Эксперимент - страница 23

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[Удален]  
PapaYozh:

Потому, что он никак не поймёт, что:

2) наращивать позицию от одного уровня чревато большими потерями.

Почему?
 
Account_:
Почему?

потому

[Удален]  
PapaYozh:

потому

При прочих равных, увеличивать позицию нужно, чтобы не брать всё предполагаемое движение. Можно взять из 300 пипсов предполагаемого движения лишь 50, но бОльшим объемом, находясь в позиции при этом меньше по времени. 

Или это не так?)

Также, можно скинуть часть позиции и оставить минимальную в рынке, давая таким образом возможность позиции принести больше пунктов (сверх предполагаемого движения) с меньшим или нулевым риском (безубыток).  

Или это тоже не так? 😈

Поэтому надо жахать от уровня и разгружать по ходу или дожахивать по ходу, что лучше если риск не жмёт кое-что 🙃


 
Account_:
При прочих равных, увеличивать позицию нужно, чтобы не брать всё предполагаемое движение. Можно взять из 300 пипсов предполагаемого движения лишь 50, но бОльшим объемом, находясь в позиции при этом меньше по времени. 

Или это не так?)

Также, можно скинуть часть позиции и оставить минимальную в рынке, давая таким образом возможность позиции принести больше пунктов (сверх предполагаемого движения) с меньшим или нулевым риском (безубыток).  

Или это тоже не так? 😈

Поэтому надо жахать от уровня и разгружать по ходу или дожахивать по ходу, что лучше если риск не жмёт кое-что 🙃


Есть такая пословица: "Надейся на лучшее, готовься к худшему".
[Удален]  
PapaYozh:
Есть такая пословица: "Надейся на лучшее, готовься к худшему".
Готовься к лучшему, зная и контролируя свой риск. Так можно максимизировать отдачу от положительного исхода и свести до нуля худшее.

Торговать с постоянным риском везде хуже, чем врубать по тренду жах (и не только по тренду, а там где понимаешь, что надо вжарить), после сведения своих рисков к нулю. 

Жахнуть, долить и выйти можно и на тренде на тф м1. Получить деньги в кассу и при желании оставить часть позиции плавать на старших таймах по тренду или против тренда (если есь план, что с ней делать)
 

Парад ПНБ-шек =D

 

 

 Кто мне объяснит такое несоответствие  или я что-то не понимаю?:

История счеа за последние  3 месяца:

Депозит: 36,50

Прибыль: -2,8172

Средства: 33,6828

Получается, что, я потерял около 3-х долларов 

Смотрим другую, текущую, статистику с терминала:

Средства: 17,4160

Почему так?


 
Yousufkhodja Sultonov:

 Кто мне объяснит такое несоответствие  или я что-то не понимаю?:

История счеа за последние  3 месяца:

Депозит: 36,50

Прибыль: -2,8172

Средства: 33,6828

Получается, что, я потерял около 3-х долларов 

Смотрим другую, текущую, статистику с терминала:

Средства: 17,4160

Почему так?


Открытые ордера  в минусе съедают средства. Если все ордера закрыть, то средства такими останутся, а баланс сравняется со средствами.

 
Uladzimir Izerski:

Открытые ордера  в минусе съедают средства. Если все ордера закрыть, то средства такими останутся, а баланс сравняется со средствами.

Да, он просто прикидывается туповатым, а цель - ветку поднять.

 
Uladzimir Izerski:

Открытые ордера  в минусе съедают средства. Если все ордера закрыть, то средства такими останутся, а баланс сравняется со средствами.

Но, есть и положительные открытые позиции. Убыток от открытых позиций составляет около 6-ти долларов. Итого, общий убыток = 9 долларам. Все равно до первоначального депозита не хватает около 10-ти долларов. Где они?

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