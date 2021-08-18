Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 10

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CHINGIZ MUSTAFAEV:
Локи в реальности не разрулишь, точнее разрулить то можно, но тогда реально смысл локов теряется сразу же, ибо где бы Лок не открывал, все равно его открываешь в ту или иную сторону, а это аналогично открытию ордера, и так будет всегда при любой реализации локов, другое дело, если нет нормального тех. анализа, тогда да, Локи просто могут заменить этот анализ, правда в отличие от просто анализа, это стоит денег.

Лок использую для упрощения алгоритма. 

Кое кто ещё говорит, что с мартином можно получить только маленькую прибыль.

Вот за 2.5 месяца удвоение депозита. При максимальной просадке около 20%


 
khorosh:

Лок использую для упрощения алгоритма. 

Кое кто ещё говорит, что с мартином можно получить только маленькую прибыль.

Вот за 2.5 месяца удвоение депозита. При максимальной просадке около 20%

ага, за последние месяцы небось?

на тренде прогоните, например по канадцу за январь-июнь 2020-го

 
Renat Akhtyamov:

ага, за последние месяцы небось?

на тренде прогоните, например по канадцу за январь-июнь 2020-го

У канадца волатильность ниже фунта(в предыдущем отчёте фунт), поэтому количество сделок и соответственно и прибыльность существенно ниже. Вообще не люблю канадца.


 
khorosh:

У канадца волатильность ниже фунта(в предыдущем отчёте фунт), поэтому количество сделок и соответственно и прибыльность существенно ниже. Вообще не люблю канадца.

Теперь точно - супер!!!
 
Renat Akhtyamov:
Теперь точно - супер!!!

Это разве супер, в сравнении с твоей ТС ?  У тебя же 150% в день!

 
khorosh:

Лок использую для упрощения алгоритма. 

Кое кто ещё говорит, что с мартином можно получить только маленькую прибыль.

Вот за 2.5 месяца удвоение депозита. При максимальной просадке около 20%


Мне одному непоятно, зачем картинки с тестера, если есть такой прибыльный советник?
 
PapaYozh:
Мне одному непоятно, зачем картинки с тестера, если есть такой прибыльный советник?

Это новый советник, я ещё не закончил его разработку.

 
PapaYozh:
Мне одному непоятно, зачем картинки с тестера, если есть такой прибыльный советник?
Почему такое недоверие к тестеру? У меня обычно всегда результаты тестера и реала почти совпадают. Однажды только столкнулся с одним "граалем" из интернета. В тестере грааль, а на реале слив. Но там причина была ясная. Советник пытался зарабатывать на быстрых движениях цены. В тестере обработка ордеров без задержек, а на реале запаздывание. Ну ещё да, в тестере можно подгонку делать. Но я уже года 3 оптимизатором вообще не пользуюсь. Тем более, что в последнем эксперте индикаторы не используются. А использованные в алгоритме 2 параметра(порог закрытия профита или убытка и дистанция между ордерами) вычисляются как доли от среднедневного диапазона движения цены.
Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?
Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?
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В данной статье мы попробуем разобраться, что же такое реверсирование, стоит ли его применять и можно ли с его помощью улучшить вашу торговую стратегию. Мы создадим советника и на исторических данных посмотрим, какие индикаторы лучше всего подходят для реверсирования, а также можно ли использовать его вообще без индикаторов как самостоятельную торговую систему. Посмотрим, получится ли превратить убыточную торговую систему в прибыльную с помощью реверсирования.
[Удален]  
Требуется время для реализации.

Закрылся в минимальный плюс.

Кое-что полезное удалось получить в плане опыта) Спасибо)

Возможно, реализация уже существует в том или ином виде.







 
Account_:
Требуется время для реализации.

Закрылся в минимальный плюс.

Кое-что полезное удалось получить в плане опыта) Спасибо)

Возможно, реализация уже существует в том или ином виде.

конечно

например выше

здесь алготрейдеров мульон

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