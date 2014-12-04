Trend is your friend - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а в печали быть это тогда когда тренд уже ломается? но надо же поддержать друга!! и быть с ним до конца а не брать свой профит и убегать как трус) а когда начнется флет надо в поддержку друга на зло нашему врагу флету занять направленную долгосрочную позицию. вот это достойное поведение настоящего друга. и тогда наш друг тренд видя как мы мужественно держим просадки поможет нам и выбьет флетовый коридор в нашу сторону....
Читая Ваш пост - думаю, какая у Вас цель - терять деньги?! - то тогда есть куча способов и для этого не надо изучать тренды и работать когда его нет. Даже при простом открытии сделки без открытия графики рынок Вам гарантирует Ваше вхождение в те 95-97% теряющих людей без каких либо условий и членского взноса.
Читая Ваш пост - думаю, какая у Вас цель - терять деньги?! - то тогда есть куча способов и для этого не надо изучать тренды и работать когда его нет. Даже при простом открытии сделки без открытия графики рынок Вам гарантирует Ваше вхождение в те 95-97% теряющих людей без каких либо условий и членского взноса.
попробую просто картинку загрузить...
модераторы почему то удалили мой пост. наверное не понравились бранные слова
попробую просто картинку загрузить...
Посмотрел картинку и убедился - не смотря на то, что имеются множества мест где нас кидали, и то, что наш друг куда-то спешил и уходил по быстрому (иногда с короткими "Пока", он еще молодой - ему H1, может когда будет H4 или D1 образумиться), но по моему суждению имеются достаточное количество удачных входов, чем убыточных входов если ориентироваться на тренд. Не так ли?
на трендовых участках эти паттерны будут работать, не на трендовых не будут и войдешь в пилу. точно так же и простая МА. она тоже всегда показывает начало тренда, ну и что с этого? как только войдешь в сделку, тренд-друг может тут-же развернутся...
Ок. На данном этапе можно сделать несколько следующих выводов:
1. Смотря в какой среде обитает наш потенциальный друг - у него есть свои черты характера
2. Изучая его можно распознать как только он пришел. Создать набор правил и пользоваться его поддержкой в получении прибыли.
3. В зависимости от времени и под влиянием экономических новостей - его настроение может изменится.
У Вас есть еще что добавить? или замечания по вышесказанному.
Ок. На данном этапе можно сделать несколько следующих выводов:
1. Смотря в какой среде обитает наш потенциальный друг - у него есть свои черты характера
2. Изучая его можно распознать как только он пришел. Создать набор правил и пользоваться его поддержкой в получении прибыли.
3. В зависимости от времени и под влиянием экономических новостей - его настроение может изменится.
У Вас есть еще что добавить? или замечания по вышесказанному.
переходите к следующему этапу... а я пока постараюсь как следует усвоить вышеизложеный материал, возможно даже заведу блокнотик, где буду делать заметки
... переходите к следующему этапу... а я пока постараюсь как следует усвоить вышеизложеный материал, возможно даже заведу блокнотик, где буду делать заметки
Созрел вопрос
С учетом того, что есть два состояния рынка 1. Тренд (восходящий и нисходящий) и 2. Флет (Те кто работает с объемами, флет еще делят на накопление и на распределение - не важно флет есть флет), то позвольте задать следующие вопросы:
1. В каком состоянии рынка Вам бы хотелось работать?
2. Как Вы думаете, в каком состоянии рынка имеется больше вероятности не срабатывания стопов и получения больше прибыли при меньшем входе на рынок.
Полагаю ответы очевидны (ого - сделал открытие для себя, понял откуда появилось слово Очевиден: очи - глаза, виден - вижу глазами)
Так для этого мы будем верить тому другу у которого возраст по больше.
Вот только этот старый друг рискует умереть в любой момент. Причём именно в тот момент, когда ты только начал ему верить ) Так что тебе придётся помирать вместе с ним )
Лучший друг - это с которым вы вместе выросли ещё с самых пелёнок )
Вот только этот старый друг рискует умереть в любой момент. Причём именно в тот момент, когда ты только начал ему верить ) Так что тебе придётся помирать вместе с ним )
Лучший друг - это с которым вы вместе выросли ещё с самых пелёнок )
Интересно - как теперь пелёнки с трендом соединять:)
Интересно - как теперь пелёнки с трендом соединять:)