Эксперимент - страница 28

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Renat Akhtyamov:

когда вы уже поймете то, что тренд - это либо чья то либо группы торгующих сеть в противотренд

?

Нуу .. тут ты уже в стакан цен влез) это может быть и не сеть а пара позиций всего , но суть не меняется. Правда иногда это не срабатывает и тогда происходит большой взрыв а ещё реже сразу в две стороны на совершенно невообразимое количество пунктов.
 
Maxim Kuznetsov:

Если реверсировать ордера-позиции то устойчивый тренд (в балансе) будет @таким-же@ (это крайне внезапно и неожиданно в обыденной жизни, но это прикладной тер.вер). 

Это как-раз тот нюанс на котором запарываются все новички. И я в том числе, в своё время. "Реверсирование" направления сделок, даже с подменой TP<->SL не приводит к обратному результату. Убыточное не становится прибыльным

Uladzimir Izerski:

Сам по себе виртуальный или реальный переворот позиции еще никогда не приводил к положительному результату в открытом доступе. 

Мысленный эксперимент. 

Представим, что некая надежная и заведомо прибыльная система вдруг стала уверенно сливать, потому что программист с бодуна полез внести какие-то мелкие нефункциональные правки, но затроил и зачем-то поменял буй на селл. Другая копия этой же системы, работающая на другом сервере и счете, осталась без изменений и продолжает приносить прибыль. Вторая система получается реверсом первой, потому что совершает те же сделки, только в обратном (верном) направлении. Первую можно без труда починить, просто изменив направление сделок, т.е. реверсировав относительно самой себя. Возможна ли такая ситуация в принципе? Да вполне себе.

 

 

 
 
 

это был незлобный троллинг от дримера

всем бобра 😁

 
transcendreamer:
 

)))))))

На рынках могут играть все, а выиграть могут только единицы.

НО оценил твои способности рекламщика на 5)))

 
vladavd:

Мысленный эксперимент. 

Представим, что некая надежная и заведомо прибыльная система вдруг стала уверенно сливать, потому что программист с бодуна полез внести какие-то мелкие нефункциональные правки, но затроил и зачем-то поменял буй на селл. Другая копия этой же системы, работающая на другом сервере и счете, осталась без изменений и продолжает приносить прибыль. Вторая система получается реверсом первой, потому что совершает те же сделки, только в обратном (верном) направлении. Первую можно без труда починить, просто изменив направление сделок, т.е. реверсировав относительно самой себя. Возможна ли такая ситуация в принципе? Да вполне себе.

Как только мой брокер завершит верификацию моего аккаунта, я запущу копию этого счета с точно такими-же настройками, но, с переворотом сигнала индикатора. Это позволит окончательно поставить точку в разгоревшемся споре. В дальнейшем, оба счета будут паралельно работать,вплоть до слива одного из них.   

 
vladavd:

Мысленный эксперимент. 

Представим, что некая надежная и заведомо прибыльная система вдруг стала уверенно сливать, потому что программист с бодуна полез внести какие-то мелкие нефункциональные правки, но затроил и зачем-то поменял буй на селл. Другая копия этой же системы, работающая на другом сервере и счете, осталась без изменений и продолжает приносить прибыль. Вторая система получается реверсом первой, потому что совершает те же сделки, только в обратном (верном) направлении. Первую можно без труда починить, просто изменив направление сделок, т.е. реверсировав относительно самой себя. Возможна ли такая ситуация в принципе? Да вполне себе.

Считаю полнейшей глупостью рассматривать переворот убыточной ТС. Лучше тогда уже создать новую (убыточную)ТС.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Как только мой брокер завершит верификацию моего аккаунта, я запущу копию этого счета с точно такими-же настройками, но, с переворотом сигнала индикатора. Это позволит окончательно поставить точку в разгоревшемся споре. В дальнейшем, оба счета будут паралельно работать,вплоть до слива одного из них.   

Наверное сгодится просто два демо счета, если котировки нормальные, без шпилек и заборов: свопы будут учтены и ждать не надо. У вас цели не мелкие, можно пренебречь погрешностью от разного исполнения, тем более что на центовом счете оно скорее всего такое же. ТП и СЛ не забудьте поменять местами, все же они у вас не симметричные, это ведь неспроста наверное. И если берете металлы и всякие там нефти, где дорогие пункты, нужно уменьшать размер позиций, чтобы результат нескольких инструментов не давал выброса в общей статистике. У вас сейчас позиция по серебру стоит как 5 валютных, это не очень.

 
transcendreamer:
 

"совсем не смогут играть об салютное большинство"...салютное !!! вроде опечатка, но какой смысл..

ф цитатник :-)

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