Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг.

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[Удален]  
В стратегии используются следующие торговые приемы:

- лок
- усреднение
- мартингейл
- доливка свободной маржи (депозит)

Алготрейдинг 0%


Суть следующая:

Открываются локи по нескольким инструментам. 

Когда инструмент далеко ускакал в одну сторону, кроем профитную сторону и ‘усредняемся’/‘разруливаем’ по этому инструменту до выхода в плюс по убыточной стороне. 

Принятие решений какие локи ставить и где, когда крыть, усреднять, увеличивать лот, доливать маржу и т.д. - зависит от управляющего счетом.

Цель: пройти один круг по локам с профитом.
Сейчас в локе 3 инструмента. 

Пройти один круг по локам с профитом = закрыть все позиции на счете и получить прибыль.

Подробности, заметки, рассуждения, критика -> 
в комментариях.


 
Account_:
В стратегии используются следующие торговые приемы:

- лок
- усреднение
- мартингейл
- доливка свободной маржи (депозит)

Алготрейдинг 0%


Суть следующая:

Открываются локи по нескольким инструментам. 

Когда инструмент далеко ускакал в одну сторону, кроем профитную сторону и ‘усредняемся’/‘разруливаем’ по этому инструменту до выхода в плюс по убыточной стороне. 

Принятие решений какие локи ставить и где, когда крыть, усреднять, увеличивать лот, доливать маржу и т.д. - зависит от управляющего счетом.

Цель: пройти один круг по локам с профитом.
Сейчас в локе 3 инструмента. 

Пройти один круг по локам с профитом = закрыть все позиции на счете и получить прибыль.

Подробности, заметки, рассуждения, критика -> 
в комментариях.


До слёз!

 
Account_:
В стратегии используются следующие торговые приемы:

- лок
- усреднение
- мартингейл
- доливка свободной маржи (депозит)

Алготрейдинг 0%


Суть следующая:

Открываются локи по нескольким инструментам. 

Когда инструмент далеко ускакал в одну сторону, кроем профитную сторону и ‘усредняемся’/‘разруливаем’ по этому инструменту до выхода в плюс по убыточной стороне. 

Принятие решений какие локи ставить и где, когда крыть, усреднять, увеличивать лот, доливать маржу и т.д. - зависит от управляющего счетом.

Цель: пройти один круг по локам с профитом.
Сейчас в локе 3 инструмента. 

Пройти один круг по локам с профитом = закрыть все позиции на счете и получить прибыль.

Подробности, заметки, рассуждения, критика -> 
в комментариях.


Не получится. Потому что от любой точки можно отсчитать определенное расстояние которое уже прошла цена и это тоже будет являться сигналом к открытию Лока, а в нашем случае соответственно открытию сделки в противофазу.
Тогда следуя логике открываться можно в любом месте, хоть сейчас
 
PapaYozh:

До слёз!

)))


 

Нет.

До таких:


 
Account_:
В стратегии используются следующие торговые приемы:

- лок
- усреднение
- мартингейл
- доливка свободной маржи (депозит)

Алготрейдинг 0%
Но это можно было просто назвать "во все тяжкие":₽
[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Тогда следуя логике открываться можно в любом месте, хоть сейчас
Да, так и есть. Открытие рандомное. 
 
Если трейдер(мягко сказано) открывается в разные стороны, что можно сказать о будущем его депозита.
 
Account_:
В стратегии используются следующие торговые приемы:

- лок
- усреднение
- мартингейл
- доливка свободной маржи (депозит)

Алготрейдинг 0%


Суть следующая:

Открываются локи по нескольким инструментам. 

Когда инструмент далеко ускакал в одну сторону, кроем профитную сторону и ‘усредняемся’/‘разруливаем’ по этому инструменту до выхода в плюс по убыточной стороне. 

Принятие решений какие локи ставить и где, когда крыть, усреднять, увеличивать лот, доливать маржу и т.д. - зависит от управляющего счетом.

Цель: пройти один круг по локам с профитом.
Сейчас в локе 3 инструмента. 

Пройти один круг по локам с профитом = закрыть все позиции на счете и получить прибыль.

Подробности, заметки, рассуждения, критика -> 
в комментариях.


когда-то и у меня была каша в голове, но я ее пытался структурировать. Слишком много в трейдинге заблуждений и необоснованных утверждений. Поэтому сразу попытаюсь облегчить жизнь и ускорить обучение.

1) локи - забыть и использовать только для облегчения логического понимания. Любую стратегию с локами на хедж счете можно превратить в неттинговую стратегию без локов. Установить лок = закрыть позицию. Разрулить лок = закрывать и открывать позиции. торгуя локами, платишь двойную комиссию/спред и сливаешь быстрее, чем без них. Лок нельзя разрулить. Или торгуешь прибыльно по тому что имеешь знания как это делать или нет. Если знаешь как торговать в плюс, то лок не нужен, если не знаешь, то лок не поможет. НЕЛЬЗЯ РАЗРУЛИТЬ ЛОК! 

2) усреднение - работает только на ассиметричных инструментах с ярко выраженными трендами (акции). По тому что если матожидание торговой стратегии =0, то никакое усреднение его не выведет в плюс, это невозможно

3) мартингейл -забыть как страшный сон и кошмар. Из мартингейла можно выжать плюс только если матожидание торговли больше нуля. Но тогда он не нужен. Если торговля отрицательна, то мартингейл никак не поможет, это доказано всеми математиками мира. Мартингейл помогает только обманыват ьподписчиков.


3) 

 
о да, одобряю, мартингейл с сеткой и локами это святое, это по нашему, не каждый так открыто может признаться что пробовал мартингейл - ведь он вызывает зависимость
 
Maxim Romanov:

когда-то и у меня была каша в голове, но я ее пытался структурировать. Слишком много в трейдинге заблуждений и необоснованных утверждений. Поэтому сразу попытаюсь облегчить жизнь и ускорить обучение.

1) локи - забыть и использовать только для облегчения логического понимания. Любую стратегию с локами на хедж счете можно превратить в неттинговую стратегию без локов. Установить лок = закрыть позицию. Разрулить лок = закрывать и открывать позиции. торгуя локами, платишь двойную комиссию/спред и сливаешь быстрее, чем без них. Лок нельзя разрулить. Или торгуешь прибыльно по тому что имеешь знания как это делать или нет. Если знаешь как торговать в плюс, то лок не нужен, если не знаешь, то лок не поможет. НЕЛЬЗЯ РАЗРУЛИТЬ ЛОК! 

2) усреднение - работает только на ассиметричных инструментах с ярко выраженными трендами (акции). По тому что если матожидание торговой стратегии =0, то никакое усреднение его не выведет в плюс, это невозможно

3) мартингейл -забыть как страшный сон и кошмар. Из мартингейла можно выжать плюс только если матожидание торговли больше нуля. Но тогда он не нужен. Если торговля отрицательна, то мартингейл никак не поможет, это доказано всеми математиками мира. Мартингейл помогает только обманыват ьподписчиков.


3) 

Даю положительную оценку на ответ.

Новые люди будут приходить постоянно. Может Ваш пост даст повод для размышления новым игрокам на финансовых рынках.

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