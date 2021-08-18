Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 11
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📝 Заметки:
Нужны конкретные алгоритмы: Залочили, один ордер +100 другой -100. Что делать дальше, что закрывать, куда открывать, где ставить стопы
Нужны конкретные алгоритмы: Залочили, один ордер +100 другой -100. Что делать дальше, что закрывать, куда открывать, где ставить стопы
Если бы он знал, так и ветку бы не открывал. Рубил бы себе потихоньку бабло и помалкивал.)
Нужны конкретные алгоритмы: Залочили, один ордер +100 другой -100. Что делать дальше, что закрывать, куда открывать, где ставить стопы
Представим два варианта развития событий, прям как разные реальности.
Ситуация с локом.
Маржи занято на 2 позиции, результат в моменте (если пренебречь спредом) нулевой.
Закрываем положительную позицию (допустим, БАЙ), потом в зависимости от ситуации, закрывается вторая позиция (СЕЛЛ),
с каким-либо результатом. Итог всего этого - некий плюс или минус.
Ситуация без лока.
В такой же момент времени, в который вам пришла бы в голову мысль закрыть положительную позицию (в случае с локом),
вы открываете СЕЛЛ. Потом, в зависимости от ситуации, закрываете её с плюсом или минусом. Итог всего этого - некий плюс или минус.
Итог обеих ситуаций, если вообще не учитывать издержки в виде спреда и возможной комиссий, одинаковый.
Разница только в использовании маржи и в размере баланса в моменте. Закрытие положительной позиции в какой-то степени разгрузит депо, добавив баланс.
Это позволит использовать маржу чтобы вывести из минуса. Но все это имеет смысл, если депо загружен под завязку.
И да, ситуация с локом забирает лишний спред и возможную комиссию.
Выше Максим уже отмечал что-то подобное. Использование таких приемов это просто самообман.
Представим два варианта развития событий, прям как разные реальности.
Ситуация с локом.
Маржи занято на 2 позиции, результат в моменте (если пренебречь спредом) нулевой.
Закрываем положительную позицию (допустим, БАЙ), потом в зависимости от ситуации, закрывается вторая позиция (СЕЛЛ),
с каким-либо результатом. Итог всего этого - некий плюс или минус.
Ситуация без лока.
В такой же момент времени, в который вам пришла бы в голову мысль закрыть положительную позицию (в случае с локом),
вы открываете СЕЛЛ. Потом, в зависимости от ситуации, закрываете её с плюсом или минусом. Итог всего этого - некий плюс или минус.
Итог обеих ситуаций, если вообще не учитывать издержки в виде спреда и возможной комиссий, одинаковый.
Разница только в использовании маржи и в размере баланса в моменте. Закрытие положительной позиции в какой-то степени разгрузит депо, добавив баланс.
Это позволит использовать маржу чтобы вывести из минуса. Но все это имеет смысл, если депо загружен под завязку.
И да, ситуация с локом забирает лишний спред и возможную комиссию.
Выше Максим уже отмечал что-то подобное. Использование таких приемов это просто самообман.
спред забирает любая сделка, не так ли?
прикинь скока тут спреда отдано за две недели ;)))
но стоит ли жалеть об этом?
НЕТ!
спред забирает любая сделка, не так ли?
прикинь скока тут спреда отдано за две недели ;)))
но стоит ли жалеть об этом?
НЕТ!
спред забирает любая сделка, не так ли?
прикинь скока тут спреда отдано за две недели ;)))
но стоит ли жалеть об этом?
НЕТ!
1400! Жесть) это должебыть очень хороший алгоритм чтобы так спреды с комиссиями отбивать. Он что беспрерывно сделки молотит?) Но в принципе так и должно быть, это же трендовая тема