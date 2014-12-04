Trend is your friend - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо!
Перешел к изучению.
Все изучают тренды. "Делай как я" гласить пословица, предполагая, что все должно быть одинаково. Может нам нужно изучать те пеленки (флеты)? Есть идеи как определить тот флет, куда придет тренд в скором времени. VSA изучает флеты. Есть ли другие методы по проще и которые дают более точные данные.
Да дело в том, что пока нечего сказать по флетам, в свое время изучал VSA, если честно то вроде все ясно и понятно, но когда дело доходить до принятия решений - начинаются сомнения, так как 1. Нет достоверных объемов. (специально устанавливал терминал по фьючерсным объемам) 2. Сами предположения тоже иногда верны иногда нет.
Может возьмем какой либо флет и попробуем понять как можно его растолковать. И еще не сегодня. Работы еще много.
Да дело в том, что пока нечего сказать по флетам, в свое время изучал VSA, если честно то вроде все ясно и понятно, но когда дело доходить до принятия решений - начинаются сомнения, так как 1. Нет достоверных объемов. (специально устанавливал терминал по фьючерсным объемам) 2. Сами предположения тоже иногда верны иногда нет.
Может возьмем какой либо флет и попробуем понять как можно его растолковать. И еще не сегодня. Работы еще много.
Краткосрочное направление флета, можно определить на глаз! Если по условной линии флета, идет больше целых белых баров, значит будет краткосрочный рост, если черных то падение, если примерно они равны, то продолжение флета. На длительный промежуток, нужно пересчитывать все объемы баров. Во флете все объемы примерно равны или значение от флета, до флета всегда одинаковое. Флет, это своего рода канал или линия столкновений (сопротивления), преодоление которой ведет к стабильному тренду, до другой линии сопротивления. Кстати хвостики у баров тоже не случайны и в некоторых случаях, эти бары с хвостиками отнимаются, от общих объемов, а не прибавляются сумме.
Интересно, Вы не пробовали сделать советник по этим правилам? Может и много чего получиться.
Вы молодец, Алексей.
Интересно, Вы не пробовали сделать советник по этим правилам? Может и много чего получиться.
Вот, предлагаю провести анализ следующего флета, с каким настроением придет сюда наш друг-тренд. График 4H от mt4. Сразу отмечу, что без детального рассмотрения сижу на Sell. Ваши идеи, пожалуйста.
Вы молодец, Алексей.
Вот, предлагаю провести анализ следующего флета, с каким настроением придет сюда наш друг-тренд. График 4H от mt4. Сразу отмечу, что без детального рассматрения сижу на Sell. Ваши идеи, пожалуйста.
Вы молодец, Алексей.
Вот, предлагаю провести анализ следующего флета, с каким настроением придет сюда наш друг-тренд. График 4H от mt4. Сразу отмечу, что без детального рассмотрения сижу на Sell. Ваши идеи, пожалуйста.
Добрый день. Думаю, продажи (активные) будут после пробоя минимума графика. Мое мнение - дальше восходящая тенденция, т.к.:
1. Пин-бар на четвертой свече (если за нулевую брать свечу на границе графика);
2. Сильная поддержка по минимумам (неоднократный ре-тест);
3. После пин-бара начинается небольшой рост (на меньших ТФ уже зарождается тренд);
Хотя... тренд, конечно, друг, когда ваши взгляд на мир совпадают, но... надо смотреть на изменение его характера. Как знать, возможно завтра ваши пути уже разойдутся...
Добрый день. Думаю, продажи (активные) будут после пробоя минимума графика. Мое мнение - дальше восходящая тенденция, т.к.:
1. Пин-бар на четвертой свече (если за нулевую брать свечу на границе графика);
2. Сильная поддержка по минимумам (неоднократный ре-тест);
3. После пин-бара начинается небольшой рост (на меньших ТФ уже зарождается тренд);
Хотя... тренд, конечно, друг, когда ваши взгляд на мир совпадает, но... надо смотреть на изменение его характера. Как знать, возможно завтра ваши пути уже разойдутся...
Позволю себе вставить свои 5 центов на изначальный вопрос "Тренд - Ёр френд".
Я думаю - фраза правильная.
1) По моим наблюдениям большинство клиентов (те пресловутые 95 лузеров форекса, на самом деле не 95, 60-70% )
теряют именно на трендах и сильных движениях. При этом их потери больше спреда.
2) Следовательно, чтобы не попасть в лузеры - надо смотреть на тренды.
3) Когда рынок во флете - большинство не особенно зарабатывает - не теряет или теряет порядка спреда.
Почему ? Видимо, потому, что движениям на флете не очень большие.
А тренды приносят достаточно сильные движения. Например, eurusd 1.4-1.25 за последние несколько месяцев. Рубль за год улетел вообще процентов на 30.