Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 8

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Account_:
При спешке по неотложным делам, принимать решения непродуктивно.

Дальше смотрим на риски и превращаем минус 100 в плюс 200.
У робота отсутствуют глаза. Я спрашиваю автора стратегии: что делать дальше?
[Удален]  
Konstantin Erin:
У робота отсутствуют глаза. Я спрашиваю автора стратегии: что делать дальше?
Нужен робот, который работает с рисками счета. Открывается в разные стороны, исходя из рисков на текущий момент.

Также, будут полезны советники, которые работают с несколькими позициями на одном инструменте. В рамках риска этих позиций (минусовая часть). Задача вытащить минус в плюс совокупный.

Ну и панель, которая позволит управлять руками и глазами за всем этим. 

И в запасе средства иметь, чтобы быстро полниться при маржинколе.


 
Ну ну. Не так все просто.,.......
 
Account_:


И в запасе средства иметь, чтобы быстро полниться при маржинколе.


О!

Это, как я понимаю, самая важная часть торговой стратегии!

:)

[Удален]  
PapaYozh:

О!

Это, как я понимаю, самая важная часть торговой стратегии!

:)

Конечно, если нагружать маржу с плечами сильно.
 

если за месяц набрать на депозит 5-10k$, то встанет закономерный вопрос, не имеющий решения на данном форуме :-)

 
Эта стратегия с кучей подводных камней. Не обольщайтесь раньше времени. Доходность 10% в месяц, в среднем
 
Account_:
Нужен робот, который работает с рисками счета. Открывается в разные стороны, исходя из рисков на текущий момент.
Также, будут полезны советники, которые работают с несколькими позициями на одном инструменте. В рамках риска этих позиций (минусовая часть). Задача вытащить минус в плюс совокупный.
Ну и панель, которая позволит управлять руками и глазами за всем этим. 
И в запасе средства иметь, чтобы быстро полниться при маржинколе.

Вам предлагают писать робот.

Вот первый вопрос: MQL-4  или  MQL-5 ?

 

Набросал Эксперта - открывается 2 ордера в разные стороны, после тп первого, второй доливается и усредняется.

тест 1 год

Файлы:
2waysThenMartin.mq4  8 kb
 
Petr Voytenko:

Набросал Эксперта - открывается 2 ордера в разные стороны, после тп первого, второй доливается и усредняется.

Можно поставить на VPS ?

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