.

у меня вообще приложение не отвечает, с райзенами наверное не дружит

и программа тебе говорит PowerManager посмотреть, попробуй сменить минимальное состояние проца, обычно оно 5%, сменить на 99-100%

и в каком режиме работы у тебя такая красната, если в тестере, то может так и положено, я не вникал в работу этой программы, помню что микрофризы с помощью нее смотрят

а для работы МТ, может тебе надо минимальную частоту проца поменять, чтоб он не дергался, в простое от этого он потреблять больше не станет

 
fxsaber:

Все обновил, гадость сохранилась.

Интересно, у кого-нибудь в течение часа ситуация лучше выгладит... Ссылки на описание и прогу.

Вот у меня на обычном Intel Core i7-7820HQ  @ 2.90GHz:


Хорошая утилита, буду тестировать наши серверы.

Только после тестирования надо удалять программу, так как она ставит драйвер.
 

Функция ParameterGetRange действует не совсем ожидаемо и недокументированно. Если запрашивается информация о параметре, который в данный момент отключен для оптимизации, но для него назначены start/step/stop, то функция возвращает true (успешный вызов), а в start, step, stop записывает 0! Это не соответствует настройкам и вводит в заблуждение.

PS. Не хватает функции для получения имен оптимизируемых параметров (чтобы можно было подключать библиотеку в произвольный эксперт).

 
Renat Fatkhullin:

Вот у меня на обычном Intel Core i7-7820HQ  @ 2.90GHz:

Хорошая утилита, буду тестировать наши серверы.

Только после тестирования надо удалять программу, так как она ставит драйвер.

Через две минуты и у меня бывает хорошо. Час ждал для большей объективности.

 
fxsaber:

Через две минуты и у меня бывает хорошо. Час ждал для большей объективности.

какая операционка? что показало увеличение приоритета процесса? 

 
Stanislav Korotky:

PS. Не хватает функции для получения имен оптимизируемых параметров (чтобы можно было подключать библиотеку в произвольный эксперт).

Их можно получить через Expert.mqh в OnTesterInit, т.к. советник запустится во фрейм-режиме для установки параметров.

 
Andrey Dik:

какая операционка? что показало увеличение приоритета процесса? 

Win7x64. Пока стату не собрал. LatencyMon показывает, что проблемы есть в общем.

 

Пошаговое описание проблемы:

  • 1. Взять любой скомпилированный Эксперт Test и поместить его в Избранное
  • 2. Удалить Test.ex5
  • 3. Закрыть Терминал
  • 4. Открыть Терминал и мышью из Избранного перетащить Test на график

Результат: Запустится ExpertMACD 1.00

Ожидалось: компиляция с последующим запуском Эксперта Test

Помню (потому что сам сталкивался) в прошлом году было уже чье то сообщение об этой проблеме, но ничего не поменялось

 

Зачем? при каждом ручном запуске Эксперта запрашивается разрешение на импорт DLL


при том что в Настройках такой импорт уже разрешен

и при запуске Скрипта такое разрешение не запрашивается. Ранее такое разрешение если и запрашивалось, то только один раз

 
Ошибка при выполнении: 
template<typename T>
void f( T ) { Print( __FUNCTION__); }
void OnStart()
{
        {
                f<ulong>( 1 );
        }
}

Результат:   OnStart::unnamed#000002166562DC80::f<ulong>

Ожидалось: OnStart::f<ulong>


