Trend is your friend - страница 7

Новый комментарий
 
Tapochun:

Зря Вы даете такую категоричную оценку. Трендовую линию вполне можно построить так же, как видит ее мозг. Мозг ведь опирается на что-то. Просто обрабатывает визуальную информацию быстрее. И, кстати, много чего не видит, в отличии от хорошо продуманного программного алгоритма.

Нужно быть вундеркиндом, чтобы описать этот алгоритм.

В моем окружении находятся профи международного класса, которые работают в иностранных фирмах, и никто не мог придумать хорошего алгоритма, которая будет работать с каждым тиком и определить трендовые линии хотя бы за 0.1 сек.

Это не те линии, которые показывают многие на исторических данных.

[Удален]  
Petros:

Нужно быть вундеркиндом, чтобы описать этот алгоритм.

В моем окружении находятся профи международного класса, которые работают в иностранных фирмах, и никто не мог придумать хорошего алгоритма, которая будет работать с каждым тиком и определить трендовые линии хотя бы за 0.1 сек.

Это не те линии, которые показывают многие на исторических данных.

Тогда мы, наверно, говорим о разных линиях. Поясните, пожалуйста, зачем нужны трендовые линии, анализируемые на каждом тике, и с такой высокой скоростью определения? 
 
Tapochun:
Тогда мы, наверно, говорим о разных линиях. Поясните, пожалуйста, зачем нужны трендовые линии, анализируемые на каждом тике, и с такой высокой скоростью построения? 
Чтобы объяснить, нужно писать целую страницу. Но если короче, то такие линии дают возможность с точностью около 80%, определить точки открытия и закрытия ордера.
[Удален]  
Petros:
Чтобы объяснить, нужно писать целую страницу. Но если короче, то такие линии дают возможность с точностью около 80%, определить точки открытия и закрытия ордера.

Я правильно Вас понимаю, что такие линии, по Вашему мнению, можно увидеть, но нельзя придумать алгоритм, определяющий линии так, как определяет человеческий мозг?

Заранее извиняюсь за назойливость, но давайте обсудим данную тему. Думаю она будет интересна многим приверженцам тех. анализа. Для начала, давайте я предложу свою видимость определения линии тренда.

Во-первых, любая линия - это прямая, соединяющая две точки. Каждая точка, в нашем случае, имеет координаты время и цена.

Во-вторых, линия должна иметь достаточный наклон. Определение "достаточный", конечно, звучит размыто, но давайте пока не будем акцентировать на это внимание. Это нужно для различия горизонтальных линий от линий тренда. Приведу два примера:

Первый. Линию можно назвать трендовой:

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

GBPUSD, M15, 2014.11.28

temp_file_screenshot_46366.png

GBPUSD, M15, 2014.11.28, Alpari Limited, MetaTrader 5, Demo

Второй. Будем считать, что такая линия - не трендовая, т.е. близкая к горизонтальной. 

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

GBPUSD, M15, 2014.11.28

temp_file_screenshot_25212.png

GBPUSD, M15, 2014.11.28, Alpari Limited, MetaTrader 5, Demo

На данном этапе, по Вашему мнению, возникают какие-то трудности с алгоритмизацией построения линий на скриншотах?
 
Tapochun:

...

На данном этапе, по Вашему мнению, возникают какие-то трудности с алгоритмизацией построения линий на скриншотах?

Уважаемый Tapochun,

Так как анализ только начался и пока горячо предлагаю брать таймфреймы выше 4H,  а не использовать шум для предстоящих технических анализов.

С уважением,

 
Tapochun:


На данном этапе, по Вашему мнению, возникают какие-то трудности с алгоритмизацией построения линий на скриншотах?
А как определили начало тренда ?
[Удален]  
izzatilla:

Уважаемый Tapochun,

Так как анализ только начался и пока горячо предлагаю брать таймфреймы выше 4H,  а не использовать шум для предстоящих технических анализов.

С уважением,

Не смотрите на ТФ... Представьте что там Н4, H8, D1... И раз Вы считаете, что на маленьких ТФ больше шума, то, получается, это должно осложнить нашу задачу, а значит сделать алгоритм более стрессоустойчивым.
[Удален]  
Petros:
А как определили начало тренда ?
Вы говорите про точку между 9 и 11 часами 27 числа?
 
Tapochun:
Вы говорите про точку между 9 и 11 часами 27 числа?

А вы постараетесь рисовать красные линии.

 

[Удален]  
Petros:

А вы постараетесь рисовать красные линии.

 

Если мы хотим понять друг друга и двигаться дальше, пожалуйста, давайте будем говорить конкретнее. Для начала ответьте на мой вопрос.

И по Вашему скрину. В смысле, постараться рисовать красные линии? Что Вы хотите этим сказать? Что помимо тренда, обозначенного мной белой линией, есть параллельно тренды, обозначенные Вами красными линиями?

12345678910
Новый комментарий