Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 5
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Мне придётся руками закрывать.
Можем чем-нибудь помочь?
Давайте напишем советник и убедимся. MQL-4 или MQL-5 ?
Запускаем советник, он тут же открывает 2 встречные позиции (если MQL-5) или 2 встречных ордера для MQL-4
Через некоторое время в одну сторону +100$ в другую -100$
Что дальше?
Можем чем-нибудь помочь?
Давайте напишем советник и убедимся. MQL-4 или MQL-5 ?
Запускаем советник, он тут же открывает 2 встречные позиции (если MQL-5) или 2 встречных ордера для MQL-4
Через некоторое время в одну сторону +100$ в другую -100$
Что дальше?
Давайте напишем советник и убедимся. MQL-4 или MQL-5 ?
Запускаем советник, он тут же открывает 2 встречные позиции (если MQL-5) или 2 встречных ордера для MQL-4
Через некоторое время в одну сторону +100$ в другую -100$
Что дальше?
А зачем открывать лок и ждать, когда цена куда-то ушла? Посмотрите на график, она в любой момент времени является ушедшей куда-то относительно какого-то прошлого момента времени. Зачем ждать? Модно сразу действовать. Таким образом, имеем: если цена сейчас находится внизу относительно недавнего прошлого - надо покупать, если вверху - надо продавать. То есть предлагается открываться против тренда. Вот такая вот супер стратегию.
а она ниже и ниже
локом имеем хотя бы профит по половине рискау нас есть еще половинка, усредняем
а она ниже и ниже
локом имеем хотя бы профит по половине рискау нас есть еще половинка, усредняем
Лок: купил ты 1 кг картохи по 50 руб и продал 1 кг по 49 (спред же).
Итог: картохи нет и рубля нет.PS. И это только если по OrderCloseBy() закроешься, а если каждую сделку порознь, то нет двух рублей.
Лок: купил ты 1 кг картохи по 50 руб и продал 1 кг по 49 (спред же).
Итог: картохи нет и рубля нет.PS. И это только если по OrderCloseBy() закроешься, а если каждую сделку порознь, то нет двух рублей.
усредни не закрываясь и посмотри что станет со спредом ;)
усредни не закрываясь и посмотри что станет со спредом ;)
Как только ты "усреднился", у тебя уже нет полного лока.
Т.е., у тебя есть потерянный рубль и проданный 1 кг картохи, которую надо будет купить.