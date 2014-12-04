Trend is your friend - страница 6
Позволю себе высказать свое мнение, я на Форекс пришел менее года назад, однако опираясь на свой опыт (анализ сигналов измерительных систем) могу с уверенностью сказать - предсказать тренд на будущее, используя только технический анализ невозможно. Да собственно наблюдение за реакцией на новости показывают также неутешительную статистику. Из чего делаю выводы, долгосрочная торговля может опираться только на фундаментальный анализ, а еще не плохо иметь информацию, хотя бы косвенную о "намерениях" и нуждах двигающих игроков.
Весь анализ прошлого, по которому вы чертите линии, ничего не значит в будущем - приход большого игрока на рынок разворачивает тренд в произвольное время. А по сему желательно работать на отскок с минимальным стопом. Предпочтение конечно основному направлению, например по старшему ТФ, но я не гнушался бы и против тренда, другой вопрос как найти оптимальные точки. Уровни Фибоначчи работают достаточно уверенно, однако нужно не ошибиться с базовыми точками, что для автоматов весьма сложно.
Предсказывать и не нужно, вы же торгуете сейчас а не в будущем
Согласен. А также по посту PODBOX хотел бы сказать следующее.
Большие таймфреймы требуют больших стоп лосов и соответственно установления больших тейк профитов. Оптимальные точки найти весьма сложно, так как мы не знаем точное намерение большой "рыбы". Но, всегда можно делать предположения, что вот эта зона для входа а это зона для выхода. И желательно заходить на рынок в коррекции после образования тренда в ожидаемую сторону - то есть оптимальных вход будет немного позже чем точный вход. Таким идеи.
Вот как я вижу, вы с каждым днем прогрессируете.
Ниже представлен один из вариантов использования тренда для торговли.
Не пытайтесь программно определить трендовую линию (динамическую).
Это та часть графика, которая визуально очень легко определяется, но не поддается программированию.
Надо было бы начать с формулировки тренда (что бы его вовремя распознать). Задним умом все крепки
Уважаемый Vinin,
Чем Вас не устраивает второй нисходящий тренд, который построен во время, хотя и первый уже давно был начерчан.
С формулировкой тренда и разработкой советника уже занимаемся. Хотя как успел отметь уважамый Petros, все не просто так даётся.
С уважением к обоим,
Зря Вы даете такую категоричную оценку. Трендовую линию вполне можно построить так же, как видит ее мозг. Мозг ведь опирается на что-то. Просто обрабатывает визуальную информацию быстрее. И, кстати, много чего не видит, в отличии от хорошо продуманного программного алгоритма.