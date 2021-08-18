Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 12

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
1400! Жесть) это должебыть очень хороший алгоритм чтобы так спреды с комиссиями отбивать. Он что беспрерывно сделки молотит?) Но в принципе так и должно быть, это же трендовая тема

не, не беспрерывно

если цена стоит (например ночью), то условий для выгодной торговли нет

Эту систему я бы назвал "Разгадка"

насчет "трендовая"

на балансе видны прыжки - это торговля по тренду, остальное - торговля во флете

 
Younga:
Издержки (затраты) любого бизнеса - не жалеть!

конечно

идею предыдущего алгоритма я рассказал выше

она конечно же пилотная и в таком зародыше неработоспособна с целью заработка

но кто знает, может быть кого нибудь озарит, что с ней делать дальше

лично я убил с момента этой идеи до законченной разработки 5 лет.
 
Renat Akhtyamov:

конечно

идею предыдущего алгоритма я рассказал выше

она конечно же пилотная и в таком зародыше неработоспособна с целью заработка

но кто знает, может быть кого нибудь озарит, что с ней делать дальше

лично я убил с момента этой идеи до законченной разработки 5 лет.

Убил, значит нет результата. А если есть результат, значит плодотворно поработал.)

 
khorosh:

Убил, значит нет результата. А если есть результат, значит плодотворно поработал.)

на локах должно получиться что то вроде этого:

в принципе тоже, строчит как пулемет, практически постоянно профит в плюсах

[Удален]  
Andrey Gladyshev:

Это позволит использовать маржу чтобы вывести из минуса. Но все это имеет смысл, если депо загружен под завязку.

Как мы можем использовать маржу, если депо загружен под завязку?
 
Renat Akhtyamov:

спред забирает любая сделка, не так ли?

прикинь скока тут спреда отдано за две недели ;)))

но стоит ли жалеть об этом?

НЕТ!


То, что на скрине - это работа с локами или что-то другое?
Я ситуацию с локом описал и без него с таким же результатом. 
Результаты одинаковые, а комиссии и спреда с локом больше отдаёшь.
Это как пустым идти и с коромыслом с ведрами. Идешь ровно, но тяжело. 

 
Renat Akhtyamov:

на локах должно получиться что то вроде этого:

в принципе тоже, строчит как пулемет, практически постоянно профит в плюсах

нууу тут вообще у тебя самолокирующаяся трендовая система) 10000 ордеров ... ни хрена себе у тебя локи))) Решил по полной?)

 
Account_:
Как мы можем использовать маржу, если депо загружен под завязку?

Если есть 2 разнонаправленные позиции, то закрыв положительную, добавляешь баланс, то есть депо.
Наверное так.

[Удален]  
Andrey Gladyshev:

Если есть 2 разнонаправленные позиции, то закрыв положительную, добавляешь баланс, то есть депо.
Наверное так.

Отработать в плюс с частичным закрытием отрицательную часть лока. Только потом ее закрыть. А положительную оставить.

Заметки по работе с этой стратегией: 

 
Account_:
Отработать в плюс с частичным закрытием отрицательную часть лока. Только потом ее закрыть. А положительную оставить.



Как ни крути, а можно все то же самое без локов.

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