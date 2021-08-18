Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг.
- Немного о новой стратегии - мартингейле
- Помощь разработчикам.
- Стратегии дающие большие прибыли
В стратегии используются следующие торговые приемы:
До слёз!
В стратегии используются следующие торговые приемы:
До слёз!
)))
Нет.
До таких:
В стратегии используются следующие торговые приемы:
В стратегии используются следующие торговые приемы:
когда-то и у меня была каша в голове, но я ее пытался структурировать. Слишком много в трейдинге заблуждений и необоснованных утверждений. Поэтому сразу попытаюсь облегчить жизнь и ускорить обучение.
1) локи - забыть и использовать только для облегчения логического понимания. Любую стратегию с локами на хедж счете можно превратить в неттинговую стратегию без локов. Установить лок = закрыть позицию. Разрулить лок = закрывать и открывать позиции. торгуя локами, платишь двойную комиссию/спред и сливаешь быстрее, чем без них. Лок нельзя разрулить. Или торгуешь прибыльно по тому что имеешь знания как это делать или нет. Если знаешь как торговать в плюс, то лок не нужен, если не знаешь, то лок не поможет. НЕЛЬЗЯ РАЗРУЛИТЬ ЛОК!
2) усреднение - работает только на ассиметричных инструментах с ярко выраженными трендами (акции). По тому что если матожидание торговой стратегии =0, то никакое усреднение его не выведет в плюс, это невозможно
3) мартингейл -забыть как страшный сон и кошмар. Из мартингейла можно выжать плюс только если матожидание торговли больше нуля. Но тогда он не нужен. Если торговля отрицательна, то мартингейл никак не поможет, это доказано всеми математиками мира. Мартингейл помогает только обманыват ьподписчиков.
3)
когда-то и у меня была каша в голове, но я ее пытался структурировать. Слишком много в трейдинге заблуждений и необоснованных утверждений. Поэтому сразу попытаюсь облегчить жизнь и ускорить обучение.
1) локи - забыть и использовать только для облегчения логического понимания. Любую стратегию с локами на хедж счете можно превратить в неттинговую стратегию без локов. Установить лок = закрыть позицию. Разрулить лок = закрывать и открывать позиции. торгуя локами, платишь двойную комиссию/спред и сливаешь быстрее, чем без них. Лок нельзя разрулить. Или торгуешь прибыльно по тому что имеешь знания как это делать или нет. Если знаешь как торговать в плюс, то лок не нужен, если не знаешь, то лок не поможет. НЕЛЬЗЯ РАЗРУЛИТЬ ЛОК!
2) усреднение - работает только на ассиметричных инструментах с ярко выраженными трендами (акции). По тому что если матожидание торговой стратегии =0, то никакое усреднение его не выведет в плюс, это невозможно
3) мартингейл -забыть как страшный сон и кошмар. Из мартингейла можно выжать плюс только если матожидание торговли больше нуля. Но тогда он не нужен. Если торговля отрицательна, то мартингейл никак не поможет, это доказано всеми математиками мира. Мартингейл помогает только обманыват ьподписчиков.
3)
Даю положительную оценку на ответ.
Новые люди будут приходить постоянно. Может Ваш пост даст повод для размышления новым игрокам на финансовых рынках.
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