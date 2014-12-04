Trend is your friend - страница 10

izzatilla:

 Это был график AUD/NZD H4, до этого флета падала, после этого флета цена пошла вверх.

  Интересно - можем ли мы увидеть то же самое движение на графике EUR/USD H1

Вот Вам и результат! Так получается можно и флет прогнозировать и понять куда может прийти наш друг - Тренд.


