Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 11

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Все можно использовать в разумных дозах) У меня в стратегии используется мартин, но не до бесконечности! 1-2 раза подряд, потом возвращаемся к обычному лоту!
[Удален]  
📝 Заметки:

Локи лучше ставить и начинать открывать когда волатильность низкая. И не всем объемом, частями.

Залочить лучше только один инструмент. Можно несколько, но сложно вырулить. 

Дождаться пока цена прогнется в одну сторону подальше. Минимум пипсов 500 для медленных и 1000 для быстрых пар. 
Лучше собрать минимум 3000 пипсов в одну сторону (на медленном инструменте).

Усреднялку и мартин врубать на других инструментах в том числе. Так быстрее можно съесть обратную сторону лока, что нам НЕ нужна).

Не морозить средства - выводить регулярно.

Енто опасная стратегия) Понимать свои риски.

P.s. Можно проще делать, но в этой ветке была такая идея. Ещё раз спасибо 🤗

 
Account_:
📝 Заметки:
Локи лучше ставить и начинать открывать когда волатильность низкая. И не всем объемом, частями.
Залочить лучше только один инструмент. Можно несколько, но сложно вырулить. 
Дождаться пока цена прогнется в одну сторону подальше. Минимум пипсов 500 для медленных и 1000 для быстрых пар. 
Лучше собрать минимум 3000 пипсов в одну сторону (на медленном инструменте).
Усреднялку и мартин врубать на других инструментах в том числе. Так быстрее можно съесть обратную сторону лока, что нам НЕ нужна).
Не морозить средства - выводить регулярно.
Енто опасная стратегия) Понимать свои риски.
P.s. Можно проще делать, но в этой ветке была такая идея. Ещё раз спасибо 🤗

Нужны конкретные алгоритмы: Залочили, один ордер +100 другой -100. Что делать дальше, что закрывать, куда открывать, где ставить стопы

 
Konstantin Erin:

Нужны конкретные алгоритмы: Залочили, один ордер +100 другой -100. Что делать дальше, что закрывать, куда открывать, где ставить стопы

Если бы он знал, так и ветку бы не открывал. Рубил бы себе потихоньку бабло и помалкивал.)

 
Konstantin Erin:

Нужны конкретные алгоритмы: Залочили, один ордер +100 другой -100. Что делать дальше, что закрывать, куда открывать, где ставить стопы

Вот тут-то мы и приходим к тому, что смысла в локе нет совершенно никакого 😄
 

Представим два варианта развития событий, прям как разные реальности.

Ситуация с локом. 
Маржи занято на 2 позиции, результат в моменте (если пренебречь спредом) нулевой.
Закрываем положительную позицию (допустим, БАЙ), потом в зависимости от ситуации, закрывается вторая позиция (СЕЛЛ), 
с каким-либо результатом. Итог всего этого - некий плюс или минус.

Ситуация без лока.
В такой же момент времени, в который вам пришла бы в голову мысль закрыть положительную позицию (в случае с локом),
вы открываете СЕЛЛ. Потом, в зависимости от ситуации, закрываете её с плюсом или минусом. Итог всего этого - некий плюс или минус.

Итог обеих ситуаций, если вообще не учитывать издержки в виде спреда и возможной комиссий, одинаковый.
Разница только в использовании маржи и в размере баланса в моменте. Закрытие положительной позиции в какой-то степени разгрузит депо, добавив баланс.
Это позволит использовать маржу чтобы вывести из минуса. Но все это имеет смысл, если депо загружен под завязку.
И да, ситуация с локом забирает лишний спред и возможную комиссию. 

Выше Максим уже отмечал что-то подобное. Использование таких приемов это просто самообман.

Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг.
Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг.
  • 2021.05.28
  • www.mql5.com
В стратегии используются следующие торговые приемы: - лок - усреднение - мартингейл - доливка свободной маржи (депозит) Алготрейдинг 0% Суть следую...
 
Andrey Gladyshev:

Представим два варианта развития событий, прям как разные реальности.

Ситуация с локом. 
Маржи занято на 2 позиции, результат в моменте (если пренебречь спредом) нулевой.
Закрываем положительную позицию (допустим, БАЙ), потом в зависимости от ситуации, закрывается вторая позиция (СЕЛЛ), 
с каким-либо результатом. Итог всего этого - некий плюс или минус.

Ситуация без лока.
В такой же момент времени, в который вам пришла бы в голову мысль закрыть положительную позицию (в случае с локом),
вы открываете СЕЛЛ. Потом, в зависимости от ситуации, закрываете её с плюсом или минусом. Итог всего этого - некий плюс или минус.

Итог обеих ситуаций, если вообще не учитывать издержки в виде спреда и возможной комиссий, одинаковый.
Разница только в использовании маржи и в размере баланса в моменте. Закрытие положительной позиции в какой-то степени разгрузит депо, добавив баланс.
Это позволит использовать маржу чтобы вывести из минуса. Но все это имеет смысл, если депо загружен под завязку.
И да, ситуация с локом забирает лишний спред и возможную комиссию. 

Выше Максим уже отмечал что-то подобное. Использование таких приемов это просто самообман.

спред забирает любая сделка, не так ли?

прикинь скока тут спреда отдано за две недели ;)))

но стоит ли жалеть об этом?

НЕТ!


 
Renat Akhtyamov:

спред забирает любая сделка, не так ли?

прикинь скока тут спреда отдано за две недели ;)))

но стоит ли жалеть об этом?

НЕТ!


Издержки (затраты) любого бизнеса - не жалеть!
 
Renat Akhtyamov:

спред забирает любая сделка, не так ли?

прикинь скока тут спреда отдано за две недели ;)))

но стоит ли жалеть об этом?

НЕТ!

1400! Жесть) это должебыть очень хороший алгоритм чтобы так спреды с комиссиями отбивать. Он что беспрерывно сделки молотит?) Но в принципе так и должно быть, это же трендовая тема
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
1400! Жесть) это должебыть очень хороший алгоритм чтобы так спреды с комиссиями отбивать. Он что беспрерывно сделки молотит?) Но в принципе так и должно быть, это же трендовая тема
Зачем молотить? Нужно сокращать время удержания и открывать на весь депозит.
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