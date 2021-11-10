Эксперимент - страница 29

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vladavd:

Наверное сгодится просто два демо счета, если котировки нормальные, без шпилек и заборов: свопы будут учтены и ждать не надо. У вас цели не мелкие, можно пренебречь погрешностью от разного исполнения, тем более что на центовом счете оно скорее всего такое же. ТП и СЛ не забудьте поменять местами, все же они у вас не симметричные, это ведь неспроста наверное. И если берете металлы и всякие там нефти, где дорогие пункты, нужно уменьшать размер позиций, чтобы результат нескольких инструментов не давал выброса в общей статистике. У вас сейчас позиция по серебру стоит как 5 валютных, это не очень.

Не думаю, что ТП и СЛ нужно менять местами, тем более, что, СЛ везде отсутствует, а ТП на всех 33-х инструментах  равны 100 пунктам и только для золота он равен 300 пунктам. Металлы и прочие, типа нефть, не торгуются.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Не думаю, что ТП и СЛ нужно менять местами, тем более, что, СЛ везде отсутствует, а ТП на всех 33-х инструментах  равны 100 пунктам и только для золота он равен 300 пунктам. Металлы и прочие, типа нефть, не торгуются.

Если не поменять условия для ТП и СЛ, то перевернутся только направления входа, но не уровни закрытия позиций. Получится, что на одном сигнале сделка уже закрыта (взят ТП), а на другом еще висит (стопов же нет), это будут уже две разные системы и тогда сравнивать их не корректно. 

 
transcendreamer:

 

Ахах прикольно+++))
 

  vladavd:

Если не поменять условия для ТП и СЛ, то перевернутся только направления входа, но не уровни закрытия позиций. Получится, что на одном сигнале сделка уже закрыта (взят ТП), а на другом еще висит (стопов же нет), это будут уже две разные системы и тогда сравнивать их не корректно. 

Если хорошо подумаете, то, непременно согласитесь со мной. В принципе, я должен был отказаться и от ТП в текущем экспериментом и, сама проблема не возникла-бы в зеркальном варианте (переворота), поскольку, ТП и СЛ -это зло. Для чистоты эксперимента, в обоих случаях следует отказаться от ТП и СЛ. Пусть ПНБ сами разберуться, когда закрывать позиции. Так и сделаю. В таком состоянии завершили очередную неделю торгов. Со следующей неделю отменю ТП во всех 34-х случаях, включая уже установленные:


 

Открытые позиции:


 
Не нужно флуда. Общайтесь по делу. Флуд будет удаляться вместе с авторами.
 

Кто нибудь может прокомментировать длительное постоянство баланса и эквити?


[Удален]  
Yousufkhodja Sultonov:

Кто нибудь может прокомментировать длительное постоянство баланса и эквити?


А в чём собственно заключается это длительное постоянство?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Кто нибудь может прокомментировать длительное постоянство баланса и эквити?


Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно посмотреть и сопоставить график баланса и график цены.Оттуда будет ясно в каких случаях баланс  показал рост,эквити падение,а когда наоборот и в итоге вы найдете ответ на свой вопрос.

 
darirunu1:

Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно посмотреть и сопоставить график баланса и график цены.Оттуда будет ясно в каких случаях баланс  показал рост,эквити падение,а когда наоборот и в итоге вы найдете ответ на свой вопрос.

График цены имеет 34 разновидностей, а баланс - один. И наоборот, то-же самое - с эквити.

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