Если мы хотим понять друг друга и двигаться дальше, пожалуйста, давайте будем говорить конкретнее. Для начала ответьте на мой вопрос.
И по Вашему скрину. В смысле, постараться рисовать красные линии? Что Вы хотите этим сказать? Что помимо тренда, обозначенного мной белой линией, есть параллельно тренды, обозначенные Вами красными линиями?
Из каких соображений рисовали белую линию ?. Это вы не сможете объяснить.
Как можете доказать, что ваша линия трендовая, а мои нет.
И можете представить, что последняя красная линия с каждым тиком может(но не обязательно) изменить направление или длину, или не формируется другой тренд, под другим углом?
Из каких соображений рисовали белую линию ?. Это вы не сможете объяснить.
Ну вот опять. Откуда такая категоричность. А если смогу? Не утверждаю, что индикатор по алгоритму нарисует только ее, но ее он нарисует.
Как можете доказать, что ваша линия трендовая, а мои нет.
С чего Вы взяли, что я буду Вам это доказывать? С чего Вы взяли, для начала, что я с Вами спорю? Это трендовые линии. Только есть нюанс. две из трех построенных Вами трендовых линий, на момент построения уже пробиты по разу. А теперь давайте посмотрим текущую ситуацию:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPUSD, M15, 2014.11.28
temp_file_screenshot_48739.png
И можете представить, что последняя красная линия с каждым тиком может(но не обязательно) изменить направление или длину, или не формируется другой тренд, под другим углом?
Могу представить, что изменит длину. Только, для начала, я бы нарисовал ее сразу лучом.
По поводу изменения направления и формирования другого тренда под другим углом на каждом тике. Кажется, я понял о чем Вы говорили. Вы говорили про трендовые линии, отскок от которых или пробой которых в ~80% случаях покажут соответственно продолжение и окончание тренда? Вероятность, конечно, достаточно высокая. и одними линиями тренда она вряд-ли будет получена. На самых-самых пиках, низинках, вряд-ли получится войти/выйти из позиции. Но, линии тренда являются, сами по себе, достаточно мощным инструментом, который может давать хорошие "подсказки". И построить эти линии автоматически, можно.
По моему все таки красная линия более близка к моим представлениям о трендах.
Пробежался по ветке.
Господа, среди ваших допущений есть два упущения. Одно перед трендом вверх, второе перед трендом вниз.
Я так думаю. (с)
Это субъективно, для каждого правда своя. Сейчас мы говорим о том, можно ли автоматизировать построения по алгоритму. Т.е. построить то, что видят глаза. И будет очень интересно, если глаза у Petros могут увидеть окончание тренда в определенный тик.
Я в курсе о чем Вы тут говорите, по этому в первую очередь предлагаю определиться с правильным посторением тренда. По Вашему графику (белая линия) можно бескончно исправлять линию и это ни к чему хорошему не приведет, будет путатся трейдер, а советник вообще сойдет с ума (будет видно по росту депозита в обратном направлении).
До второй точки соприконсовения (белая линия 28 ноября 2014) советник будет чертить и перечерчивать минимум 6 раз, что является мягко говоря не очень хорошим признаком. Тренд должн быть посторен один раз и касание цены на его линии должны отрабатываться несколько раз. В моем примере и в примере Petros линии тренда отрабатываются. И тренд наш друг только тогда когда он может быть узнан в начале и даёт возможность получить прибыл в дальнейшем без изменения его настроя или подачей предупереждения до изменения направления тренда.
Я не хочу учить, Я просто хочу, что бы задачка была правильно построена но основе правильно посторенного (определенного) тренда.
С уважением,
Спасибо, отличный рисунок и хорошая подсказка. Да, нужно еще учитывать флет и его пробой.
Рисунок напомнил мне фазу накопления/распределения по VSA.
С уважением,
Эта линия - одна из многих. Это пример. Пример того, что такую линию можно определить. Я вступил в дискуссию из-за этого заявления:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Trend is your friend
Petros, 2014.11.27 19:22
Не пытайтесь программно определить трендовую линию (динамическую).
Это та часть графика, которая визуально очень легко определяется, но не поддается программированию.
Я с этим не согласен и хотел узнать, на чем основана такая категоричность. Ответ, может и косвенно, но получил. Мое видение применения трендовых линий отличается от Вашего. Как я понял Вы хотите одну трендовую линию для определения тендеции или коридор. Но, к тому моменту, как Вы найдете такую линию, подтвержденную множество раз, она, скорее всего, уже перестанет быть актуальной. Мое видение - это построение всех возможных вариантов развития событий, на всех ТФ, с последующей фильтрацией этих вариантов. Примерно так:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
GBPUSD, M15, 2014.11.28
temp_file_screenshot_24251.png
В таком случае, конечно, нельзя полагаться на одни трендовые линии, но я об этом уже сказал. Нужен комплекс инструментов, работающих вместе и повышающих вероятность удачного анализа.
Так что, я также не хочу Вас учить, да я и не учитель. Всех благ, дальше без меня.
Вы продолжаете обсуждать тему, но не сделали самого главного - не дали ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА, с которым бы все согласились.
В этом случае - никогда не получить приемлемого варианта.
Добрый день,
хорошо, давайте вернемся к определению. Я давал свое видение https://www.mql5.com/ru/forum/37016#comment_1129433 , считаю нужным еще раз повторить, может у участников появились идеи.
Нисходящий тренд (должны выполняться оба следующие условия)
а) Цена предыдущего максимума должна быть выше следующего.
б) Цена предыдущего минимума должна быть выше следующего.
Восходящий тренд (должны выполняться оба следующие условия)
а) Цена предыдущего максимума должна быть ниже следующего.
б) Цена предыдущего минимума должна быть ниже следующего.
Разворот тренда (изменение направление нашего потенциального друга), это условие подходить пункту b. предыдущего поста
Цена предыдущего максимума/минимума не сильно обновляются согласно условиям Восходящего и Нисходящего тренда.