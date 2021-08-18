Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 8
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При спешке по неотложным делам, принимать решения непродуктивно.
У робота отсутствуют глаза. Я спрашиваю автора стратегии: что делать дальше?
О!
Это, как я понимаю, самая важная часть торговой стратегии!
:)
О!
Это, как я понимаю, самая важная часть торговой стратегии!
:)
если за месяц набрать на депозит 5-10k$, то встанет закономерный вопрос, не имеющий решения на данном форуме :-)
Нужен робот, который работает с рисками счета. Открывается в разные стороны, исходя из рисков на текущий момент.
Вам предлагают писать робот.
Вот первый вопрос: MQL-4 или MQL-5 ?
Набросал Эксперта - открывается 2 ордера в разные стороны, после тп первого, второй доливается и усредняется.
Набросал Эксперта - открывается 2 ордера в разные стороны, после тп первого, второй доливается и усредняется.
Можно поставить на VPS ?