Trend is your friend - страница 9
Нисходящий тренд (должны выполняться оба следующие условия)
а) Цена предыдущего максимума должна быть выше следующего.
б) Цена предыдущего минимума должна быть выше следующего.
Восходящий тренд (должны выполняться оба следующие условия)
а) Цена предыдущего максимума должна быть ниже следующего.
б) Цена предыдущего минимума должна быть ниже следующего.
Разворот тренда (изменение направление нашего потенциального друга), это условие подходить пункту b. предыдущего поста
Цена предыдущего максимума/минимума не сильно обновляются согласно условиям Восходящего и Нисходящего тренда.
Это не определение. Вы расписали частный случай ( часть алгоритма в урезанном виде ) тренда. Определение должно быть формализованным на все случаи жизни. А Ваш алгоритм привязан к определенному графику, и на другом графике даст противоположный результат. И еще простой пример: Если цена предыдущего минимума (должна быть выше) будет ниже следующего, то что? Тренд исчезнет?
Но это мое мнение...
Спасибо за Ваше мнение. Вы правы касательно Ваших вопросов.
Нет, тренд не исчезнет, но Я был бы осторожным с таким трендом, так как сила, которая появилась и движет рынок в противоположную сторону может изменить и направление тренда. Мы ведь не для того на рынке, что бы отрабатывать все его движение, а получать прибыл, когда рынок в достаточной степени предсказуем. А тот, частный случай, есть и основная идея, что бы понимать и определять потенциальные выгодные точки для входа и выхода.
Ниже приведенные не мои слова - но Я с ними согласен.
Тренд (трэнд) - это устойчивая во времени тенденция. Тренд в маркетинге - это просто "терминологический" аналог слова тенденция.
Тренд (тенденция)- направленность изменения показателей (объема рынка, расходов на заработную плату, расходов на трейд маркетинг, количество покупок, количество визитов и т.п.), определяемая путем обработки отчетных, статистических данных и установления на этой основе тенденций роста какого-либо показателя или его спада.
izzatilla:
Если применить это определение к тренду на FOREX, то получим приблизительно такое определение:
Тренд - это направление движения валюты, которое подтверждается на любом таймфрейме ( от месячного до одноминутного ).
Если направление на каком-то промежуточном графике меняется на противоположное, то это будет откат по отношению к основному тренду.
Конечно, откаты могут быть очень большими по абсолютным значениям, но в любом случае это вписывается в данные определения, и имеют однозначное толкование, так как тренд не может меняться относительно конкретного периода графика.
С определениями все предельно ясно, и Я не имею ни чего против. Хотелось бы узнать Ваше видение, каким должен быть прибыльная торговля на основе использования тренда с учетом всех его вышеприведенных определений.
Торговля по тренду - предельно проста: определяется генеральный тренд ( в нашем случае по графику с месячными свечами), и открываются сделки ТОЛЬКО в сторону тренда, с учетом сигналов с более мелкого графика.
Пример:
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
EURJPY, MN1, 2014.11.29
MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
temp_file_screenshot_6772.png
На ГЕНЕРАЛЬНОМ тренде направление вверх. Поэтому все сделки мы планируем открывать только вверх с учетом сигналов более мелкого графика, например 6Н.
Торговля по тренду - предельно проста: определяется генеральный тренд ( в нашем случае по графику с месячными свечами), и открываются сделки ТОЛЬКО в сторону тренда, с учетом сигналов с более мелкого графика.
Интересно узнать - как долго Вы держите позицию открытой при таком входе на рынок в 6H?
Тренд на графике CAD/JPY H4 - посмотрим как отработает.
От сигнала на открытие до сигнала на закрытие ( как получится ).
Это был график AUD/NZD H4, до этого флета падала, после этого флета цена пошла вверх.
Интересно - можем ли мы увидеть то же самое движение на графике EUR/USD H1