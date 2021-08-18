Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 3

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чё вы на лок набросились ? отличный способ обмана недалёкого инвестора. Продвинутые перцы задвигают через "хедж" - лок по кольцам. Посмотрите придирчиво сигналы

 

Один из способов работы хеджем. Лок и рядом не стоит.

 

 
Account_:

Локи открываются только после добавления свободной маржи. Работа над закрытием в плюс убыточной части лока по инструменту начинается также после добавления маржи. Сколько ее добавлять, почему, варианты выхода из минуса и прочее - по ходу развития событий.

Кхм, прям точь в точь заказ на фрилансе был на прошлой неделе. Правда заказчик куда-то пропал. Тоже был разговор за свободную маржу и т.д. 

Мода пошла такая или вот вы, мой дорогой заказчик, попались?)

 
Vitaly Muzichenko:

Один из способов работы хеджем. Лок и рядом не стоит.

 

Ого, прям терминал в терминале))
Интересно шкала цены чему соответствует cadjpy или nzdchf.
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Ого, прям терминал в терминале))
Интересно шкала цены чему соответствует cadjpy или nzdchf.

То пройденное расстояние в пунктах от начальной точки. График не информативен, вся суть и расчёты в подвальных индикаторах

 
Account_:
В стратегии используются следующие торговые приемы:

- лок
- усреднение
- мартингейл
- доливка свободной маржи (депозит)

Алготрейдинг 0%


Суть следующая:

Открываются локи по нескольким инструментам. 

Когда инструмент далеко ускакал в одну сторону, кроем профитную сторону и ‘усредняемся’/‘разруливаем’ по этому инструменту до выхода в плюс по убыточной стороне. 

Принятие решений какие локи ставить и где, когда крыть, усреднять, увеличивать лот, доливать маржу и т.д. - зависит от управляющего счетом.

Цель: пройти один круг по локам с профитом.
Сейчас в локе 3 инструмента. 

Пройти один круг по локам с профитом = закрыть все позиции на счете и получить прибыль.

Подробности, заметки, рассуждения, критика -> 
в комментариях.


можете пояснить последовательность действий по разруливанию лока?
 
Renat Akhtyamov:
можете пояснить последовательность действий по разруливанию лока?

Могу предложить такие варианты.

1) Если боковик, ставится ТР у каждого ордера на уровне безубытка. Через какое-то время они оба закроются.

2) Если начался тренд, ждём разворота тренда. Когда цена пробивает какой-то значимый уровень,  допустим  экстремум дневной или недельной свечи, а потом разворачивается, закрываем один из ордеров, который в профите. И входим увеличенным лотом по ходу движения цены. Когда достигается уровень безубытка закрываем оба ордера.

А вообще вариантов можно придумать много. Только не обвиняйте меня, доказывая ущербность локов. Здесь я лишь поясняю, что варианты разруливания локов существуют, хотя при этом могут возникнуть свои сложности. 

 
Первый тестовый круг по Данте) Форекс трейдеры частью сидят в четвёртом, а частью (лудоманы) - в седьмом)
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Renat Akhtyamov:
можете пояснить последовательность действий по разруливанию лока?
По ходу развития ситуации с локами. Пока не так далеко ускакала цена в одну сторону.. 
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Sofiia Butenko:

Кхм, прям точь в точь заказ на фрилансе был на прошлой неделе. Правда заказчик куда-то пропал. Тоже был разговор за свободную маржу и т.д. 

Мода пошла такая или вот вы, мой дорогой заказчик, попались?)

Мысли просто совпали. Кто-то раньше подумал и написал/заказал, кто-то позже. Ссылки под постами тоже постоянно находят похожие мысли в истории форума ;)
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