Изменения в Правилах для улучшения продуктов Маркета - страница 53
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Ничего не понимаю.
Захожу, например, в самый топовый продукт.
Смотрю отзывы. Их 24.
Из них только два отзыва с оценкой и комментарием.
Остальные без отзыва и комментария.
Как такое может быть, что покупатель оставляет свой отзыв без комментария и оценки одновременно?
Ну хоть что-то одно должно же быть!
" Пользователь не оставил комментарий к оценке " - ну и оценки то нет!!!
В других продуктах и в моих, в том числе, такое сплошь и рядом.
вроде, отзывы полученные во время бесплатного распространения становятся такими после изменения статуса продукта на платный
А разве нельзя так? Он ограничился звездами, а писать поленился. Хотя, я точно не знаю.
Я ж не против. Это нормально - когда поставил звезды, а коммента нет. Такое во всех review любого маркета.
Проблема в том, что и звезд то нет.
Отзыв без оценки и комментария. Наверное для телепатов.
ЗЫ Я даже не против, чтобы можно звезды не ставить, но тогда коммент должен быть.
Типа пожурил, но из вежливости статистику не испортил.
вроде, отзывы полученные во время бесплатного распространения становятся такими после изменения статуса продукта на платный
Проверил.
Нет.
Все звезды и комментарии остаются в платном после перевода продукта из бесплатного.
Проверил.
Нет.
Все звезды и комментарии остаются в платном после перевода продукта из бесплатного.
Может, не сразу трут. Раньше точно такое было. Оно и логично.
А еще могут просто ошибки быть. Когда что-то в разделе правят, жди сюрпризов.
Проверил.
Нет.
Все звезды и комментарии остаются в платном после перевода продукта из бесплатного.
Может, не сразу трут. Раньше точно такое было. Оно и логично.
А еще могут просто ошибки быть. Когда что-то в разделе правят, жди сюрпризов.
Не спешите, через день там исчезнут звезды и комментарии.
Хорошо, подожду. Не буду спешить возвращать продукт в бесплатный. Просто самому интересно.
Просто не понимаю, почему нельзя это сделать в реальном времени.
База данных из нескольких десятков тысяч продуктов - это очень маленькая база данных.
Достаточно одного микросервиса, чтобы он отслеживал изменения статистики всех продуктов в реальном времени без всяких временных и рейтинговых ГЭПов.
Что за древние технологии MQ использует на стороне сервера - загадка для меня.
еще нюансы были, сам продавец все отзывы видит, а покупатели только те, что разрешает система