Эксперимент - страница 29
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Наверное сгодится просто два демо счета, если котировки нормальные, без шпилек и заборов: свопы будут учтены и ждать не надо. У вас цели не мелкие, можно пренебречь погрешностью от разного исполнения, тем более что на центовом счете оно скорее всего такое же. ТП и СЛ не забудьте поменять местами, все же они у вас не симметричные, это ведь неспроста наверное. И если берете металлы и всякие там нефти, где дорогие пункты, нужно уменьшать размер позиций, чтобы результат нескольких инструментов не давал выброса в общей статистике. У вас сейчас позиция по серебру стоит как 5 валютных, это не очень.
Не думаю, что ТП и СЛ нужно менять местами, тем более, что, СЛ везде отсутствует, а ТП на всех 33-х инструментах равны 100 пунктам и только для золота он равен 300 пунктам. Металлы и прочие, типа нефть, не торгуются.
Не думаю, что ТП и СЛ нужно менять местами, тем более, что, СЛ везде отсутствует, а ТП на всех 33-х инструментах равны 100 пунктам и только для золота он равен 300 пунктам. Металлы и прочие, типа нефть, не торгуются.
Если не поменять условия для ТП и СЛ, то перевернутся только направления входа, но не уровни закрытия позиций. Получится, что на одном сигнале сделка уже закрыта (взят ТП), а на другом еще висит (стопов же нет), это будут уже две разные системы и тогда сравнивать их не корректно.
vladavd:
Если не поменять условия для ТП и СЛ, то перевернутся только направления входа, но не уровни закрытия позиций. Получится, что на одном сигнале сделка уже закрыта (взят ТП), а на другом еще висит (стопов же нет), это будут уже две разные системы и тогда сравнивать их не корректно.
Если хорошо подумаете, то, непременно согласитесь со мной. В принципе, я должен был отказаться и от ТП в текущем экспериментом и, сама проблема не возникла-бы в зеркальном варианте (переворота), поскольку, ТП и СЛ -это зло. Для чистоты эксперимента, в обоих случаях следует отказаться от ТП и СЛ. Пусть ПНБ сами разберуться, когда закрывать позиции. Так и сделаю. В таком состоянии завершили очередную неделю торгов. Со следующей неделю отменю ТП во всех 34-х случаях, включая уже установленные:
Открытые позиции:
Кто нибудь может прокомментировать длительное постоянство баланса и эквити?
Кто нибудь может прокомментировать длительное постоянство баланса и эквити?
А в чём собственно заключается это длительное постоянство?
Кто нибудь может прокомментировать длительное постоянство баланса и эквити?
Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно посмотреть и сопоставить график баланса и график цены.Оттуда будет ясно в каких случаях баланс показал рост,эквити падение,а когда наоборот и в итоге вы найдете ответ на свой вопрос.
Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно посмотреть и сопоставить график баланса и график цены.Оттуда будет ясно в каких случаях баланс показал рост,эквити падение,а когда наоборот и в итоге вы найдете ответ на свой вопрос.
График цены имеет 34 разновидностей, а баланс - один. И наоборот, то-же самое - с эквити.