Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 73
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Считаю, что продавцам должно быть доступно ограниченное количество публикуемых продуктов (скажем 10, остальное за дополнительную плату). Это побудит выкладывать только свои лучшие разработки, а не все подряд. И маркет не будет так захламлен.
Интересная идея.
Считаю, что продавцам должно быть доступно ограниченное количество публикуемых продуктов (скажем 10, остальное за дополнительную плату). Это побудит выкладывать только свои лучшие разработки, а не все подряд. И маркет не будет так захламлен.
Еще что-то платить это нонсенс. Тут и так прилично (20%) дерут. Я тут как-то предлагал максимальное количество выставляемых продуктов привязать к рейтингу продавца (допустим на 1000 рейтинга один продукт), что в какой-то мере говорит о его квалификации. Но последние события показали, что эта идея также не верна. Рейтиг тебе могут здесь обнулить под мутными надуманными поводами. И ничего с этим не зделаешь. Мне вот больше, чем в два раза срезали.
прилично
а прилично на всех свои продуктах святой грааль пририсовывать?))
а прилично на всех свои продуктах святой грааль пририсовывать?))
Основа грааля https://www.mql5.com/ru/articles/10955
Предложение.
Во всех маркетплейсах есть платное продвижение продуктов.
Продавцам необходим более продвинутый личный кабинет, где будут отображаться показы продукта в терминале, на витрине сайта. Количество переходов на страницу продукта. Время нахождения. Сколько тыкнули на кнопку купить, скачать демо и сколько демок было установлено.
За деньги можно было бы купить кол-во показов. Например, за 100$ - 10 000 показов. Через какое-то время цена будет аукционная, ведь инструмент станет топовым.
Иными словами, нужен платный инструмент продвижения.
Факт, что рейтинг продукта в основном складывается от цены продукта + кол-во продаж. Жалко, что кол-во отзывов и оценка продукта почти не влияет (или вообще не влияет?). Жаль. За каждый плюсовой отзыв должен быть хоть какой-нибудь бустинг рейтинга.
И если от прибыли с продукта маркет увеличивает рейтинг, то ничего страшного, если этот рейтинг можно было бы купить. Маркет ничего не теряет, а возможно даже получит больше. Продажи продуктов могут упасть, но сами продавцы будут всё больше и больше вкидываться в продвижение, особенно если пойдут продажи. А те, у кого они вообще не пойдут, всё равно вкинут копеечку в маркет. Это ответ на предложение, чтобы авторы платили за размещение в маркете. Этого делать вообще не стоит, а вот за продвижение - другое дело.
Предложение.
Во всех маркетплейсах есть платное продвижение продуктов.
Продавцам необходим
платное продвижение на единственной площадке - сразу зло..продвигать надо на других, независимых рекламных площадях
но вот лучший "кабинет", нужен. Даже по юридической причине KYC - знать своего клиента. Это и просто необходимость обратной связи и юр.требования.
платное продвижение на единственной площадке - сразу зло..продвигать надо на других, независимых рекламных площадях
На всех маркетплейсах это есть, во всех поисковиках (!). Остаётся просто подумать, как реализовать без хейта.
Например, выделить три первых места витрины для рекламы и просто показывать там продукт некоторым пользователям. Также, на странице любого продукта всегда есть блок "Похожие" или "Рекомендации".
Конечно, продажа рейтинга продукта может показаться лишней мерой, но то, что топы втихую делают самовыкупы для бустинга, вроде не новость (судя по тому, что были прецеденты банов за такое).
"вырезания" даты в EA не запрещена. Такое наблюдение сложилось после ознакомления с правилами (пункта, конкретно указывающего на запрет, нет). А также философски подход к тому, что переоптимизированные параметры советника равнозначны "вырезанию" дат, стирает границы в какой момент начинается манипулирование историческими данными и в какой момент это улучшение советника. Поэтому на кнопку "нарушение", а также жалоба в Сервисдеск нет никакой реакции. Каждый продавец советников выбирает, что использовать, исходя из собственных этических соображений — здесь следует добавить, что простое "вырезание" дат довольно проста для создания красивой истории тестирования а это, как правило, даст преимущества в привлечения покупателей.
Поднимем еще один вопрос, что можно, а что нельзя. Опять же, один из топ продавцов использует ограничения на функционал своего советника до 2018 года. ЕА просто не торгует до 2018 года и тут даже сам продавец не отрицает в комментариях, что есть ограничения. Здесь уже, по моему мнению, есть нарушение и речь идет конкретно о "Правила пользования сервисом Маркет. IV. Продукты. Пункт 7". По кнопке "нарушение" было описано обоснование и указан пункт. Почему администрация mql5 не реагирует на данное нарушение? А может это не нарушение? Что вы думаете, могут ли продавцы вставлять разрешение на торговлю в своих советниках, например, с 2020 года или какого-то другого периода времени?
"вырезания" даты в EA не запрещена. Такое наблюдение сложилось после ознакомления с правилами (пункта, конкретно указывающего на запрет, нет). А также философски подход к тому, что переоптимизированные параметры советника равнозначны "вырезанию" дат, стирает границы в какой момент начинается манипулирование историческими данными и в какой момент это улучшение советника. Поэтому на кнопку "нарушение", а также жалоба в Сервисдеск нет никакой реакции. Каждый продавец советников выбирает, что использовать, исходя из собственных этических соображений — здесь следует добавить, что простое "вырезание" дат довольно проста для создания красивой истории тестирования а это, как правило, даст преимущества в привлечения покупателей.
Поднимем еще один вопрос, что можно, а что нельзя. Опять же, один из топ продавцов использует ограничения на функционал своего советника до 2018 года. ЕА просто не торгует до 2018 года и тут даже сам продавец не отрицает в комментариях, что есть ограничения. Здесь уже, по моему мнению, есть нарушение и речь идет конкретно о "Правила пользования сервисом Маркет. IV. Продукты. Пункт 7". По кнопке "нарушение" было описано обоснование и указан пункт. Почему администрация mql5 не реагирует на данное нарушение? А может это не нарушение? Что вы думаете, могут ли продавцы вставлять разрешение на торговлю в своих советниках, например, с 2020 года или какого-то другого периода времени?
Ограничение нужно доказать, может у человека фильтр по месячному МА, или даже по годам.
Код советника не выкладывается при выставлении на продажу советника, поэтому явно не узнать, алгоритм ли это ограничивает торговлю согласно ТС или нет.
К тому же, не думаю, что Вы можете торговать на прошлых данных, данный пункт скорей об ограничении использования советника в реальном времени.
В итоге, так как нельзя контролировать работу алгоритма, то нет смысла запрещать.
Бремя доказывания каких либо ограничений, не связанных с ТС, лежит на обвинителе.
Я уже писал ранее, что считаю необходимым давать покупателю возможность вернуть продукт, если в нём выявлены существенные недостатки.
Покупатель должен понимать, что результаты на истории не гарантируют такие же результаты в будущем на реальных данных.
Как минимум, выбирая советник к покупке, стоит скачать демо версию, оптимизировать советник, сохранить результаты оптимизации, и через пару месяцев оптимизировать повторно с прежними настройками советника, не обновляя сам советник, результаты сравнить. Так можно увидеть, есть ли вообще потенциал у советника.