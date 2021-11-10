Эксперимент - страница 25
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Статистика ведется от начала демонстрации сигнала. И она удручающая. Надеяться на ПНБ не вижу смысла.
Ситуация усугубляется еще тем, что есть предупреждение: "На счете сигнала не начисляются свопы". Исламский счет. Иначе счет бы давно обнулился.
0.01 -5.60 0.18 -3.17 -11.68 -3.06 -21.59%
Ищите, Юсуф, новую формулу. Эта уже показала свою недееспособность.
Еще рано списывать ПНБ, она скоро покажет, на что способна. Если ПНБ не одолеет Форекс, то, никакая другая формула не поможет. Пока, падение остановлено:
Еще рано списывать ПНБ, она скоро покажет, на что способна. Если ПНБ не одолеет Форекс, то, никакая другая формула не поможет.
Почему только ПНБ? разве можно так утверждать не проверив всё остальное помимо ПНБ? 😉
Кроме того, как я понимаю пока никто не увидел никаких подтверждений работоспособности ПНБ?
Почему только ПНБ? разве можно так утверждать не проверив всё остальное помимо ПНБ? 😉
Кроме того, как я понимаю пока никто не увидел никаких подтверждений работоспособности ПНБ?
Вы правы, но, я исхожу из того факта, что, ПНБ наилучшим образом описывают закономерности ряда чисел, поэтому можно косвенно судить то-же самое о Форексе. Это моё предположение, не более того.
Вы правы, но, я исхожу из того факта, что, ПНБ наилучшим образом описывают закономерности ряда чисел, поэтому можно косвенно судить то-же самое о Форексе. Это моё предположение, не более того.
Из того факта, что ПНБ гладко и оптимально (допустим) обводит ценовой ряд, никак не следует предсказательная способность метода, тем более какая-то невиданная и революционная. Индикаторы регрессии, которые нарисуют такую же или максимально близкую к ПНБ кривую, лежат здесь давным давно и никто не кричит о них как о чуде природы на каждом шагу. Какая еще закономерность? В чем она заключается, если вы не можете прогнозировать будущее процесса? "Обрисовать" ломаный график гладкой линией - не значит выявить закономерность. Вы просто аппроксимируете исторический тренд, но с какой радости он должен после этого продолжиться, а не развернуться? Ваш подход не содержит вообще никакой идеи (вера в вечный тренд - это не идея, а глупость), фейл закономерен и повторяя "эксперимент" в таком виде, вы не получите других результатов. Как верно тут заметили, скорее нужно перевернуть сигналы и торговать, слушая ПНБ и делая ровно наоборот, хотя и это вряд ли.
Из того факта, что ПНБ гладко и оптимально (допустим) обводит ценовой ряд, никак не следует предсказательная способность метода, тем более какая-то невиданная и революционная. Индикаторы регрессии, которые нарисуют такую же или максимально близкую к ПНБ кривую, лежат здесь давным давно и никто не кричит о них как о чуде природы на каждом шагу. Какая еще закономерность? В чем она заключается, если вы не можете прогнозировать будущее процесса? "Обрисовать" ломаный график гладкой линией - не значит выявить закономерность. Вы просто аппроксимируете исторический тренд, но с какой радости он должен после этого продолжиться, а не развернуться? Ваш подход не содержит вообще никакой идеи (вера в вечный тренд - это не идея, а глупость), фейл закономерен и повторяя "эксперимент" в таком виде, вы не получите других результатов. Как верно тут заметили, скорее нужно перевернуть сигналы и торговать, слушая ПНБ и делая ровно наоборот, хотя и это вряд ли.
+++
Из того факта, что ПНБ гладко и оптимально (допустим) обводит ценовой ряд, никак не следует предсказательная способность метода, тем более какая-то невиданная и революционная. Индикаторы регрессии, которые нарисуют такую же или максимально близкую к ПНБ кривую, лежат здесь давным давно и никто не кричит о них как о чуде природы на каждом шагу. Какая еще закономерность? В чем она заключается, если вы не можете прогнозировать будущее процесса? "Обрисовать" ломаный график гладкой линией - не значит выявить закономерность. Вы просто аппроксимируете исторический тренд, но с какой радости он должен после этого продолжиться, а не развернуться? Ваш подход не содержит вообще никакой идеи (вера в вечный тренд - это не идея, а глупость), фейл закономерен и повторяя "эксперимент" в таком виде, вы не получите других результатов. Как верно тут заметили, скорее нужно перевернуть сигналы и торговать, слушая ПНБ и делая ровно наоборот, хотя и это вряд ли.
неистово удваиваю
Как верно тут заметили, скорее нужно перевернуть сигналы и торговать, слушая ПНБ и делая ровно наоборот, хотя и это вряд ли.
если перевернуть сигналы общая картина не изменится. Советы "перевернуть" - просто издёвка над человеком
сигнал близок к случайному и независимому, что собственно видно по результату и его инверсия так-же остаётся случайной и так-же трендами сольётся.
такой вот парадокс непереворачиваемости стратегий.
если перевернуть сигналы общая картина не изменится. Советы "перевернуть" - просто издёвка над человеком
сигнал близок к случайному и независимому, что собственно видно по результату и его инверсия так-же остаётся случайной и так-же трендами сольётся.
такой вот парадокс непереворачиваемости стратегий.
перевёрнутый рандом - тоже рандом 😀
перевёрнутый рандом - тоже рандом 😀
Если меня зрение не подводит, замечал в намеках твою корзинную торговлю.
Корзина позволяет балансировать около нулевой отметки, но опять же, корзина должна преобладать прибыльными инструментами. Неважно какими. Будь то акции или торговля валютами на рынке форекс.
У Юсуфа вижу вообще тяжелый случай с пониманием корзины. Мало того, что счет исламский, но и корзина сама по себе даёт отсрочку печальному завершению.