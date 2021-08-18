Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 5

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Account_:
Мне придётся руками закрывать.
По хардкору. 
И не раздувать количество позиций открытых (рук не хватит закрыть или стопаут закроет за меня всё).

И всё ;)

Можем чем-нибудь помочь? 

 
Account_:
Чтобы забрать минусовую часть лока в плюс, а не в стоп.
 
Минусовая сторона лока, например, 3 фигуры. Сделать из этой стороны, например 4500 пипсов в плюс (увеличенным лотом) и снять, оставив эквити сверху. 

Свободную маржу использовать для добавления новых позиций. 
Положительный результат по закрытым позициям снимать с баланса. 

И так до стопаута - сложно будет контролировать уровень маржи в %, не перегружать показатель.

Стопаут = первый круг. 

Смысл в том, чтобы снять свои + прибыль и использовать свободную маржу как можно дольше.

Это всё можно сделать и без лока. Но мне нужен именно лок и его минусовая сторона с плюсом в баланс и в прибыль.

Вопрос может решить простой стоп. Открываться по тренду и добавлять в позицию по тренду. 

НО не будет той минусовой части лока в прибыль, что мне нужна, помимо профита по тренду. 

Давайте напишем советник и убедимся. MQL-4  или  MQL-5 ?

Запускаем советник, он тут же открывает 2 встречные позиции (если MQL-5) или 2 встречных ордера для MQL-4

Через некоторое время в одну сторону +100$  в другую -100$

Что дальше?

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Можем чем-нибудь помочь? 

Да, в процессе реализации идеи.
[Удален]  
Konstantin Erin:

Давайте напишем советник и убедимся. MQL-4  или  MQL-5 ?

Запускаем советник, он тут же открывает 2 встречные позиции (если MQL-5) или 2 встречных ордера для MQL-4

Через некоторое время в одну сторону +100$  в другую -100$

Что дальше?

Хорошо. 
Это и нужно будет сделать - попробовать написать советник или что-то ещё. 
Но после того, как это будет реализовано на счете.. с комментариями. 

 
Konstantin Erin:

Давайте напишем советник и убедимся. MQL-4  или  MQL-5 ?

Запускаем советник, он тут же открывает 2 встречные позиции (если MQL-5) или 2 встречных ордера для MQL-4

Через некоторое время в одну сторону +100$  в другую -100$

Что дальше?

дальше усреднение -100$
 
А зачем открывать лок и ждать, когда цена куда-то ушла? Посмотрите на график, она в любой момент времени является ушедшей куда-то относительно какого-то прошлого момента времени. Зачем ждать? Модно сразу действовать.  Таким образом, имеем: если цена сейчас находится внизу относительно недавнего прошлого - надо покупать, если вверху - надо продавать. То есть предлагается открываться против тренда. Вот такая вот супер стратегию.
 
Dmitry Fedoseev:
А зачем открывать лок и ждать, когда цена куда-то ушла? Посмотрите на график, она в любой момент времени является ушедшей куда-то относительно какого-то прошлого момента времени. Зачем ждать? Модно сразу действовать.  Таким образом, имеем: если цена сейчас находится внизу относительно недавнего прошлого - надо покупать, если вверху - надо продавать. То есть предлагается открываться против тренда. Вот такая вот супер стратегию.

а она ниже и ниже

локом имеем хотя бы профит по половине риска

у нас есть еще половинка, усредняем
 
Renat Akhtyamov:

а она ниже и ниже

локом имеем хотя бы профит по половине риска

у нас есть еще половинка, усредняем

Лок: купил ты 1 кг картохи по 50 руб и продал 1 кг по 49 (спред же).

Итог: картохи нет и рубля нет.

PS. И это только если по OrderCloseBy() закроешься, а если каждую сделку порознь, то нет двух рублей.
 
PapaYozh:

Лок: купил ты 1 кг картохи по 50 руб и продал 1 кг по 49 (спред же).

Итог: картохи нет и рубля нет.

PS. И это только если по OrderCloseBy() закроешься, а если каждую сделку порознь, то нет двух рублей.

усредни не закрываясь и посмотри что станет со спредом ;)


 
Renat Akhtyamov:

усредни не закрываясь и посмотри что станет со спредом ;)


Как только ты "усреднился", у тебя уже нет полного лока.

Т.е., у тебя есть потерянный рубль и проданный 1 кг картохи, которую надо будет купить.

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