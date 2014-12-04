Trend is your friend - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зря Вы даете такую категоричную оценку. Трендовую линию вполне можно построить так же, как видит ее мозг. Мозг ведь опирается на что-то. Просто обрабатывает визуальную информацию быстрее. И, кстати, много чего не видит, в отличии от хорошо продуманного программного алгоритма.
Нужно быть вундеркиндом, чтобы описать этот алгоритм.
В моем окружении находятся профи международного класса, которые работают в иностранных фирмах, и никто не мог придумать хорошего алгоритма, которая будет работать с каждым тиком и определить трендовые линии хотя бы за 0.1 сек.
Это не те линии, которые показывают многие на исторических данных.
Нужно быть вундеркиндом, чтобы описать этот алгоритм.
В моем окружении находятся профи международного класса, которые работают в иностранных фирмах, и никто не мог придумать хорошего алгоритма, которая будет работать с каждым тиком и определить трендовые линии хотя бы за 0.1 сек.
Это не те линии, которые показывают многие на исторических данных.
Тогда мы, наверно, говорим о разных линиях. Поясните, пожалуйста, зачем нужны трендовые линии, анализируемые на каждом тике, и с такой высокой скоростью построения?
Чтобы объяснить, нужно писать целую страницу. Но если короче, то такие линии дают возможность с точностью около 80%, определить точки открытия и закрытия ордера.
Я правильно Вас понимаю, что такие линии, по Вашему мнению, можно увидеть, но нельзя придумать алгоритм, определяющий линии так, как определяет человеческий мозг?
Заранее извиняюсь за назойливость, но давайте обсудим данную тему. Думаю она будет интересна многим приверженцам тех. анализа. Для начала, давайте я предложу свою видимость определения линии тренда.
Во-первых, любая линия - это прямая, соединяющая две точки. Каждая точка, в нашем случае, имеет координаты время и цена.
Во-вторых, линия должна иметь достаточный наклон. Определение "достаточный", конечно, звучит размыто, но давайте пока не будем акцентировать на это внимание. Это нужно для различия горизонтальных линий от линий тренда. Приведу два примера:
Первый. Линию можно назвать трендовой:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPUSD, M15, 2014.11.28
temp_file_screenshot_46366.png
Второй. Будем считать, что такая линия - не трендовая, т.е. близкая к горизонтальной.
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPUSD, M15, 2014.11.28
temp_file_screenshot_25212.png
...
Уважаемый Tapochun,
Так как анализ только начался и пока горячо предлагаю брать таймфреймы выше 4H, а не использовать шум для предстоящих технических анализов.
С уважением,
Уважаемый Tapochun,
Так как анализ только начался и пока горячо предлагаю брать таймфреймы выше 4H, а не использовать шум для предстоящих технических анализов.
С уважением,
А как определили начало тренда ?
Вы говорите про точку между 9 и 11 часами 27 числа?
А вы постараетесь рисовать красные линии.
А вы постараетесь рисовать красные линии.
Если мы хотим понять друг друга и двигаться дальше, пожалуйста, давайте будем говорить конкретнее. Для начала ответьте на мой вопрос.
И по Вашему скрину. В смысле, постараться рисовать красные линии? Что Вы хотите этим сказать? Что помимо тренда, обозначенного мной белой линией, есть параллельно тренды, обозначенные Вами красными линиями?