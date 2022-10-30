Мигание линий и прямоугольников в момент прогрузки котировок
И так в догонку. Почему так долго удаляется индикатор с объектами? Точнее индюк сразу удаляется, а объекты ждут чего-то.
То котировки ползут, как черепахи и сбивают алгоритм кода, что приходится прописывать всякие отслеживающие функции, то работа с графикой какая-то медленная.
Тут мне нахваливают, что МТ5 такой быстрый и совершенный, но я что-то никак не привыкну к таким скоростям :)
И так в догонку. Почему так долго удаляется индикатор с объектами? Точнее индюк сразу удаляется, а объекты ждут чего-то.
То котировки ползут, как черепахи и сбивают алгоритм кода, что приходится прописывать всякие отслеживающие функции, то работа с графикой какая-то медленная.
Тут мне нахваливают, что МТ5 такой быстрый и совершенный, но я что-то никак не привыкну к таким скоростям :)
они (индикаторы) ещё и загружаются наизнанку...подчас сначала загружается новый, потом выгружается прежний. Если судить по журналу в момент переключения ТФ :-)
с одной стороны логично - актуальное должно быть по возможности быстро готово, а когда издохнет старое мало кого волнует
с другой стороны наличествует ситуация гонок.
Подкачка истории, тот ещё ребус. В конкретных индикаторах надо ловить что докаченная история не влияет на отображённое в последнем моменте и не надо что-то с этим делать.
А это тонны кода и ошибок на ровном месте. Проще и надёжнее (про тонны кода, которых лучше не делать) пересчитать заново.
Ограничивайте глубину докачки истории в настройках терминала, а перед запуском сов скачивайте требуемую им историю принудительно.
Я приготовил прототип. Прямоугольники и линии. Оба мигают, как только прогрузка котировок врезается в отсечку.
Если длина линии помещается в экране, то миганий не будет.
Воспроизведение. Устанавливаете на M15, переключаетесь на W1 и выше. Тут без разницы, главное что котировки будут подгружаться.
Можете также мышкой перетягивать новые пары в окно.
Мигание закончится, когда прогрузятся все свечи инструмента (а не длины линии), а это порой долгий процесс.
А если отключить автопрокрутку и погонять колёсиком мыши туда-сюда, то увидите странный эффект пропадания графика.
Вот вам код
//+------------------------------------------------------------------+ //| Prototype_RectangleAndLine.mq5 | //| Copyright 2021, MetaQuotes Ltd. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 0 #property indicator_plots 0 input int BarsCount = 1000; // Bars Count input int Distance = 1000; // Distance string obj_name = "mYInd_"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit(){ ObectDel(); return(INIT_SUCCEEDED);} //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason){ ObectDel(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]){ if(NewBar()){ DrawObj(); } return(rates_total);} //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam){ if(id == CHARTEVENT_CHART_CHANGE){ DrawObj(); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Выводим на график | //+------------------------------------------------------------------+ void DrawObj(){ string GenName = obj_name; double startPricePos = SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID); for(int i=1; i<=20;i++){ double stp1 = (Distance*i)*Point(); double stp2 = ((Distance/2)*i)*Point(); RectangleCreate(GenName+"_RECT_UP_"+IntegerToString(i),startPricePos + stp1); RectangleCreate(GenName+"_RECT_DN_"+IntegerToString(i),startPricePos - stp1); TrendCreate(GenName+"_LINE_UP_"+IntegerToString(i),startPricePos + stp2); TrendCreate(GenName+"_LINE_DN_"+IntegerToString(i),startPricePos - stp2); } ChartRedraw(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Cоздает прямоугольник по заданным координатам | //+------------------------------------------------------------------+ void RectangleCreate( string name, // имя метки double price // цена ){ int distPips = Distance / 4; const long chart_ID=0; // ID графика const int sub_window=0; // номер подокна datetime time1=iTime(NULL,0,0); // время первой точки double price1 = price + distPips * Point(); // цена первой точки datetime time2=iTime(NULL,0,MathMin(BarsCount,iBars(NULL,0)-1)); // время второй точки double price2 = price - distPips * Point(); // цена второй точки const color clr=clrRed; // цвет прямоугольника const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID; // стиль линий прямоугольника const int width=1; // толщина линий прямоугольника const bool fill=true; // заливка прямоугольника цветом const bool back=true; // на заднем плане const bool selection=false; // выделить для перемещений const bool hidden=true; // скрыт в списке объектов const long z_order=0; // приоритет на нажатие мышью if(!ObjectIsExist(name)){ if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_RECTANGLE,sub_window,time1,price1,time2,price2)){ ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_FILL,fill); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order); } }else{ ObjectMove(chart_ID,name,0,time1,price1); ObjectMove(chart_ID,name,1,time2,price2); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Создает