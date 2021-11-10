Эксперимент - страница 28
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когда вы уже поймете то, что тренд - это либо чья то либо группы торгующих сеть в противотренд
?
Если реверсировать ордера-позиции то устойчивый тренд (в балансе) будет @таким-же@ (это крайне внезапно и неожиданно в обыденной жизни, но это прикладной тер.вер).
Это как-раз тот нюанс на котором запарываются все новички. И я в том числе, в своё время. "Реверсирование" направления сделок, даже с подменой TP<->SL не приводит к обратному результату. Убыточное не становится прибыльным
Сам по себе виртуальный или реальный переворот позиции еще никогда не приводил к положительному результату в открытом доступе.
Мысленный эксперимент.
Представим, что некая надежная и заведомо прибыльная система вдруг стала уверенно сливать, потому что программист с бодуна полез внести какие-то мелкие нефункциональные правки, но затроил и зачем-то поменял буй на селл. Другая копия этой же системы, работающая на другом сервере и счете, осталась без изменений и продолжает приносить прибыль. Вторая система получается реверсом первой, потому что совершает те же сделки, только в обратном (верном) направлении. Первую можно без труда починить, просто изменив направление сделок, т.е. реверсировав относительно самой себя. Возможна ли такая ситуация в принципе? Да вполне себе.
это был незлобный троллинг от дримера
всем бобра 😁
)))))))
На рынках могут играть все, а выиграть могут только единицы.
НО оценил твои способности рекламщика на 5)))
Мысленный эксперимент.
Представим, что некая надежная и заведомо прибыльная система вдруг стала уверенно сливать, потому что программист с бодуна полез внести какие-то мелкие нефункциональные правки, но затроил и зачем-то поменял буй на селл. Другая копия этой же системы, работающая на другом сервере и счете, осталась без изменений и продолжает приносить прибыль. Вторая система получается реверсом первой, потому что совершает те же сделки, только в обратном (верном) направлении. Первую можно без труда починить, просто изменив направление сделок, т.е. реверсировав относительно самой себя. Возможна ли такая ситуация в принципе? Да вполне себе.
Как только мой брокер завершит верификацию моего аккаунта, я запущу копию этого счета с точно такими-же настройками, но, с переворотом сигнала индикатора. Это позволит окончательно поставить точку в разгоревшемся споре. В дальнейшем, оба счета будут паралельно работать,вплоть до слива одного из них.
Мысленный эксперимент.
Представим, что некая надежная и заведомо прибыльная система вдруг стала уверенно сливать, потому что программист с бодуна полез внести какие-то мелкие нефункциональные правки, но затроил и зачем-то поменял буй на селл. Другая копия этой же системы, работающая на другом сервере и счете, осталась без изменений и продолжает приносить прибыль. Вторая система получается реверсом первой, потому что совершает те же сделки, только в обратном (верном) направлении. Первую можно без труда починить, просто изменив направление сделок, т.е. реверсировав относительно самой себя. Возможна ли такая ситуация в принципе? Да вполне себе.
Считаю полнейшей глупостью рассматривать переворот убыточной ТС. Лучше тогда уже создать новую (убыточную)ТС.
Как только мой брокер завершит верификацию моего аккаунта, я запущу копию этого счета с точно такими-же настройками, но, с переворотом сигнала индикатора. Это позволит окончательно поставить точку в разгоревшемся споре. В дальнейшем, оба счета будут паралельно работать,вплоть до слива одного из них.
Наверное сгодится просто два демо счета, если котировки нормальные, без шпилек и заборов: свопы будут учтены и ждать не надо. У вас цели не мелкие, можно пренебречь погрешностью от разного исполнения, тем более что на центовом счете оно скорее всего такое же. ТП и СЛ не забудьте поменять местами, все же они у вас не симметричные, это ведь неспроста наверное. И если берете металлы и всякие там нефти, где дорогие пункты, нужно уменьшать размер позиций, чтобы результат нескольких инструментов не давал выброса в общей статистике. У вас сейчас позиция по серебру стоит как 5 валютных, это не очень.
"совсем не смогут играть об салютное большинство"...салютное !!! вроде опечатка, но какой смысл..
ф цитатник :-)