Trend is your friend
Уважаемые Форумчане!
Данная тема открыта по просьбе г-на Nowi для обсуждения смысла "Trend is your friend" на примерах с использование графиков mt4 и mt5.
В целях избежания мнений, что все графики были специально выбраны и подогнаны для изложения кажущего на достоверную правду, прошу участников форума вложить график валютной пары для обсуждения. В свою очередь, мы с Вами попытаемся понять смысл так называемой пословицы "Trend is your friend" в ее полезности или бесполезности.
С уважением,
я со своей стороны могу обосновать почему считаю эту поговорку бесполезной, но сначала хочу услышать ваше мнение.
и если вы не против, хотел бы попросить модераторов перенести ее в раздел общего обсуждения, там тема будет более читаема..
Мы знаем, то что друг не пожелает нам плохого (конечно если это хороший друг – в данном контексте под «Другом» - мы будем подразумевать истинного добропорядочного друга). Значить, что должен делать друг.
a. Поддерживать нас при условии того, что мы не против него.
b. Давать подсказки о грядущих его намерениях, что бы мы смог ли быть с ним в одном направлении.
c. Он свободен если и нет ни каких претензий, если его нет там, где мы есть.
Если Вы согласны с вышесказанными, если у Вас нет дополнений/замечаний то пойдем дальше.
Необходимо выполнить следующие:
1. На графике ищем Тренда.
2. Определяем его направление и произвольно ставим точки, предположив, что мы присоединились к нему.
3. Рассмотрим, что он делал и не противоречили его действия против наших интересов.
друга не надо просить ни о чем
это все равно бесполезно
друг как третье моё плечо не будет со мной никогда
ну а случится что я влюблён а он на моём пути
убью падлюку таков закон
третий должен уйти
Коротко об условиях формирования тренда (это мое личное мнение - возможно у других есть свои соображения, и прощу прощения если напишу со всеми подробностями).
Нисходящий тренд (должны выполняться оба следующие условия)
а) Цена предыдущего максимума должна быть выше следующего.
б) Цена предыдущего минимума должна быть выше следующего.
Восходящий тренд (должны выполняться оба следующие условия)
а) Цена предыдущего максимума должна быть ниже следующего.
б) Цена предыдущего минимума должна быть ниже следующего.
Разворот тренда (изменение направление нашего потенциального друга), это условие подходить пункту b. предыдущего поста
Цена предыдущего максимума/минимума не сильно обновляются согласно условиям Восходящего и Нисходящего тренда.
Полагаю, что теперь можно переходить на график.
надо будет добавить в анналы форума..
Полагаю, что теперь можно переходить на график.
Чем дальще, тем больше убеждаюсь в верности изречения, что "Тренд бывает только в истории". Такой хороший, в котором бы стоило стоять, не париться и получать прибыль, большую, чем при закрытии сделок в нем и открытии альтернативных. В целом же на мой взгляд тренд будет характеризоваться тем, что цена будет стабильно выше скользящей средней. В моем случае это EMA 20. То есть, цена растет, потом откатывается назад к средней, возможно не надолго и ненамного ее пересекает, а потом от средней опять отходит в сторону тренда. На рисунке видны 2 тренда: восходящий и нисходящий. Нисходящий я обозначил несколько позже, чем началось само движение вниз. А именно, после некоторой восходящей коррекции, которая так и не дошла до указанной скользящей средней.
полагаю что таки да, можно