линию тренда по заданным координатам | //+------------------------------------------------------------------+ void TrendCreate( string name, // имя метки double price // цена ){ const long chart_ID=0; // ID графика const int sub_window=0; // номер подокна datetime time1=iTime(NULL,0,0); // время первой точки double price1=price; // цена первой точки datetime time2=iTime(NULL,0,MathMin(BarsCount,iBars(NULL,0)-1)); // время второй точки double price2=price; // цена второй точки const color clr=clrBlue; // цвет линии const ENUM_LINE_STYLE style=STYLE_SOLID; // стиль линии const int width=1; // толщина линии const bool back=true; // на заднем плане const bool selection=false; // выделить для перемещений const bool ray_right=false; // продолжение линии вправо const bool hidden=true; // скрыт в списке объектов const long z_order=0; // приоритет на нажатие мышью if(!ObjectIsExist(name)){ if(ObjectCreate(chart_ID,name,OBJ_TREND,sub_window,time1,price1,time2,price2)){ ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_COLOR,clr); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_STYLE,style); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_WIDTH,width); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_BACK,back); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTABLE,selection); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_SELECTED,selection); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_RAY_RIGHT,ray_right); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_HIDDEN,hidden); ObjectSetInteger(chart_ID,name,OBJPROP_ZORDER,z_order); } }else{ ObjectMove(chart_ID,name,0,time1,price1); ObjectMove(chart_ID,name,1,time2,price2); } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Есть-ли обьект на графике | //+------------------------------------------------------------------+ bool ObjectIsExist(string name){ if(ObjectGetString(0,name,OBJPROP_NAME,0)==name)return(true); return(false);} //+------------------------------------------------------------------+ //| Появился новый бар | //+------------------------------------------------------------------+ bool NewBar(){ static int countLastBar=0; int curBars = iBars(Symbol(),PERIOD_CURRENT); bool flg = false; if(countLastBar!=curBars){ countLastBar=curBars; flg=true; } return(flg);} //+------------------------------------------------------------------+ //| Удалить обьекты | //+------------------------------------------------------------------+ void ObectDel(){ ObjectsDeleteAll(0,obj_name+"_RECT_",0,OBJ_RECTANGLE); ObjectsDeleteAll(0,obj_name+"_LINE_",0,OBJ_TREND); }
Что можно сделать, чтобы такого эффекта на было?
Если реализовать через канвас прямоугольники с длиной по кол-ву баров, то графика при прогрузке свечей ведёт себя так
Уважаемые Админы и программисты проекта, просьба самым тщательным образом подумать над загрузкой котировок в терминале МТ5.
Это не только я считаю проблемой. Пример в комменте:
https://www.mql5.com/ru/forum/373748/page5#comment_23572002
Сама проблема мигания как мне кажется из-за получения неверных данных или пропуске данных из-за очереди (что-то с синхронностью намудрили в МТ5).
В общем-то проблема с миганием решилась отрисовкой и заменой стандартной функции получения данных через канвас.
Но как по мне, это своего рода костыль.
Дмитрий, Я думаю, что если Вы внимательно прочтёте ветку с начала, то не будет возникать подобных вопросов, а то какой-то троллинг получается.
Если не понимаете, что такое "момент прогрузки", то читайте как "процесс загрузки". В любом случае, когда всё на скринах с анимацией, называйте как хотите, ведь всё видно без слов.
Дмитрий, Я думаю, что если Вы внимательно прочтёте ветку с начала, то не будет возникать подобных вопросов, а то какой-то троллинг получается.
Если не понимаете, что такое "момент прогрузки", то читайте как "процесс загрузки". В любом случае, когда всё на скринах с анимацией, называйте как хотите, ведь всё видно без слов.
Ну пусть будет "процесс загрузки", это ничего не меняет. Почитал бы, если было бы что читать, а пока все на уровне какой-то "прогрузки" чего-то. И заметьте, проблемы не у меня.
Vitaliy Kuznetsov:
...прогрузка котировок врезается в отсечку...
...
Ну ваще))
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Столкнулся со следующей проблемой в МТ5.
Есть индикаторы, которые рисуют линии и прямоугольники на указанное кол-во свечей.
Если мы переходим на W1, MN, где видно, как появляются свечи, то если объекты умещаются в видимой части окна, то они не мигают.
А если объекты заходят за видимую часть экрана, то мигают синхронно в разных индикаторах в момент прогрузки котировок.
Т.е. даже Bars Count 200 и все двести свечей загружены, то подвинув ползунок смещения экрана, тем самым убрав видимую часть за левый край, то будут мигать, пока грузятся котировки.
Индикатор уже всё посчитал и нарисовал. Но из-за дозагрузки котировок объекты мигают (если частично заходят за невидимый край).
Это баг терминала или что-то можно прописать в индикатор, чтобы мигания не было из-за долёта котировок?