Эксперимент - страница 30
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График цены имеет 34 разновидностей, а баланс - один. И наоборот, то-же самое - с эквити.
Спорить смысла нет . Есть график с бычим трендом ,есть график с медвежьим и движение в диапазоне.
Вы наверное хотите сказать ,что в вашем случае 34 инструмента используются в торговле. Компаний по производству машин очень много, а суть авто практически одна двигатель и четыре колеса, а виды двигателей это считайте как спред, у каждого свой КПД( размер спреда)))
Спорить смысла нет . Есть график с бычим трендом ,есть график с медвежьим и движение в диапазоне.
Вы наверное хотите сказать ,что в вашем случае 34 инструмента используются в торговле. Компаний по производству машин очень много, а суть авто практически одна двигатель и четыре колеса, а виды двигателей это считайте как спред, у каждого свой КПД( размер спреда)))
Видимо, наступило жестокое равновесие между убыточными и профитными позициями.
Кто нибудь может прокомментировать длительное постоянство баланса и эквити?
стопов и тейков нет
позиция набрана
условие закрытия не потеряли?
стопов и тейков нет
позиция набрана
условие закрытия не потеряли?
Нет, значит, ждем? Равновесие наступило?
Нет, значит, ждем?
ждать у моря погоды?
почему у Вас программа кроется в минус и валит баланс?, никак не могу понять
по графику эквити и баланса отчетливо видно - сигнал требует переворота
при этом ожидается рост эквити и закрытие баланса в плюс
в какой раз уже пишу об этом
если страшно делать такое на реале, откройте параллельно откорректированный сигнал на демо, но перевернутый, что Вам мешает?я называю такую работу двух зеркальных советников - соцсоревнование ;)
ждать у моря погоды?
почему у Вас программа кроется в минус и валит баланс?, никак не могу понять
по графику эквити и баланса отчетливо видно - сигнал требует переворота
при этом ожидается рост эквити и закрытие баланса в плюс
в какой раз уже пишу об этом
если страшно делать такое на реале, откройте параллельно откорректированный сигнал на демо, но перевернутый, что Вам мешает?я называю такую работу двух зеркальных советников - соцсоревнование ;)
Сейчас все исправлено, программа закрывает так, как нужно, баланс не валится, итоговая сумма позиций положительна.
Максимальные значения убыточных и прибыльных позиций, соответственно, золото и серебро:
Торговую неделю завершили на оптимистичной ноте и ПНБ показывают свои силу и мощь и вскоре почти все открытые позиции будут в плюсе, как в случае с серебром:
Господа, теперь я могу с уверенностью могу констатировать, что, Форекс побежден! Полный триумпф ПНБ - дело времени.
Торговую неделю завершили на оптимистичной ноте и ПНБ показывают свои силу и мощь и вскоре почти все открытые позиции будут в плюсе, как в случае с серебром:
Господа, теперь я могу с уверенностью могу констатировать, что, Форекс побежден! Полный триумпф ПНБ - дело времени.
А вы не думали, что сейчас просто удачный отрезок времени? И сколько было триумфальных пополнений до этого. Может нужно ещё подождать, что бы делать выводы?
p/s и наконец то дать описание и объяснение переменным в индикаторе и как их применять (эти суммы DCORR и проее). Естественно ответа не будет, как всегда. Или он будет,но не о том.
А вы не думали, что сейчас просто удачный отрезок времени? И сколько было триумфальных пополнений до этого. Может нужно ещё подождать, что бы делать выводы?
p/s и наконец то дать описание и объяснение переменным в индикаторе и как их применять (эти суммы DCORR и проее). Естественно ответа не будет, как всегда. Или он будет,но не о том.
1. Евгений, теперь для ПНБ не существует понятия удачный или неудачный отрезок времени. ПНБ зажали рынок в тиски и не отпустят. Видимо, взятый, наугад, годичный цикл рынка в 300 дневных баров в качестве истории рынка,которую мы называем выборкой, оказался удачным и все инструменты разом оказались в ловушке ПНБ. Никакие разновидности развития событий по любому сценарию, не способны остановить или повернуть назад благоприятное развитие ситуации на счете - ему дорога только вверх, с небольшими флуктуациями.
2. На вопрос о пополнении счета отвечаю, наверное, сотый раз. Именно с момента окончательного, последнего, пополнения, ПНБ заработали в полную силу, что отчетливо видно на графике средств. Причину поэтапного пополнения мелкими порциями не обязан объяснять. Скажу лишь, что, ничего противозаконного я не совершил, если не считать, что, подверг счет риску слива из-за чрезмерной нагрузки на первоначальный депозит. Сейчас все нормально и , надеюсь, этот глупый вопрос больше не возникнет.
3. На счет своевременности или не своевременности триумфальных заявлений отмечу, что, я всегда был укверен в положительный мсход эксперимента, но, я допустил много ошибок и оплошностей, из-за чего стабилизация в процессе торговли наступила чуть позже, но, оно наступило. Свою уверенность я, таким образом, хочу передать всем участникам форума и призываю немедленно взяться за освоение ПНБ, вносить коррективы и улучшения каждый в смлу своих знаний и возможностей. Оставить в стороне вопрос об эффективности стратегии ПНБ, а повсеместно ее улучшать.
4. Описание и объяснения переменных в индикаторе ищите в статье и коде индикатора или файле экзель, которого я Вам направлял.
5. Чем раньше займетесь освоением ПНБ, тем раньше наступит полное понимание принципа их работы.