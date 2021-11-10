Эксперимент - страница 26

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Uladzimir Izerski:

Если меня зрение не подводит, замечал в намеках твою корзинную торговлю.

Корзина позволяет балансировать около нулевой отметки, но опять же, корзина  должна преобладать прибыльными инструментами. Неважно какими. Будь то акции или торговля валютами на рынке форекс.

У Юсуфа вижу вообще тяжелый случай с пониманием корзины. Мало того, что счет исламский, но и корзина сама по себе даёт отсрочку печальному завершению. 

Разумеется так или иначе должен быть хотя бы временный/ситуативный перевес (движение в откат/продолжение или рост/падение волатильности относительно какого-то предыдущего диапазона) - иначе это противоречит самой идее системной торговли (использование повторяющейся схемы/условий для извлечения прибыли) 

 

Если честно говорить, то больше всех на форуме я переживаю за Юсуфа. Умный человек но-бедная сТрана.

Еще за Шурика и за Рината. У пиплов есть важное качество, стремление к совершенству и они его в ближайшее время достигнут.

 
transcendreamer:

Разумеется так или иначе должен быть хотя бы временный/ситуативный перевес (движение в откат/продолжение или рост/падение волатильности относительно какого-то предыдущего диапазона) - иначе это противоречит самой идее системной торговли (использование повторяющейся схемы/условий для извлечения прибыли) 

Гы-гы. 

Временный/ситуативный перевес))))))))))

Больной немного выздоровел))))

 
Uladzimir Izerski:

Гы-гы. 

Временный/ситуативный перевес))))))))))

Больной немного выздоровел))))

рад за вас 😁😂🤣 поправляйтесь

 
transcendreamer:

рад за вас 😁😂🤣 поправляйтесь

И ВАМ не болеть.))

 
Maxim Kuznetsov:

если перевернуть сигналы общая картина не изменится. Советы "перевернуть" - просто издёвка над человеком

сигнал близок к случайному и независимому, что собственно видно по результату и его инверсия так-же остаётся случайной и так-же трендами сольётся.  

такой вот парадокс непереворачиваемости стратегий. 

Ну да, безыдейную стратегию переворачивать без толку - она продолжить лить, но просто уже в чуть других местах. Но это в общем случае, а в данном конкретном перевес убыточных сделок над прибыльными кажется достаточно значимым и можно попробовать реверс. Ну то есть стратегия в нынешнем виде льет уверенно, а не монеточно. Правда не понятно, что с ней будет на нормальном счете, а не в безсвоповой песочнице, маркет исполнение + свопы это же непереворачиваемый убыток.
 
vladavd:
Ну да, безыдейную стратегию переворачивать без толку - она продолжить лить, но просто уже в чуть других местах. Но это в общем случае, а в данном конкретном перевес убыточных сделок над прибыльными кажется достаточно значимым и можно попробовать реверс. Ну то есть стратегия в нынешнем виде льет уверенно, а не монеточно. Правда не понятно, что с ней будет на нормальном счете, а не в безсвоповой песочнице, маркет исполнение + свопы это же непереворачиваемый убыток.

в данном конретном случае (якобы значительный)перевес убыточных объясняется малым торговым диапазоном (очень маленькие сделки по сравнению со спредом) и плюс тренды. Тренд это такая штука при которой монетка buy/sell 50/50 сливает

 

Всем спасибо за полезные советы, изложение точек зрений, поллержку, непринятия, сочувствий и конструктивную критикуое-нет хамства и высокомерия.Теперь о том, что Вы не знаете о последствиях моего незнании, в полном объеме, азов программирования на МКЛ кода индикатора или ошибки при проведении эксперимента. Дело в том, что, он был задуман для случая торговли на ТФ Д1 выборкой из последних 300  баров истории. 10 инструментов так и работали, а 24 инструмента работали на ТФ Н1 с соответсвующим изменений выборки в 72000 часовых баров. Выяснилось, что, код индикатора имеет ограничения в 1000 баров и из-за этого, торговля на 24-х инструментах велась некорректно. СС началом этой недели исправил ситуацию и торговля ведется на выборке 300 баров Д1, оптимальной для евро.доллара то позволило немного выправить ситуацию и остановить падение. 


 
Uladzimir Izerski:

Если честно говорить, то больше всех на форуме я переживаю за Юсуфа. Умный человек но-бедная сТрана.

Еще за Шурика и за Рината. У пиплов есть важное качество, стремление к совершенству и они его в ближайшее время достигнут.

За меня переживать не надо. 300%в месяц у мну. А у тебя?
И самое прикольное то что пипл не курит мои посты ;)
На их бы месте, я бы книгу сделал со всех моих постов, начиная с 2010 и читал бы до тех пор, пока в карманАх не зашелестит
;)
 
Renat Akhtyamov:
За меня переживать не надо. 300%в месяц у мну. А у тебя?
И самое прикольное то что пипл не курит мои посты ;)
На их бы месте, я бы книгу сделал со всех моих постов, начиная с 2010 и читал бы до тех пор, пока в карманАх не зашелестит
;)

Ринат, извини за пост вчерашнего выпившего пипла.))

300%в месяц это хорошо.

Пробовал сам делать 20% в день, но это экстим.

Нервная система постоянно напряжена. Здоровье не стоит менять на такие деньги. Они могут не понадобиться))

Нормальная торговля это 1-2-3% в день. Это хорошо и спокойно с малым депозитом. Для большОго надо еще уменьшить аппетит в 3-5 раз.

Это если уже есть хорошие навыки торговать.)

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