Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 53

Новый комментарий
 

Ничего не понимаю.
Захожу, например, в самый топовый продукт. 
Смотрю отзывы. Их 24.
Из них только два отзыва с оценкой и комментарием. 
Остальные без отзыва и комментария.
Как такое может быть, что покупатель оставляет свой отзыв без комментария и оценки одновременно?
Ну хоть что-то одно должно же быть!
" Пользователь не оставил комментарий к оценке " - ну и оценки то нет!!!

В других продуктах и в моих, в том числе, такое сплошь и рядом.

 
А разве нельзя так? Он ограничился звездами, а писать поленился. Хотя, я точно не знаю.
 

вроде, отзывы полученные во время бесплатного распространения становятся такими после изменения статуса продукта на платный

 
Andrei Novichkov #:
А разве нельзя так? Он ограничился звездами, а писать поленился. Хотя, я точно не знаю.

Я ж не против. Это нормально - когда поставил звезды, а коммента нет. Такое во всех review любого маркета.
Проблема в том, что и звезд то нет.
Отзыв без оценки и комментария. Наверное для телепатов.

ЗЫ Я даже не против, чтобы можно звезды не ставить, но тогда коммент должен быть.
Типа пожурил, но из вежливости статистику не испортил.
 

 
Denis Nikolaev #:

вроде, отзывы полученные во время бесплатного распространения становятся такими после изменения статуса продукта на платный

Проверил.
Нет. 
Все звезды и комментарии остаются в платном после перевода продукта из бесплатного.

 
Nikolai Semko #:

Проверил.
Нет. 
Все звезды и комментарии остаются в платном после перевода продукта из бесплатного.

Может, не сразу трут. Раньше точно такое было. Оно и логично.

А еще могут просто ошибки быть. Когда что-то в разделе правят, жди сюрпризов.

 
Nikolai Semko #:

Проверил.
Нет. 
Все звезды и комментарии остаются в платном после перевода продукта из бесплатного.

Не спешите, через день там исчезнут звезды и комментарии.
 
Andrey Khatimlianskii #:

Может, не сразу трут. Раньше точно такое было. Оно и логично.

А еще могут просто ошибки быть. Когда что-то в разделе правят, жди сюрпризов.

Aleksey Ivanov #:
Не спешите, через день там исчезнут звезды и комментарии.

Хорошо, подожду. Не буду спешить возвращать продукт в бесплатный. Просто самому интересно. 
Просто не понимаю, почему нельзя это сделать в реальном времени.

База данных из нескольких десятков тысяч продуктов - это очень маленькая база данных.
Достаточно одного микросервиса, чтобы он отслеживал изменения статистики всех продуктов в реальном времени без всяких временных и рейтинговых ГЭПов.
Что за древние технологии MQ использует на стороне сервера - загадка для меня.

 
еще нюансы были, сам продавец все отзывы видит, а покупатели только те, что разрешает система
 
Denis Nikolaev #:
еще нюансы были, сам продавец все отзывы видит, а покупатели только те, что разрешает система
Сомневаюсь. 
Это была бы нечестная игра 
1...464748495051525354555657585960...74
Новый комментарий