Эксперимент - страница 26
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Если меня зрение не подводит, замечал в намеках твою корзинную торговлю.
Корзина позволяет балансировать около нулевой отметки, но опять же, корзина должна преобладать прибыльными инструментами. Неважно какими. Будь то акции или торговля валютами на рынке форекс.
У Юсуфа вижу вообще тяжелый случай с пониманием корзины. Мало того, что счет исламский, но и корзина сама по себе даёт отсрочку печальному завершению.
Разумеется так или иначе должен быть хотя бы временный/ситуативный перевес (движение в откат/продолжение или рост/падение волатильности относительно какого-то предыдущего диапазона) - иначе это противоречит самой идее системной торговли (использование повторяющейся схемы/условий для извлечения прибыли)
Если честно говорить, то больше всех на форуме я переживаю за Юсуфа. Умный человек но-бедная сТрана.
Еще за Шурика и за Рината. У пиплов есть важное качество, стремление к совершенству и они его в ближайшее время достигнут.
Разумеется так или иначе должен быть хотя бы временный/ситуативный перевес (движение в откат/продолжение или рост/падение волатильности относительно какого-то предыдущего диапазона) - иначе это противоречит самой идее системной торговли (использование повторяющейся схемы/условий для извлечения прибыли)
Гы-гы.
Временный/ситуативный перевес))))))))))
Больной немного выздоровел))))
Гы-гы.
Временный/ситуативный перевес))))))))))
Больной немного выздоровел))))
рад за вас 😁😂🤣 поправляйтесь
рад за вас 😁😂🤣 поправляйтесь
И ВАМ не болеть.))
если перевернуть сигналы общая картина не изменится. Советы "перевернуть" - просто издёвка над человеком
сигнал близок к случайному и независимому, что собственно видно по результату и его инверсия так-же остаётся случайной и так-же трендами сольётся.
такой вот парадокс непереворачиваемости стратегий.
Ну да, безыдейную стратегию переворачивать без толку - она продолжить лить, но просто уже в чуть других местах. Но это в общем случае, а в данном конкретном перевес убыточных сделок над прибыльными кажется достаточно значимым и можно попробовать реверс. Ну то есть стратегия в нынешнем виде льет уверенно, а не монеточно. Правда не понятно, что с ней будет на нормальном счете, а не в безсвоповой песочнице, маркет исполнение + свопы это же непереворачиваемый убыток.
в данном конретном случае (якобы значительный)перевес убыточных объясняется малым торговым диапазоном (очень маленькие сделки по сравнению со спредом) и плюс тренды. Тренд это такая штука при которой монетка buy/sell 50/50 сливает
Всем спасибо за полезные советы, изложение точек зрений, поллержку, непринятия, сочувствий и конструктивную критикуое-нет хамства и высокомерия.Теперь о том, что Вы не знаете о последствиях моего незнании, в полном объеме, азов программирования на МКЛ кода индикатора или ошибки при проведении эксперимента. Дело в том, что, он был задуман для случая торговли на ТФ Д1 выборкой из последних 300 баров истории. 10 инструментов так и работали, а 24 инструмента работали на ТФ Н1 с соответсвующим изменений выборки в 72000 часовых баров. Выяснилось, что, код индикатора имеет ограничения в 1000 баров и из-за этого, торговля на 24-х инструментах велась некорректно. СС началом этой недели исправил ситуацию и торговля ведется на выборке 300 баров Д1, оптимальной для евро.доллара то позволило немного выправить ситуацию и остановить падение.
Если честно говорить, то больше всех на форуме я переживаю за Юсуфа. Умный человек но-бедная сТрана.
Еще за Шурика и за Рината. У пиплов есть важное качество, стремление к совершенству и они его в ближайшее время достигнут.
За меня переживать не надо. 300%в месяц у мну. А у тебя?
Ринат, извини за пост вчерашнего выпившего пипла.))
300%в месяц это хорошо.
Пробовал сам делать 20% в день, но это экстим.
Нервная система постоянно напряжена. Здоровье не стоит менять на такие деньги. Они могут не понадобиться))
Нормальная торговля это 1-2-3% в день. Это хорошо и спокойно с малым депозитом. Для большОго надо еще уменьшить аппетит в 3-5 раз.
Это если уже есть хорошие навыки торговать.)