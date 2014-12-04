Trend is your friend - страница 2
Русский язык мой не родной язык - что значить анналы? График готовлю, сейчас выложу.
Теперь, мы определили участки где есть наш потенциальный друг. И в начале участка Н после первого выполнения условия для формирования тренда предположим, что мы вошли на продажу. И мы были бы в прибыле в любой точке где есть наш друг. Он оповестил нас о грядущем изменении своего направления и мы вышли из него. Тоже самое с участком В.
Теперь появилось еще одно определение для друга. Чем он старше тем он преданнее своим принципам не так ли. Так для этого мы будем верить тому другу у которого возраст по больше. Из чего вытекает - Чем больше тайм фрейм - тем лучше для нас!
анналы форума это здесь . кстати поздравляю вы только что пополнили коллекцию )
Спасибо, сказали бы раньше, что снимают со скрытой камерой:) - Я бы больше подготовился бы и убрал бы сначала лишнее слово "если", и сказал бы примерно по следующему
Друг свободен он всех налагаемых на него претензий если его не было в том месте где мы действовали.
выдам и я : "А что ты сделал для тренда?"
Хороший вопрос. Для друга не надо многого - просто нужно быть рядом как в радости так и в печали.
