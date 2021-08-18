Беспроигрышная ТС Форекс. Первый тестовый круг. - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
чё вы на лок набросились ? отличный способ обмана недалёкого инвестора. Продвинутые перцы задвигают через "хедж" - лок по кольцам. Посмотрите придирчиво сигналы
Один из способов работы хеджем. Лок и рядом не стоит.
Кхм, прям точь в точь заказ на фрилансе был на прошлой неделе. Правда заказчик куда-то пропал. Тоже был разговор за свободную маржу и т.д.
Мода пошла такая или вот вы, мой дорогой заказчик, попались?)
Один из способов работы хеджем. Лок и рядом не стоит.
Ого, прям терминал в терминале))
То пройденное расстояние в пунктах от начальной точки. График не информативен, вся суть и расчёты в подвальных индикаторах
В стратегии используются следующие торговые приемы:
можете пояснить последовательность действий по разруливанию лока?
Могу предложить такие варианты.
1) Если боковик, ставится ТР у каждого ордера на уровне безубытка. Через какое-то время они оба закроются.
2) Если начался тренд, ждём разворота тренда. Когда цена пробивает какой-то значимый уровень, допустим экстремум дневной или недельной свечи, а потом разворачивается, закрываем один из ордеров, который в профите. И входим увеличенным лотом по ходу движения цены. Когда достигается уровень безубытка закрываем оба ордера.
А вообще вариантов можно придумать много. Только не обвиняйте меня, доказывая ущербность локов. Здесь я лишь поясняю, что варианты разруливания локов существуют, хотя при этом могут возникнуть свои сложности.
можете пояснить последовательность действий по разруливанию лока?
Кхм, прям точь в точь заказ на фрилансе был на прошлой неделе. Правда заказчик куда-то пропал. Тоже был разговор за свободную маржу и т.д.
Мода пошла такая или вот вы, мой дорогой заказчик, попались?)