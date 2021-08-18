Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 12
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1400! Жесть) это должебыть очень хороший алгоритм чтобы так спреды с комиссиями отбивать. Он что беспрерывно сделки молотит?) Но в принципе так и должно быть, это же трендовая тема
не, не беспрерывно
если цена стоит (например ночью), то условий для выгодной торговли нет
Эту систему я бы назвал "Разгадка"
насчет "трендовая"
на балансе видны прыжки - это торговля по тренду, остальное - торговля во флете
Издержки (затраты) любого бизнеса - не жалеть!
конечно
идею предыдущего алгоритма я рассказал выше
она конечно же пилотная и в таком зародыше неработоспособна с целью заработка
но кто знает, может быть кого нибудь озарит, что с ней делать дальшелично я убил с момента этой идеи до законченной разработки 5 лет.
конечно
идею предыдущего алгоритма я рассказал выше
она конечно же пилотная и в таком зародыше неработоспособна с целью заработка
но кто знает, может быть кого нибудь озарит, что с ней делать дальшелично я убил с момента этой идеи до законченной разработки 5 лет.
Убил, значит нет результата. А если есть результат, значит плодотворно поработал.)
Убил, значит нет результата. А если есть результат, значит плодотворно поработал.)
на локах должно получиться что то вроде этого:
в принципе тоже, строчит как пулемет, практически постоянно профит в плюсах
Это позволит использовать маржу чтобы вывести из минуса. Но все это имеет смысл, если депо загружен под завязку.
спред забирает любая сделка, не так ли?
прикинь скока тут спреда отдано за две недели ;)))
но стоит ли жалеть об этом?
НЕТ!
То, что на скрине - это работа с локами или что-то другое?
Я ситуацию с локом описал и без него с таким же результатом.
Результаты одинаковые, а комиссии и спреда с локом больше отдаёшь.
Это как пустым идти и с коромыслом с ведрами. Идешь ровно, но тяжело.
на локах должно получиться что то вроде этого:
в принципе тоже, строчит как пулемет, практически постоянно профит в плюсах
нууу тут вообще у тебя самолокирующаяся трендовая система) 10000 ордеров ... ни хрена себе у тебя локи))) Решил по полной?)
Как мы можем использовать маржу, если депо загружен под завязку?
Если есть 2 разнонаправленные позиции, то закрыв положительную, добавляешь баланс, то есть депо.
Наверное так.
Если есть 2 разнонаправленные позиции, то закрыв положительную, добавляешь баланс, то есть депо.
Наверное так.
Отработать в плюс с частичным закрытием отрицательную часть лока. Только потом ее закрыть. А положительную оставить.
Как ни крути, а можно все то же самое без локов.