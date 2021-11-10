Эксперимент - страница 23
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Потому, что он никак не поймёт, что:
2) наращивать позицию от одного уровня чревато большими потерями.
Почему?
потому
потому
При прочих равных, увеличивать позицию нужно, чтобы не брать всё предполагаемое движение. Можно взять из 300 пипсов предполагаемого движения лишь 50, но бОльшим объемом, находясь в позиции при этом меньше по времени.
Есть такая пословица: "Надейся на лучшее, готовься к худшему".
Парад ПНБ-шек =D
Кто мне объяснит такое несоответствие или я что-то не понимаю?:
История счеа за последние 3 месяца:
Депозит: 36,50
Прибыль: -2,8172
Средства: 33,6828
Получается, что, я потерял около 3-х долларов
Смотрим другую, текущую, статистику с терминала:
Средства: 17,4160
Почему так?
Кто мне объяснит такое несоответствие или я что-то не понимаю?:
История счеа за последние 3 месяца:
Депозит: 36,50
Прибыль: -2,8172
Средства: 33,6828
Получается, что, я потерял около 3-х долларов
Смотрим другую, текущую, статистику с терминала:
Средства: 17,4160
Почему так?
Открытые ордера в минусе съедают средства. Если все ордера закрыть, то средства такими останутся, а баланс сравняется со средствами.
Открытые ордера в минусе съедают средства. Если все ордера закрыть, то средства такими останутся, а баланс сравняется со средствами.
Да, он просто прикидывается туповатым, а цель - ветку поднять.
Открытые ордера в минусе съедают средства. Если все ордера закрыть, то средства такими останутся, а баланс сравняется со средствами.
Но, есть и положительные открытые позиции. Убыток от открытых позиций составляет около 6-ти долларов. Итого, общий убыток = 9 долларам. Все равно до первоначального депозита не хватает около 10-ти долларов. Где они?