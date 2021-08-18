Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 10
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Локи в реальности не разрулишь, точнее разрулить то можно, но тогда реально смысл локов теряется сразу же, ибо где бы Лок не открывал, все равно его открываешь в ту или иную сторону, а это аналогично открытию ордера, и так будет всегда при любой реализации локов, другое дело, если нет нормального тех. анализа, тогда да, Локи просто могут заменить этот анализ, правда в отличие от просто анализа, это стоит денег.
Лок использую для упрощения алгоритма.
Кое кто ещё говорит, что с мартином можно получить только маленькую прибыль.
Вот за 2.5 месяца удвоение депозита. При максимальной просадке около 20%
Лок использую для упрощения алгоритма.
Кое кто ещё говорит, что с мартином можно получить только маленькую прибыль.
Вот за 2.5 месяца удвоение депозита. При максимальной просадке около 20%
ага, за последние месяцы небось?
на тренде прогоните, например по канадцу за январь-июнь 2020-го
ага, за последние месяцы небось?
на тренде прогоните, например по канадцу за январь-июнь 2020-го
У канадца волатильность ниже фунта(в предыдущем отчёте фунт), поэтому количество сделок и соответственно и прибыльность существенно ниже. Вообще не люблю канадца.
У канадца волатильность ниже фунта(в предыдущем отчёте фунт), поэтому количество сделок и соответственно и прибыльность существенно ниже. Вообще не люблю канадца.
Теперь точно - супер!!!
Это разве супер, в сравнении с твоей ТС ? У тебя же 150% в день!
Лок использую для упрощения алгоритма.
Кое кто ещё говорит, что с мартином можно получить только маленькую прибыль.
Вот за 2.5 месяца удвоение депозита. При максимальной просадке около 20%
Мне одному непоятно, зачем картинки с тестера, если есть такой прибыльный советник?
Это новый советник, я ещё не закончил его разработку.
Мне одному непоятно, зачем картинки с тестера, если есть такой прибыльный советник?
Требуется время для реализации.
конечно
например выше
здесь алготрейдеров мульон