Это был график AUD/NZD H4, до этого флета падала, после этого флета цена пошла вверх.
Интересно - можем ли мы увидеть то же самое движение на графике EUR/USD H1
Вот Вам и результат! Так получается можно и флет прогнозировать и понять куда может прийти наш друг - Тренд.