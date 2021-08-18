Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 14
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Не знаю что такое =D, но положительного смысла в ней нет, если речь идет от стартового лока.
В лок стартуют только те, кто не представляет рыночного механизма ценообразования и поведения цены в дальнейшем.
Если пипл не представляет возможное поведение цены от текущего момента, как он может разруливать локи в дальнейшем.
Можете на досуге подумать над этим вопросом.)))
=?
Не знаю что такое =D, но положительного смысла в ней нет, если речь идет от стартового лока.
В лок стартуют только те, кто не представляет рыночного механизма ценообразования и поведения цены в дальнейшем.
Если пипл не представляет возможное поведение цены от текущего момента, как он может разруливать локи в дальнейшем.
Можете на досуге подумать над этим вопросом.)))
=?
Так а что думать, мне это итак достаточно хорошо известно, я локи вдоль и поперек исследовал довольно давно и не применяю их.
Так а что думать, мне это итак достаточно хорошо известно, я локи вдоль и поперек исследовал довольно давно и не применяю их.
В принципе локи применять можно в разумных пределах, если это позволяют торговые платформы. Но это уже на уровне мастерства, но точно не для любительского трейдинга.
Всё это тлен, локи, жахи, манипуляции с мартингейлами, маржой, выводом баланса в нуль и прочая бесполезная маята...
Новичкам может казаться что можно придумать хитро-вывернутую схему как "хакнуть" рынок/брокера/кукла/etc...
В итоге они могут потратить годы мучительных перверсий и закончится это всё ничем...
Это было ещё 10 лет назад и даже 20 лет назад...
Некоторые персонажи впрочем застревают на этом бактериальном уровне развития трейдинга на долгие годы...
Это достойно сожаления...
Новичкам же рекомендуется отбросить всё это мракобесие и заняться нормальными здоровыми методами и рафинированием торговой статистики...
Или пойти на завод 😁
В общем-то понятно откуда происходит интерес к мракобесным и токсичным методам: от отчаяния, бедности и лени/глупости...
Если трейдер не в силах осознать необходимость обращения к матстатистике и начать нарабатывать трек-рекорд то ни один нормальный инвестор ему не даст.
И правильно сделает что не даст...
Вместе с тем если у инвестора нет достаточного капитала хотя бы 20-50 килоталеров то его доход будет весьма скромен (и тогда правда лучше на 🏭завод пойти или на стройку 🏗 )
Что уж говорить о тех кто надеются стартовать со 100 талеров - непонятно на что они рассчитывают даже...
Обращение к токсичным методам торговли (когда волатильность позиций сравнима или превышает размер счёта) вызвано недокапитализацией и жадностью...
Психология тут работает так: хочу зарабатывать хотя бы 100 талеров в день/час/секунду но вложить средств могу только 100 талеров 🤣
Психология геймера-лудомана...
При этом если человек на знаком с азами матстатистики то он не может осознать что по сути его торговый цикл это одна сделка с тленно-отрицательным матожиданием...
Ну или не хочет верить...
Избавиться от морока можно только получая адекватное образование или самообразование...
Например прочитав про чистую валютную позицию мракобес может осознать что локи это просто дурь...
А почитав отчёты разных хедж-фондов у мракобеса может возникнуть понимание что не бывает просто так 1000% в день/час/секунду...
Каждый процентик реальной рыночной доходности профучастников выскребается большим трудом, а не жаханием...
И что риск-менеджеры сидящие над трейдерами в банках/инвесткомпаниях не просто так там сидят...
Новички думают (фантазируют) о доходности... профессионалы думают о риске...
Откуда же взять новичку тыщи талеров капитала?
Есть два путя (google: есть два путя)
(1) найти жирного инвестора или (2) открыть памм
Бывает трейдуны просто бомбят инвестора сообщениями типа : давай скорее инвестировать тема рабочая 100% !!!!!!!!!!1
Адекватный инвестор должен спросить: - а что там вообще? - а профит-то будет, как там насчёт профита? - и про риски системы узнать всесторонне...
И если в этот момент трейдун не может предоставить инвестиционный меморандум (ну ладно хотя просто достаточно длинную стату) то будет послан на завод...
Забавно что некоторые трейдуны при этом обижаются и злятся, возможно они даже не понимают необходимости адекватной статы...
Но если они мысленно поставят себя на место инвестора то им будет легче понять, что такого трейдуна везде метлой будут гнать...
В общем единственное что остаётся новичку в отрасли - усиленно тренировать стату и делать позитивную самопрезентацию...
Резко эволюционировать с уровня трилобитов до прямоходящих...
И однажды найдётся инвестор и жизнь изменится...
Или пойти на стройку/завод...
Используя локи и все другие техники с высоким риском, мы быстрее сможем получить прибыль и будем неудобным клиентом.
Быстрее получить прибыль 😁😂😆
С таким подходом предстоит ещё долго страдать...
Нет, это путь как быстрее попасть на завод, и статистика кое-каких счетов наглядно показывает что прибыли там нет, только убытки...
Используя локи и все другие техники с высоким риском, мы быстрее сможем получить прибыль и будем неудобным клиентом.
Логично сказано.+
Логично сказано.+
Для лудомана - да - вполне логично 😀
А про "неудобного клиента" это видимо ещё один пример верунства в мифы про кукла, злого брокера, теорию заговора и и так далее...
Так эти звери всем известны под разными масками.)